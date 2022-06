NS-reizigers hoeven na online bestellen van ov-saldo niet meer langs automaat

NS-reizigers die via de ov-chipkaartsite geld op hun ov-chipkaart willen zetten, hoeven niet meer langs een ophaalautomaat om dit saldo op te halen. Het extra saldo staat bij het inchecken meteen op de kaart.

De ov-chipkaartsite noemt de nieuwe functie Check-in & Haal op. Voorheen moesten NS-reizigers die via de site hun saldo wilden opladen, dit nieuwe saldo ophalen bij een ophaalautomaat. Deze automaten staan op treinstations, maar bijvoorbeeld ook in veel supermarkten. Vanaf maandag hoeven NS-reizigers dit echter niet meer te doen, maar is een keer inchecken genoeg.

Het is niet duidelijk waarom deze functie alleen voor NS-reizigers geldt. De ov-chipkaart heeft in Nederland geen lang leven meer. In 2023 moet deze chipkaart uitgefaseerd zijn en moeten reizigers met bijvoorbeeld bankpassen of smartphones kunnen inchecken.