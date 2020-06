OM eist werkstraf en 33.000 euro van it'ers die ov-chipkaart kraakten

Het Openbaar Ministerie eist 120 uur werkstraf en de terugbetaling van ruim 33.000 euro tegen twee 33-jarige it'ers uit Utrecht die fraude pleegden door ov-chipkaarten te kraken. Tussen 2015 en 2017 reisden ze gratis met gehackte chipkaarten.

De twee it'ers worden ervan verdacht fraude gepleegd te hebben met ov-chipkaarten door die te kraken en het saldo erop te verhogen. Volgens de officier van justitie deden ze dat van eind 2015 tot eind 2017, schrijft RTV Utrecht.

Volgens de regionale omroep vertelden de twee in de rechtbank dat ze uit professionele interesse begonnen met het kraken van ov-chipkaarten. Door nieuwsberichten over een beveiligingslek vroegen ze zich af welke privacygevoelige gegevens er op de kaarten staan en hoe lastig het zou zijn om ze te kraken. De mannen verklaarden verrast te zijn over hoe eenvoudig dat was.

De twee moesten wel geregeld nieuwe ov-chipkaarten kraken, omdat Translink kaarten blokkeert wanneer er een verdenking is van fraude. In 2017 deed de beheerder van de ov-chipkaart aangifte bij de politie, na het ontdekken van de stelselmatige fraude. De verdachten na onderzoek door het bekijken van bewakingscamera's op stations in beeld gekomen.

Ook het AD schrijft over de twee it'ers. De twee zijn vrienden en collega's, ze werken in Alkmaar en reizen met de trein van Utrecht naar hun werk. Naar eigen zeggen gebruikten ze de gekraakte ov-chipkaarten uit gemakzucht en vanwege de kick, niet voor financieel gewin.

De it'ers hebben bekend, maar over de financiële kant van de zaak is discussie. Het OM gaat er bij de eis vanuit dat de verdachten twee jaar lang en volle werkweek gebruikmaakten van de gekraakte kaarten. De mannen werkten niet fulltime, gingen soms met de auto naar hun werk en werkten soms thuis. Volgens de verdachten heeft Translink de geleden schade niet goed onderbouwd en wordt mogelijk fraude die door anderen is gepleegd aan hen toegekend.

Met hun advocaat hebben de verdachten geprobeerd een schikking te treffen met Translink om de schade te vergoeden. Translink zou dat hebben afgehouden, omdat het bedrijf 'niet met misdadigers om de tafel wil zitten'. De rechtbank doet op 17 juni uitspraak.