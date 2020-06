Microsoft begint Chromium-versie Edge te verspreiden via Windows Update

Microsoft heeft zijn op Chromium gebaseerde versie van de Edge-browser uitgebracht. De nieuwe versie van de browser zal met een update op Windows 10-pc's verschijnen. De browser is al maanden te downloaden als testversie.

De browser komt uit voor Windows 10-versies 1903 en 1909, aldus een pagina op een ondersteuningspagina van Microsoft. Met de komst van Edge via Windows Update zal de browser binnenkort op veel pc's verschijnen. De nieuwe versie vervangt de oude Edge-browser, die Microsoft aan het uitfaseren is.

Microsoft kondigde in 2018 al aan dat het een nieuwe versie van zijn Edge-browser gebaseerd op Chromium uit zou brengen en Tweakers testte vorig jaar al een vroege versie van de browser. De op Chromium gebaseerde Microsoft Edge-browser is sinds 15 januari uit, maar Microsoft verspreidde de nieuwe versie van de browser niet via Windows Update.