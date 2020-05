Google en Microsoft werken samen aan verbeterde spellingcheck in Chrome en Edge

Google en Microsoft hebben samengewerkt om Windows Spellcheck te kunnen integreren in Chromium-browsers. Eerder gebruikten deze browsers de opensource spellchecker Hunspell. Een voordeel van Spellcheck is volgens Microsoft het ondersteunen van meer talen.

Windows Spellcheck zit sinds Microsoft Edge Chromium-versie 83 in de browser, zo schrijft Microsoft. Deze versie bracht Microsoft eind april uit. De functie was een samenwerking tussen ontwikkelaars van Google en Microsoft in het Chromium-project. Daardoor kunnen alle Chromium-browsers, waaronder Google Chrome, gebruikmaken van de integratie van Windows Spellcheck. Of en wanneer Google de spellingcheck van Microsoft standaard gaat gebruiken op Chrome, is niet duidelijk. Gebruikers kunnen de functie zelf inschakelen via chrome://flags/#win-use-native-spellchecker.

De voordelen van Windows Spellcheck ten opzichte van Hunspell, zijn volgens Microsoft onder meer de ondersteuning van extra talen en dialecten en betere ondersteuning voor url's, acroniemen en e-mailadressen. Ook kunnen gebruikers met Windows Spellcheck hun custom woordenboeken delen over apparaten.

Voor 'de meeste' Microsoft Edge-gebruikers hoeven er geen extra handelingen verricht te worden om Windows Spellcheck te kunnen gebruiken. De functie gebruikt automatisch de taalinstellingen van Windows. De te spellchecken talen kunnen gebruikers aanpassen via edge://settings/languages, of via het Taal-menu in het Instellingen-menu van het besturingssysteem. Als een gebruiker niet het noodzakelijke taalpakket heeft geïnstalleerd, of als dit niet beschikbaar is, dan gebruikt Microsoft Edge de Hunspell-spellingcheck.