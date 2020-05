Advies in W10-startmenu om Edge te gebruiken is niet meer weg te halen

Het advies in het Windows 10-startmenu om Microsoft Edge te gebruiken, dat te zien is bij het zoeken naar andere browsers, is inmiddels niet meer weg te halen. Enkele maanden geleden stelde Microsoft nog dat deze suggestie uit te schakelen was.

Het advies verschijnt in het startmenu wanneer gebruikers erin zoeken naar Chrome, Firefox, Opera of Safari. Mogelijk zijn er nog meer zoektermen die het advies tevoorschijn halen. Het bericht verschijnt ongeacht of gebruikers de op Chromium gebaseerde browser van Microsoft geïnstalleerd hebben.

De vorige keer dat dit verschijnsel in het nieuws kwam, stelde Microsoft dat het om een functie ging die uit te schakelen was. Gebruikers konden dit doen met een rechtermuisklik op de desbetreffende suggestie en via de instellingen, bij de personalisatieopties van Start. De eerste optie is er hier helemaal niet en suggesties in Start uitschakelen biedt geen soelaas meer, ook niet na een reboot.

Eerder dit jaar experimenteerde Microsoft ook met reclame voor Office Online in WordPad. Op het moment van schrijven was bij het aanslingeren van WordPad was deze reclame echter niet te zien. Vorig jaar december begon het bedrijf verder met het tonen van verwijzingen naar Office in Mail en Calendar.