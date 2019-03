Apple News-app overtreedt App Store-richtlijnen met advertentie Apple News+

Apple overtreedt App Store-regels met hoe het Apple News+ aanbiedt binnen de Apple News-app. In de advertentie komt informatie als hoe een abonnement te annuleren, een link naar het privacybeleid en meer niet terug. Dat zijn redenen waarvoor Apple apps van derden afwijst.

Dave DeLong, iOS-ontwikkelaar, kaart dat aan op Twitter. Volgens hem ontbreekt informatie als een link naar het privacybeleid, aanwijzingen voor hoe een abonnement stop te zetten, specifieke informatie over wat er aangeboden wordt en een disclaimer over annuleren wanneer de vernieuwing binnen 24 uur zou plaatsvinden. "De afdeling App Review zijn enorme voorstanders van je tot in de puntjes aan de regels houden. Als een app van een derde dit zou doen, zouden ze onmiddellijk afgewezen worden", schrijft hij.

Een deel van de informatie waar DeLong het over heeft, komt pas tevoorschijn in de grijskleurige pop-up van de App Store, die de betaling daadwerkelijk afhandelt. Dit is echter volgens hem niet voldoende om aan de voorschriften te voldoen; een app moet deze informatie zelf al vermeld hebben voordat de gebruiker bij de App Store-pop-up uitkomt. Apple schrijft nergens dat het verplicht is zich aan de eigen regels te houden, waardoor dit toegestaan lijkt.

The Verge tekent in het kader hiervan aan dat Apple in de afgelopen vier maanden driemaal een pushbericht naar iOS-apparaten heeft gestuurd waarin het andere Apple-producten en diensten adverteert. Ook dit is tegen de richtlijnen die Apple iOS-ontwikkelaars voorhoudt. "Pushberichten moeten niet gebruikt worden voor promotie", schrijft de techgigant daarover.

De voorschriften over abonnementen en in-app-aankopen staan in de App Store Review Guidelines bij hoofdstuk 3.1.2 en de voorschriften over pushberichten staan in hoofdstuk 4.5.4. Apple reageerde niet direct om een verzoek om commentaar van The Verge. Apple kondigde News+ maandag aan. Gebruikers kunnen in de VS een abonnement nemen voor 10 dollar per maand die onbeperkt toegang geeft tot artikelen van honderden tijdschriften en enkele kranten.