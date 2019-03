Streamingdienst Apple krijgt geen Netflix-series

De komende streamingdienst van Apple voor films en series krijgt geen content van Netflix. Dat heeft de directeur van Netflix bevestigd. Het bedrijf heeft liever dat klanten via de eigen dienst films en series kijken.

Netflix-directeur Reed Hastings zegt dat beide bedrijven wel hebben gepraat. "We hebben ervoor gekozen om onze diensten niet te integreren", aldus de directeur tegen Variety. Apple heeft voor volgende week een evenement gepland staan, vermoedelijk om zijn streamingdienst aan de wereld te presenteren.

Het lijkt erop dat Apple naast eigen producties ook wederverkoper zal worden van streamingdiensten van derden via de eigen Apple TV-app. Dat is iets wat Netflix liever niet heeft, omdat het de eigen app wil controleren en op die manier ook meer data over gebruikers kan verzamelen om zo aanbevelingen te doen.

Het is onbekend welke streamingdiensten wel in de Apple TV-app te vinden zullen zijn. Streamingdiensten kunnen zo makkelijker klanten krijgen, omdat het afsluiten en afrekenen werkt via Apple, waar klanten vaak al een creditcard of andere betaalgegevens hebben ingevuld. Netflix stopte al eerder met het aanbieden van abonnementen via zijn iOS-app, omdat het niet langer 30 procent van de abonnementsprijs wil afdragen voor via Apples mobiele apparaten afgesloten abonnementen.

Met de komende streamingdienst worden Apple en Netflix voor het eerst openlijk concurrenten. Apple kwam enkele jaren geleden al wel met muziekstreamingdienst Apple Music, een concurrent voor diensten als Deezer en Spotify. Spotify en Apple raakten afgelopen week in conflict over het mogelijk voortrekken van Apple Music binnen iOS en benadelen van Spotify. Er is geen manier om op grote schaal apps te verspreiden op iOS dan via Apples eigen App Store.