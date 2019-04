Netflix stopte ondersteuning voor Apple AirPlay wegens komst AirPlay-tv's

Netflix heeft plotseling ondersteuning voor AirPlay stopgezet. Gebruikers met een Apple TV of een televisie met AirPlay-ondersteuning kunnen content van de streamingdienst niet meer naar hun apparaat doorzenden. Volgens Netflix is de aanleiding de komst van AirPlay-tv's.

Tegenover The Verge laat Netflix weten dat het probleem opdook bij de komst van televisies met AirPlay-ondersteuning. De televisietoestellen zouden zich op geen manier identificeren tegenover Netflix, afgezien van dat het om een AirPlay-apparaat gaat. Maar nu dat er uiteenlopende AirPlay-apparaten zijn en Netflix ze niet kan onderscheiden, zegt de streaminggigant dat het niet kan garanderen dat het een optimale ervaring biedt wanneer naar die apparaten gestreamed wordt. Het antwoord van Netflix was om AirPlay-ondersteuning volledig te staken.

Dit jaar zijn er meerdere AirPlay 2-compatibele televisies op de markt gekomen, waardoor het aanbod van apparaten dat AirPlay ondersteunt een stuk diverser is geworden.

Op de Netflix-website houdt de dienst de informatievoorziening oppervlakkig: "Airplay wordt niet langer ondersteund voor gebruik met Netflix wegens technische beperkingen". Het is nog wel mogelijk om Netflix te kijken op de apparaten, maar dan moet dat gaan via de Netflix-applicatie en niet via de smartphone-app. De beslissing is ergens in de afgelopen week gemaakt, schrijft Macrumors.

De woordvoerder verteld desgevraagd aan The Verge dat het niet om een zakelijke beslissing gaat, om bijvoorbeeld meer in de melk te brokkelen te hebben aan de onderhandeltafel. Desalniettemin liggen de twee bedrijven niet altijd op een lijn. Zo besloot Netflix in december dat klanten geen abonnement meer konden afsluiten via de iOS-app, mogelijk omdat Apple dan een deel van de omzet opeist. Daarnaast doet Netflix niet mee aan de komende streamingdienst van Apple.