Google Pixel 3a werd kortstondig genoemd op Google Store

De Google Pixel 3a stond kortstondig op de Google Store in de vorm van een niet werkende link naar een productpagina. Het is de eerste keer dat er iets vanuit Google zelf naar buiten komt over deze vermeende midrange-variant van de Pixel 3.

Gebruikers die het verschijnsel tegen het lijf liepen, hebben er screenshots van gemaakt, die onder andere op 9to5Google te vinden zijn. Inmiddels zijn de verwijzingen naar het toestel weer van de Google Store af. Ook was er een link te zien naar een hoesje voor de Pixel 3a, met in de url het woord 'fabric', oftewel stof. Veel van de voorgaande geruchten over de Pixel 3a spraken van een grotere en een kleinere variant van het toestel, maar tot op heden hebben we vanuit Google zelf nu dus alleen maar van één nieuw toestel gehoord.

Bijna tegelijkertijd is er ook nieuwe informatie opgedoken via de Google Play Console, een omgeving voor ontwikkelaars. Daar, in de apparatencatalogus, staan nu de sargo en de bonito. Volgens geruchten zouden deze twee vissennamen de codenamen zijn van de twee toestellen. Google vernoemt zijn toestellen als het gaat om de codenamen al sinds jaar en dag naar vissen, dus dat zou kunnen kloppen.

Screenshots uit de Play Console tonen dat de toestellen beide iets onder de 4GB ram hebben en op Android 9 draaien. Het ene toestel heeft een schermresolutie van 1080 x 2160 met een pixeldichtheid van 400dpi, wat neerkomt op een schermdiagonaal van rond de 6". Bij de andere is dat 1080 x 2220, 440dpi en uiteindelijk ongeveer 5,6" in diagonaal.

Volgens eerdere geruchten gaat de Pixel 3a rond de 450 euro gaan kosten, heeft het toestel een Snapdragon 670- of 710-soc, een 3,5mm-jack, een oledscherm zonder inkepingen. Wanneer Google het toestel onthult, is niet bekend. Op de Google Play Console valt onder system features wel de string 'pixel_2019_midyear_experience' te vinden, wat betekent dat het wellicht niet lang meer duurt.