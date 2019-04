Google stopt met verkoop van Pixel 2-smartphones

Google is gestopt met het verkopen van zijn Pixel 2-smartphones en levert alleen nog de nieuwe Pixel 3-modellen. Bij andere webwinkels zijn de Pixel 2-modellen, die anderhalf jaar geleden uitkwamen, nog wel te koop.

Dat de Pixel 2-modellen zijn verdwenen uit de Google Store, werd opgemerkt door Android Police. Een directe link naar de Pixel 2 verwijst nu automatisch door naar de Pixel 3. Google heeft zelf niets bekendgemaakt over het stoppen van de leveringen van Pixel 2-toestellen.

Smartphonefabrikanten houden vaak oude modellen in hun assortiment om die tegen een lagere prijs te verkopen. Apple verkoopt bijvoorbeeld nog altijd iPhone 7-modellen die in 2016 uitkwamen. De Pixel 3 en Pixel 3 XL kosten in de Amerikaanse webshop nu 799 en 899 dollar. In maart haalde Google wel 200 dollar van die prijzen af, maar dat was een tijdelijke aanbieding.

Het verdwijnen van de Pixel 2-toestellen als goedkopere optie zou te maken kunnen hebben met de vermoedelijke komst van nieuwe goedkopere modellen. Er gaan al maanden geruchten over de komst van de Pixel 3a en een XL-variant daarvan. Volgens een gerucht gaat het kleine model zo'n 450 euro kosten. Het is nog onduidelijk wanneer Google deze varianten van de Pixel 3 uitbrengt.

Google verkoopt zijn Pixel-smartphones niet zelf in de Benelux. Er zijn wel webshops die ze aanbieden. De Pixel 2 en Pixel 2 XL zijn nog bij verschillende webshops in de Pricewatch leverbaar voor respectievelijk prijzen vanaf 449 en 549 euro.