Google begeeft zich nog maar kort op het hardwareterrein en houdt het op dat gebied graag basic. Dat zagen we bij de eerste Pixel-smartphone en nu ook bij versie 2. De kleinere Pixel 2, die we hier reviewen, heeft geen smalle schermranden, draadloos laden of een dubbele camera, maar belooft wel de beste plaatjes te schieten die ooit met een smartphone gemaakt zijn. Hoe Google dat doet? Niet met hardware, maar vooral met software, en daar is het bedrijf over het algemeen goed in.

De hele Pixel 2 draait meer om software dan om hardware en dat zie je terug in de vormgeving en de functies, die een vrij ingetogen karakter hebben. Weinig toeters en bellen dus, maar maak je niet ongerust, hij heeft wel krachtige hardware aan boord, is deze keer waterdicht en heeft stereoluidsprekers aan de voorkant. O, en toch nog een beetje een gimmicky feature: je kunt erin knijpen, zoals we eerder zagen bij de HTC U11. Toch bleven we na de previewsessie in Londen met het gevoel zitten dat de Pixel 2 ons er nog van moet overtuigen dat hij zijn hoge prijs waard is.

In Nederland is de goedkoopste Pixel 2 met 64GB opslag alleen te koop via grijze import en hij kost op het moment van schrijven maar liefst negenhonderd euro, hoewel hij in een land als Duitsland wel voor achthonderd euro te halen is. Hoe dan ook, de Pixel 2 is niet goedkoop, zeker niet als je vooral geïnteresseerd bent in de pure Android-ervaring, want die hoeft op zichzelf niet veel te kosten. In dat geval doet het wegvallen van de Nexus-lijn nog altijd pijn. We zijn benieuwd of deze prijzige Pixel 2 ons gaat overtuigen met zijn credo: simpel, maar geavanceerd.