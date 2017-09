Eindelijk is het zover. In 2011 maakte Nokia, toen nog de marktleider op het gebied van smartphones, een beruchte keuze. Het was bereid zijn eigen Symbian- en MeeGo-besturingssystemen op te geven voor een moderner alternatief. Het werd toen geen Android, maar Windows Phone. Het resultaat van die samenwerking met Microsoft waren toestellen als de Lumia 920, de eerste smartphone met optische beeldstabilisatie, en de Lumia 520, de populairste budgetsmartphone van die tijd.

Vlak voordat Microsoft de telefoontak van Nokia overnam, kwamen er toch Android-telefoons van de Finse fabrikant. De Nokia X-serie is vooral voor in de geschiedenisboeken. Op straat in Europa was er vrijwel niemand te bekennen met deze telefoons, doordat Nokia vanwege de samenwerking met Microsoft geen Google-diensten meeleverde. Een Android-telefoon zonder Play Store en Maps is in ons werelddeel bij voorbaat kansloos.

De Nokia X-telefoons waren niet de enige flirt met Android, ondanks de stevige relatie met Microsoft. Nokia bracht rond die tijd een launcher uit en vlak na de verkoop kwam de Finse fabrikant ineens met een Android-tablet: de N1.

Toen HMD, bestaand uit vooral oud-Nokia-medewerkers, aankondigde om Android-smartphones te gaan maken, was vrijwel niemand in de sector verbaasd over deze stap. Na de presentatie van drie goedkopere modellen ligt hier nu het eerste high-end model: de Nokia 8. Daarmee stapt Nokia, via HMD, eindelijk in de ring tegenover bijvoorbeeld OnePlus. De Nokia 8 is voor HMD wat de Galaxy S8 is voor Samsung: de belangrijkste telefoon van het jaar, de vaandeldrager in de vloot van nieuwe telefoons.