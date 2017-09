Smartphonefabrikanten laten dit jaar zien dat ze nog lang niet uitgeïnnoveerd zijn. Ze besteden vooral veel aandacht aan het steeds kleiner maken van de schermranden; kijk maar naar de S8-serie, de LG V30 of de gelekte afbeeldingen van de aankomende iPhone. Dat betekent echter niet dat telefoons steeds kleiner worden. Sterker nog, de schermen worden dankzij deze ontwikkeling juist steeds groter. Was eerst een 5"-telefoon zo'n beetje de standaard, nu ligt dat ergens tussen de 5.5 en 6".

En dat is slecht nieuws voor mensen die graag een kleine telefoon willen waarbij je heel gemakkelijk met één hand alle hoeken van het scherm kan bereiken. Jarenlang konden deze mensen hun heil vinden bij Sony, dat van zijn topmodellen een kleine variant uitbracht onder de noemer 'Compact'. Fans van deze serie kwamen vorig jaar rond deze tijd dan ook van een koude kermis thuis toen bleek dat de kleine telefoon van dat jaar, de Xperia X Compact, geen high-end-telefoon meer was, maar een midranger. Met bijpassende hardware, goedkoper ogende behuizing en zonder waterdichtheid.

Dat bleek geen beste zet van Sony. De X Compact deed het naar eigen zeggen niet zo goed als verwacht en daarom ging het roer om en werd het de oude weg weer ingeslagen. Het resultaat is de deze week aangekondigde Xperia XZ1 Compact die weer als vanouds high-end is.

Terug naar de succesformule

De Xperia XZ1 Compact is het kleine broertje van de Xperia XZ1, die ook op IFA aangekondigd werd. En om meteen maar met de deur in huis te vallen: het is geen spannende of sexy telefoon, zeker niet vergeleken met de eerdergenoemde topmodellen van de concurrentie. Het design is typisch Xperia met grote schermranden onder en boven het scherm, een redelijk rechthoekig design en weinig opsmuk. Vooral praktisch dus, want in die schemranden kan Sony bijvoorbeeld stereospeakers kwijt. Een grote verbetering ten opzichte van de Xperia X Compact is de afwerking. Die laatste had een glazende behuizing waar je binnen de kortste keren vingervlekken op zag en bij de XZ1 Compact zul je daar dankzij de matte afwerking niet zo snel last van hebben.

Ook verbeterd, of eerder terug van weggeweest, is de waterbestendigheid van de telefoon. Je kunt hem gerust als speaker onder de douche gebruiken en een regenbui is ook zeker geen probleem. Om het sim-slot en de micro-sd-reader te beschermen tegen water zitten deze achter een klepje weggestopt. Geen groot probleem, want die daar zul je niet vaak bij hoeven. Verder is er rondom niks nieuws te ontdekken; aansluiten en opladen gaat via usb-c en in de aan-uitknop aan de zijkant is wederom een vingerafdrukscanner verwerkt.

Over het beeldscherm kunnen we kort zijn: dat lijkt op het oog identiek aan dat van andere Xperia Compact-toestellen. Het gaat dus wederom om een 4,6"-scherm met een resolutie van 1280x720 pixels, dat op eerste indruk weer wat te blauw staat afgesteld. Net als bij de behuizing gaat Sony hier dus voor praktisch, want dankzij de relatief lage resolutie verbruikt het scherm weinig stroom en dat is gunstig voor de accuduur.

High-end-hardware en de nieuwste Android

Zoals gezegd zien we de Xperia XZ1 Compact als een echte high-end-telefoon en de hoofdreden daarvoor is de soc die alles aandrijft: de Snapdragon 835. Dit is Qualcomms snelste en nieuwste system on a chip en we vinden hem bijvoorbeeld ook terug in LG's pas aangekondigde V30 en de HTC U11. De octacore-soc werkt volgens het big.Little-principe en heeft vier snelle Kryo 280-cores met een kloksnelheid van 2,4GHz, die gericht zijn op de beste prestaties, en vier zuinige Kryo 280-cores die draaien op 1,9GHz. Sony heeft de soc verbonden aan 4GB werkgeheugen en 32GB ufs-opslaggeheugen, dat uitgebreid kan worden met een micro-sd-kaartje. De accu in de XZ1 Compact is slechts 2700mAh groot, maar dankzij de lage schermresolutie verwachten we - net als bij zijn voorgangers - een prima accuduur.

De indruk die we kregen van de snelheid gedurende de korte tijd dat we de XZ1 Compact konden gebruiken is dik in orde. Eigenlijk is de Snapdragon 835 overkill voor een telefoon met een schermresolutie als deze, maar dat betekent dat je dus niet snel prestaties tekort zal komen en bijvoorbeeld games over een hele bak rekenkracht kunnen beschikken.

Wat ook bijdraagt aan het high-end-gevoel is dat Sony oprecht zijn best gedaan heeft om de XZ1 Compact te voorzien van de beste en nieuwste software. De Japanse fabrikant mag met de eer strijken dat het als eerste een toestel in de winkel legt dat draait op Android 8 Oreo. Op dit moment draaien alleen de Nexus- en Pixel-telefoons van Google op Oreo en de volgende generatie Pixel-telefoons komt pas na deze Xperia XZ 1 Compact op de markt. Over de software is verder niet veel opmerkelijks te melden; Sony past in de regel weinig aan in Android, en dat bevalt ons prima.

Augmented avatars

Sony heeft cameramodule overgenomen uit de Xperia XZ Premium. Deze IMX400-sensor heeft een resolutie van 19 megapixel en 128MB dram direct op de sensor aangesloten dat dient als snelle buffer. Daardoor kan de camera in 720p met een framerate van maar liefst 960fps opnemen, waardoor je extreme slowmotionbeelden kan maken. Voor meer informatie over de beeldkwaliteit verwijzen we je door naar onze review van de Xperia XZ Premium; we gaan er vanuit dat de XZ1 Compact hier niet veel vanaf zal wijken.

Wel nieuw aan de camera, of in ieder geval de camerasoftware, is de app 3D Creator. Hierbij gebruik je de camera om een 3d-object of zelfs een persoon in te scannen en om te toveren tot een 3d-model. Dit soort technieken hebben we eerder gezien, zoals begin dit jaar op de CES. Die implementatie gebruikte echter twee infrarood en twee normale camera's, terwijl de XZ1 Compact alleen de camera op de telefoon inzet.

Je dient eerst om iemand meerdere malen van links naar rechts rondom het object of persoon te bewegen waarbij je een beetje varieert in hoogte. Daarbij wordt zowel het 3d-model opgebouwd als de textures verzameld die nodig zijn om het geheel aan te kleden. Heb je de opname gemaakt, dan kun je hier bijvoorbeeld een animated gif of een soort avatar van maken Bij dat laatste plaats je iemands hoofd op een gerenderd lichaam en kun je voor allemaal gekke animaties en posities kiezen, optioneel in augmented reality waarbij de poppetjes dus in de echte wereld geprojecteerd worden via het smartphonescherm.

Hoewel de gimmick-factor hoog is, blijft het vanuit technisch opzicht knap dat Sony dit doet met een enkele camera en de relatief bescheiden hardware van een hedendaagse smartphone. En we kunnen ons best goed voorstellen dat het leuk is om à la The Sims je eigen familie en vrienden na te maken als virtuele poppetjes, maar dan met hun eigen gezichten. Het gebrek aan een standaard voor dit soort modellen betekent wel dat je alles zal moeten omzetten naar plaatjes of filmpjes voor je het met anderen kunt delen.

Voorlopige conclusie

Vergeleken met recente toppers van de concurrentie is de Xperia XZ1 Compact op eerste indruk geen indrukwekkende of flashy telefoon. De behuizing oogt wat gewoontjes, het scherm is ouderwets plat en er zit slechts één camera aan de achterzijde. Vind je dunne bezels, kromme schermen, dubbele camera's een meer van dat belangrijk, dat moet je zeker niet bij deze telefoon wezen. De XZ1 Compact is wèl een uiterst praktisch en degelijk toestel voor mensen die primair een handzame telefoon willen zonder teveel poespas.

Een laatste pluspunt daarbij is de prijs. Het is pijnlijk om te schrijven, maar het wordt steeds normaler dat high-end-smartphones een losse verkoopprijs hebben die richting de 1000 euro gaat. Recente introducties schurkten al die richting op, de Note 8 van Samsung tikt die grens net aan en het zou ons niet verbazen als de aankomende iPhone er overheen gaat. Vergeleken daarmee is de 599 euro die Sony voor de Xperia XZ1 Compact vraagt alleszins redelijk. Dit is zeker geen telefoon die een enorm marktaandeel gaat veroveren, maar de mensen die niets op hebben met grote telefoons zullen er naar verwachting heel blij mee zijn.