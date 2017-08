Sony introduceert Xperia XZ1 Compact met 4,6"-scherm en Snapdragon 835-soc

Sony heeft op de IFA-beurs in Berlijn de Xperia XZ1 en XZ1 Compact aangekondigd. De smartphones hebben de Motion Eye-camera's van Sony, die onder andere slowmotionvideo op 960fps kunnen schieten. Sony voorziet de smartphones standaard van Android Oreo.

De Xperia XZ1 en Xperia XZ1 Compact zijn de opvolgers van de XZ en XZ Compact van vorig jaar en Sony richt zich ermee op het mainstreamsegment, terwijl Sony in februari de Xperia XZ Premium en XZs voor de high-end markt introduceerde. Net als de XZ Premium beschikken de XZ1 en XZ1 Compact over de Snapdragon 835-soc.

Bovendien hebben de beide nieuwe smartphones het Motion Eye-camerasysteem aan boord. Deze beschikt over een 1/2.3" Exmor RS-sensor met een 19-megapixelresolutie, waarmee gedurende korte tijd 720p-video op 960fps kan worden opgenomen. De camera ondersteunt daarnaast 4k-opnames en biedt elektronische SteadyShot-stabilisatie. De frontcamera van de XZ1 is een 13-megapixelmodel, terwijl de XZ1 Compact een 8-megapixelfrontcamera heeft, met een 18mm-groothoeklens met een beeldhoek van 120 graden.

De Xperia XZ1 beschikt over een 5,2"-scherm met resolutie van 1920x1080 pixels en hdr. De afmetingen zijn 156x77x7,9mm en het gewicht bedraagt 155 gram. Deze smartphone beschikt over 64GB opslag en de micro-sd-kaartsleuf kan voor een tweede simkaart gebruikt worden. De behuizing is van metaal gemaakt.

De Xperia XZ1 Compact is een 4,6"-smartphone met 720p-resolutie, afmetingen van 65x129x9,3mm en een gewicht van 140 gram. Sony heeft bij dit model voor een behuizing van glasvezel en kunststof gekozen. Beide toestellen beschikken over de Snapdragon 835, 4GB ram en accucapaciteit van 2700mAh. De smartphones zijn bestand tegen water op basis van de ip68-specificatie. Met de compact zet Sony zijn traditie voort van het leveren van een compacte Android-smartphone met high-end specificaties. Iets wat vrijwel geen andere fabrikant doet.

Sony voorziet de smartphones beide van functionaliteit die het bedrijf 3D Creator noemt. Gebruikers kunnen objecten in 15 tot 60 seconden scannen met de camera en deze omzetten in 3d-beelden. Vervolgens kunnen ze de beelden delen, 3d-avatars gebruiken of objecten doorsturen naar een 3d-printer.

Sony levert de toestellen vanaf september in het wit, zwart, roze en blauw. De prijs van de XZ1 is 699 euro, die van de XZ1 Compact is 599 euro. De fabrikant zet direct Android Oreo op de toestellen. Daarnaast maakt het bedrijf bekend dat ook de Xperia X, X Performance, XZ, X Compact, XZ Premium, XZs, XA1, XA1 Ultra en Xperia Touch een update naar Android 8.0 krijgen.

Sony introduceerde op de IFA nog een derde smartphone, de goedkopere XA1 Plus. Dit is een 5,5"-smartphone met 1080p-scherm en een MediaTek helio P20-octacore. Het toestel beschikt over 23-megapixelcamera met 1/2.3" Exmor RS-sensor en de frontcamera is een 8-megapixelvariant. De hoeveelheid geheugen is 4GB en wat opslag betreft is er 32GB aanwezig. In de herfst maakt Sony de XA1 Plus beschikbaar in het wit, zwart en goud, voor een nog onbekende prijs en met Android 7, maar op een later moment krijgt het toestel Android 8.0