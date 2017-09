Gebruikers Sony Xperia XZ1 kunnen 3d-renders laten printen vanaf smartphone

Gebruikers van de Xperia XZ1 en XZ1 Compact van Sony kunnen ontwerpen die gemaakt zijn in de app 3D Creator rechtstreeks uploaden en laten printen via de dienst Sculpteo. De 3d-printsite en de telefoonmaker werken daarvoor samen.

Door de samenwerking verloopt het uploaden en de betaling via 3D Creator en hoeven gebruikers dus niet eerst de bestanden op een pc te zetten, schrijft Sculpteo. Gebruikers kunnen de ontwerpen maken door met de camera van de Sony Xperia XZ1 of XZ1 Compact om een object heen te lopen. Sculpteo geeft geen indicatie van de prijzen. De dienst levert printjes ook af in de Benelux.

Sony presenteerde beide telefoons enkele weken geleden. 3D Creator dient voor meer dan het maken van ontwerpen om te printen. Heb je de opname gemaakt, dan kun je hier bijvoorbeeld een animated gif of een soort avatar van maken Bij dat laatste plaats je iemands hoofd op een gerenderd lichaam en kun je voor allemaal gekke animaties en posities kiezen, optioneel in augmented reality waarbij de poppetjes dus in de echte wereld geprojecteerd worden via het smartphonescherm.