Sony brengt midrange-telefoon Xperia XA1 Plus met 23-megapixelcamera uit

Sony heeft de Xperia XA1 beschikbaar gemaakt. Deze midrangesmartphone van de Japanse fabrikant moet zich onderscheiden met een accu met een relatief grote capaciteit en een camera met een resolutie van 23 megapixels.

De 23-megapixelcamera in de XA1 Plus heeft vermoedelijk dezelfde IMX300-sensor als in de XA1 en de telefoons uit de Sony Xperia Z5- en X-serie van vorige jaren wordt toegepast. De sensor heeft een grootte van 1/2,3" en Sony heeft daar een 24mm-grookhoeklens voorgezet met een maximaal diafragma van f/2.0. De camera aan de voorkant is een 8-megapixelexemplaar met een groothoeklens met een brandpuntafstand van 23mm en een diafragma van f/2.0.

De smartphone beschikt overeen 5,5"-scherm met een full-hd-resolutie en draait op een Helio P20-soc van MediaTek, een octacore met vier Cortex A53-kernen op 2,3GHz en vier kernen op 1,6GHz, bijgestaan door een Mali T880MP2-gpu. Het toestel beschikt over 3 of 4GB werkgeheugen en er is 32GB voor opslag beschikbaar.

Er is een fysieke cameraknop aanwezig. De accu heeft een capaciteit van 3430 mAh. Ook is er een vingerafdrukscanner aanwezig; deze zit aan de zijkant. Het toestel is 155 x 75 x 8,7mm groot, weegt 190 gram en heeft een behuizing van plastic. De Sony XA1 Plus wordt uitgebracht met Android 7.0 en is beschikbaar in de kleuren zwart, goud en blauw. Het toestel gaat over de toonbank voor 349 euro.

Eerder dit jaar bracht Sony de XA1 uit, een kleinere versie van de XA1 Plus. De XA1 heeft dezelfde camera en soc, maar heeft een 5"-scherm met een resolutie van 1280x720 pixels en een accu met een capaciteit van 2300mAh. Sony bracht ook al de XA1 Ultra uit. Deze heeft vrijwel geheel dezelfde specificaties als de XA1 Plus, maar is juist groter met zijn 6"-scherm.