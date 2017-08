Bezitters waterdichte Sony Xperia-toestellen in VS krijgen helft van geld terug

Amerikaanse eigenaren van 24 verschillende waterdichte smartphones en tablets die waterschade hebben opgelopen, krijgen van Sony mogelijk 50 procent van de aanschafprijs terug. Dat blijkt uit een voorlopige schikking als onderdeel van een collectieve class action-rechtszaak.

Het gaat om de eigenaren van waterdichte Xperia-smartphones en -tabets met waterschade; als zij hun toestellen door de waterschade hebben opgestuurd om te laten repareren onder de garantie, en Sony weigerde dit, komen ze in aanmerking voor een voorlopige schikking waarin Sony aanbiedt 50 procent van het aankoopbedrag te vergoeden. Dat meldt Android Police. Uit de overeenkomst blijkt dat gedupeerden tot 30 januari 2018 een claim kunnen indienen om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

Op de lijst met 24 Xperia-apparaten die in de VS zijn verkocht staan bijvoorbeeld de Xperia Z5, Z3 en Z1. Als een van de deze toestellen toch waterschade heeft opgelopen bij normaal gebruik, kunnen de eigenaren niet alleen de helft van het aankoopbedrag terug krijgen, maar wordt ook de garantietermijn met 12 maanden opgerekt voor toestellen die nog garantie hadden. Apparaten waarvan de garantietermijn is verlopen, krijgen een nieuwe garantietermijn van 6 maanden.

Sony heeft in 2015 geadviseerd om 'waterdichte' Xperia-toestellen niet onder water te gebruiken, ook niet als dat volgens het ip68-certificaat wel kon. De fabrikant noemde specifiek het maken van foto's onder water als een van de scenario's die gebruikers moesten voorkomen, terwijl dit toen bij bijvoorbeeld de Xperia Z3 niet als beleid werd gehanteerd. De Japanse fabrikant adverteerde eerder nog met de werking van enkele van zijn smartphones onder water.

Een belangrijk verschil tussen Amerikaanse class action-rechtzaken en Nederlandse massaclaimrechtszaken is dat er in Nederland geen schadevergoeding kan worden toegekend. Een Nederlandse rechter kan alleen een collectieve schikking verbindend verklaren of de juridische verhouding vaststellen. In dat laatste geval moet een gedupeerde met die juridische vaststelling alsnog een individuele zaak starten om uiteindelijk een schadevergoeding te krijgen.