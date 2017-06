Door Joris Jansen, dinsdag 13 juni 2017 12:47, 14 reacties • Feedback

Het Supreme Court in de VS heeft bepaald dat gedupeerde Amerikaanse bezitters van Xbox 360-consoles geen class action-rechtszaak kunnen beginnen om hun schade vergoed te krijgen als de console krassen heeft achtergelaten op gebruikte disks.

In 2012 werd een rechtszaak tegen Microsoft verworpen, omdat er volgens een federale rechter niet genoeg mensen met klachten waren om een class action-rechtszaak te rechtvaardigen. In maart 2015 bepaalde een hogere rechtbank dat deze uitspraak onterecht was en dat de class action-rechtszaak toch doorgang kon vinden, mede omdat de individuele omstandigheden weliswaar invloed hebben op de mate van beschadiging, maar niet op de vraag of de consoles zijn verkocht met een defect systeem.

Het hoogste Amerikaanse gerechtshof heeft deze uitspraak teruggedraaid, waardoor de weg van een class action-rechtszaak is afgesneden. Het hof kwam tot deze uitspraak omdat de klagers volgens de rechters niet in beroep hadden mogen gaan tegen de uitspraak uit 2012; deze uitspraak was geen definitieve beslissing en dus hadden de gedupeerden om juridisch procedurele redenen geen beroep mogen aantekenen.

Dit betekent dat Amerikaanse Xbox 360-bezitters die schade hebben geleden, zelf een individuele zaak moeten beginnen. Voor Microsoft is dit een overwinning, aangezien een class action-rechtszaak veelal leidt tot veel hogere schadevergoedingen en veel meer tijd en geld kost. Ook zijn advocaten door de hoge premies die ze bij een class action-rechtzaak kunnen opstrijken, veel eerder bereid mee te doen aan een dergelijke collectieve procedure.

Een belangrijk verschil tussen Amerikaanse class action-rechtzaken en Nederlandse massaclaimrechtszaken is dat er in Nederland geen schadevergoeding kan worden toegekend. Een Nederlandse rechter kan alleen een collectieve schikking verbindend verklaren of de juridische verhouding vaststellen. In dat laatste geval moet een gedupeerde met die juridische vaststelling alsnog een individuele zaak starten om uiteindelijk een schadevergoeding te krijgen.

Microsoft wordt beschuldigd van het leveren van Xbox 360-consoles met een ontwerpfout. Omdat er bijna geen bescherming in de consoles zit die trillingen en kleine bewegingen voorkomt, zouden de spellen van veel gamers zijn beschadigd. Volgens de aanklagers was de fout al bekend voordat de console op de markt verscheen. Dit werd in 2008 bevestigd door een manager van Microsoft, Hiroo Umeno, die zei dat de neiging tot het beschadigen van disks door de consoles al bekend was.

In 2008 begon Microsoft een inruilprogramma voor beschadigde disks, maar dit koste Amerikaanse gamers twintig dollar per schijfje en was alleen bestemd voor Microsoft-games. Het jaar daarvoor werd de Xbox 360 in Nederland in het programma Kassa onderworpen aan tests om te kijken waar het probleem lag. Microsoft gaf hierna in een reactie aan dat gebruikers met problemen contact op konden nemen met het bedrijf.