Sony heeft bekendgemaakt dat er wereldwijd 60,4 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 zijn verkocht. Het betreft het eerste model, de Slim-uitvoering en de nieuwe PS4 Pro. Sinds de release van de console zijn er ruim 487 miljoen games over de toonbank gegaan.

Het cumulatieve aantal van 60,4 miljoen is berekend vanaf de release van het eerste model, dat eind 2013 op de markt kwam, tot 11 juni 2017. Het aantal is een schatting die Sony heeft gebaseerd op verkoopcijfers van winkels. De consolemaker geeft alleen een totaal van alle verkochte PS4's; hoeveel exemplaren van het Pro-model zijn verkocht, is niet bekendgemaakt. Volgens een onderzoeksbureau waren er in april naar schatting 33 miljoen exemplaren van de Xbox One verkocht.

Sony heeft ook bekendgemaakt dat er sinds eind maart maandelijks 70 miljoen actieve PlayStation-gebruikers zijn. Daarnaast maakte de consolemaker bekend dat er sinds eind maart 26,4 miljoen abonnees van PlayStation Plus zijn. Actieve PlayStation 4-gebruikers spenderen volgens Sony samen meer dan 600 miljoen uur per week op de consoles. Wat Sony precies onder actieve gebruikers verstaat, is niet duidelijk.

De verkoop van games betreft zowel fysieke schijfjes als downloads. Gemiddeld zijn per PlayStation 4-console nu acht games verkocht. In mei 2016 maakte Sony bekend veertig miljoen exemplaren van de console verkocht te hebben en eind 2016 waren dat er al vijftig miljoen.