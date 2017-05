Door Joris Jansen, dinsdag 30 mei 2017 11:22, 24 reacties • Feedback

Submitter: Zeror

Sony is gestopt met de levering van de laatste PlayStation 3-versie die nog beschikbaar is. Dat heeft het bedrijf op zijn Japanse site bevestigd. Hiermee zal na meer dan tien jaar een einde komen aan de verkrijgbaarheid van de populaire spelcomputer.

Op de Japanse pagina van de PlayStation Slim 500GB staat dat de leveringen zijn beëindigd. Er worden geen nieuwe exemplaren meer gemaakt. De PlayStation Slim 500GB is beschikbaar sinds augustus 2014. Nog altijd is deze versie verkrijgbaar, ook in Europa, onder andere in de Pricewatch.

In maart bevestigde Sony op zijn website al dat het bedrijf op het punt stond om de levering van de laatste PlayStation 3-versie die nog beschikbaar is, te beëindigen. Het ging hierbij om de PlayStation Slim 500GB, die sinds augustus 2014 leverbaar is.

Met de leveringsstop komt een einde aan de beschikbaarheid van de PlayStation 3, de console die Sony in 2005 onthulde en die in november 2006 in de verkoop ging. De verkoopstart in Europa volgde in maart 2007. De console markeerde onder andere de brede komst van blu-ray in huishoudens.

De hoge prijs vormde aanvankelijk een struikelblok, maar later kwam de verkoop op gang, onder andere door de komst van de Slim-modellen. Bij de laatste telling van Statista, in juni 2016, waren wereldwijd 86 miljoen stuks verkocht, iets meer dan de grote concurrent, de Xbox 360. De productie van de Xbox 360, die eind 2005 uitkwam, werd vorig jaar al gestaakt.