Sony brengt een goudkleurige editie van de PlayStation 4 Slim op de markt. Het gaat om een beperkte oplage; het apparaat wordt enkel tussen 9 en 17 juni verkocht. De 'gouden' PlayStation krijgt een verlaagde prijs van 249 dollar. Het is onduidelijk of het apparaat ook in Europa beschikbaar komt.

De goudkleurige PlayStation 4 Slim betreft een 1TB-model, dat in de VS normaal gesproken driehonderd dollar kost. Naast de korting van vijftig dollar voor het apparaat volgen er volgens Sony ook andere kortingen voor software en accessoires tussen 9 en 17 juni. Dat meldt The Verge. Donderdag meldde een winkelbezoeker van een Walmart-filiaal al dat de goudkleurige PlayStation 4 Slim beschikbaar was voor een verlaagde prijs.

Het is nog onduidelijk of de speciale editie van de PlayStation 4 Slim ook in Europa wordt verkocht. De goudkleurige editie van het apparaat heeft ook een goud gekleurde controller. Het wordt de enige versie van de PlaySation 4 die in de genoemde periode met korting wordt verkocht.