Door Sander van Voorst, vrijdag 2 juni 2017 16:01

Submitter: MazzaG

Electronic Arts en Ghost Games hebben bekendgemaakt dat de nieuwe Need for Speed-game, Payback genaamd, uitkomt op tien november. Het spel komt beschikbaar voor Xbox One, PlayStation 4 en pc. Een week voor release is er toegang tot een 10 uur durende trial.

Volgens EA speelt de nieuwste game in de serie zich af in Fortune Valley en kunnen spelers kiezen uit drie personages, genaamd Tyler, Mac en Jess. Zij moeten het opnemen tegen een kartel, dat de naam The House draagt. Net als in de voorgaande games zijn er verschillende elementen, zoals heist missions en car battles. Daarbij is het mogelijk om weddenschappen af te sluiten om zo meer winst te behalen. Ook de bekende politieachtervolgingen maken weer deel uit van de racegame.

Ook de mogelijkheid om auto's aan te passen, zoals in Need for Speed Underground en andere titels, keert terug in de serie. Uit de berichtgeving komt naar voren dat er deze keer veel nadruk is gelegd op dit onderdeel en dat het gaat om de 'meest vergaande customization uit de gehele serie'. Zo kunnen spelers bijvoorbeeld 'een wrak door tuning veranderen in een supercar'. Er zijn vijf voertuigklassen: race, drift, off-road, drag en runner.

Ontwikkelaar Ghost Games maakte eerder al bekend dat de nieuwe Need for Speed-titel over een offlinemodus zal beschikken, omdat het bedrijf 'veel feedback' had ontvangen over de always online-functie uit een eerdere titel.