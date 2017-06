Door Sander van Voorst, vrijdag 2 juni 2017 17:02, 5 reacties • Feedback

De Consumentenbond heeft het nieuwe privacybeleid van de hardloopapp Runkeeper onder de loep genomen en vindt dat dit veel vaag taalgebruik bevat. Daardoor is onduidelijk met welke bedrijven data wordt gedeeld. De app heeft sinds 1 april nieuwe voorwaarden.

De Consumentenbond schrijft dat het moederbedrijf van Runkeeper, Asics, op de tekortkomingen is aangesproken. Vervolgens liet het bedrijf weten dat het aanpassingen had gedaan in de bewoordingen van het privacybeleid, waardoor duidelijk moet worden welke bedrijven onder de naam Asics vallen. De Consumentenbond vindt dit niet voldoende, omdat door het gebruik van het woord 'waaronder' nog steeds onduidelijk is met welke bedrijven data wordt gedeeld.

In de voorwaarden worden verder 'gerelateerde bedrijven' genoemd, naast Facebook en andere 'socialmediapartners'. Daarnaast worden Google Maps en 'e-mailpartners' genoemd. De Consumentenbond stelt verder dat Runkeeper aan de hand van gebruikersgegevens profielen opstelt. Bijvoorbeeld aan de hand van locatie, activiteiten, statusinformatie, opmerkingen en foto’s. Dat er profielen opgesteld worden, leidt de organisatie af uit het feit dat Runkeeper zegt een inschatting van de interesses van gebruikers te maken op basis van de verzamelde gegevens.

De organisatie wil verder dat Runkeeper zijn gebruikers de mogelijkheid geeft om aan te geven of gegevens verzameld mogen worden voor commerciële doeleinden. Momenteel zou er alleen een opt-outmogelijkheid voor het ontvangen van e-mail zijn.

Uit een onderzoek van de Noorse tegenhanger van de Consumentenbond, dat plaatsvond in 2016, bleek dat de app gps-gegevens doorstuurde naar derden. Dat gebeurde ook als de app niet werd gebruikt. Runkeeper reageerde destijds op de berichtgeving door te stellen dat het daarbij om een bug ging. De Android-versie van de app telt tussen de 10 en 50 miljoen downloads. Naar eigen zeggen heeft de app in totaal 26 miljoen gebruikers.