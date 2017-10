Consumentenbond waarschuwt voor onveilige gps-kinderhorloges

De Consumentenbond waarschuwt op basis van een onderzoek dat de Noorse zusterorganisatie Forbrukerrådet heeft laten uitvoeren, voor onveilige kinderhorloges met gps. Die laten onbekenden bijvoorbeeld de locatie van kinderen volgen.

De Noorse organisatie onderzocht vier modellen, waarvan er twee in Nederland worden verkocht. Het gaat om de Gator 2 en horloges die gebruikmaken van de SeTracker-app. Dat zijn verschillende horloges, meldt de Consumentenbond op basis van het Noorse onderzoek. De organisatie heeft Nederlandse winkels die de horloges verkopen, gevraagd om de desbetreffende modellen uit de handel te nemen. De verkoper van Gator zou dit hebben toegezegd. Ook zijn toezichthouders, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens en de ACM, op de hoogte gebracht.

Met betrekking tot het horloge van het Chinese Gator wees het onderzoek uit dat een persoon een nieuwe telefoon aan het apparaat kan koppelen, zonder dat het kind of de ouders hier iets van merken. Daardoor kan de locatie van het kind vervolgens bijgehouden worden. Daarvoor is het imei-nummer vereist, dat volgens het onderzoek op vier manieren achterhaald kan worden. Drie daarvan vereisen geen fysieke toegang, maar worden om veiligheidsredenen niet in het rapport genoemd.

Daarnaast verstuurt het horloge locatiegegevens zonder encryptie en werkt de aanwezige sos-knop niet altijd. Ook is de geofencingfunctie gebrekkig en geeft het Chinese bedrijf geen inzage in zijn privacybeleid. Over de horloges die met SeTracker werken, schrijft de Consumentenbond dat van tevoren niet altijd duidelijk is welke modellen dat zijn. Zo zijn de apparaten onder verschillende benamingen te koop.

De app bleek eveneens gebrekkig doordat met het imei-nummer locatiegegevens aangepast kunnen worden. Daarnaast slaat het apparaat locatiedata en cookies zonder versleuteling op en kan het gebruikt worden om de omgeving af te luisteren. De Consumentenbond adviseert de genoemde horloges niet te kopen en het eventuele gebruik ervan te staken.