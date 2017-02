Door Sander van Voorst, vrijdag 17 februari 2017 17:44, 1 reactie • Feedback

De Duitse Bundesnetzagentur, de toezichthouder voor onder andere telecom en post, heeft ouders geadviseerd de met het internet verbonden pop 'Cayla' onschadelijk te maken. Deze pop is in Duitsland verboden, omdat deze ingezet kan worden voor spionage.

De toezichthouder laat weten dat 'voorwerpen die gegevens kunnen uitzenden en waarin verstopte camera's of microfoons zitten een gevaar zijn voor de persoonlijke levenssfeer van personen'. Hetzelfde zou ook voor kinderspeelgoed gelden. De Cayla-pop van het bedrijf Genesis Toys is in Duitsland verboden, omdat spionageapparatuur strijdig is met de Duitse telecommunicatiewet. Ander, soortgelijk speelgoed is al eerder door de toezichthouder van de markt gehaald. De organisatie verwacht van ouders dat zij eigenhandig de pop 'onschadelijk maken'.

De Bundesnetzagentur zegt dan ook niet van plan te zijn een procedure tegen ouders aan te spannen en heeft daarom geen gegevens van kopers bij handelaren opgevraagd. De organisatie voegt daaraan toe dat het risico bestaat dat de pop wordt gebruikt om bijvoorbeeld gesprekken van een kind zonder medeweten van de ouders op te nemen en door te sturen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de pop reclame-uitingen van zich geeft.

De gebreken van de Cayla-pop kwamen aan het licht in een onderzoek van de Noorse consumentenbond, dat zich ook richtte op zogenaamde i-Que-robots. Daaruit bleek onder andere dat het mogelijk is een bluetooth-apparaat met de poppen te verbinden, waardoor gesprekken afgeluisterd kunnen worden. Zowel in Nederland als in België hebben consumentenorganisaties actie ondernomen naar aanleiding van het onderzoek en toezichthouders gevraagd de poppen uit het assortiment te laten nemen.

Afbeelding van Alienpalien CC BY-SA 4.0