Door Joris Jansen, vrijdag 17 februari 2017 17:31, 16 reacties • Feedback

Het Europees Parlement heeft een motie aangenomen waarin het de Europese Commissie oproept met regels te komen voor een verplichte 'kill-switch' voor robots. Ontwerpers zouden die moeten integreren in hun ontwerpen van geavanceerde robots en artificiŽle intelligentie.

De kill-switch die in de motie wordt voorgesteld is onderdeel van een voorstel voor een ontwerperslicentie die als bijlage aan de motie is toegevoegd. In deze conceptlicentie waar Europese ontwerpers van robots zich in de toekomst mogelijk aan moeten gaan houden, staat dat ontwerpers duidelijke onderbrekingsmechanismen of 'kill-switches' dienen te integreren die passen bij de doelstellingen van het ontwerp van de robot. Een nadere toelichting over de specifieke toepassing en voorwaarden voor de kill-switch ontbreekt in de motie.

De belangrijkste aanleiding voor de motie is de snelle ontwikkeling van robots en kunstmatige intelligentie en de behoefte om met regels duidelijk te maken wie waarvoor aansprakelijk is bij toegebrachte schade door autonome robots. Het Europees Parlement stelt voor om op de lange termijn een specifieke rechtspersoonlijkheid te creëren voor met name geavanceerde robots. Een speciale 'elektronische' rechtspersoonlijkheid voor robots betekent dat robots voor het recht - tot op zekere hoogte - als een persoon worden beschouwd, inclusief de daarbij behorende rechten.

Met name wat betreft de technologie van zelfrijdende auto's wordt in de motie gepleit voor de oprichting van een verplichte verzekeringsregeling. Producenten of eigenaren van deze robots zouden verplicht moeten worden een verzekering af te sluiten voor de schade die deze robots veroorzaken. Voor gevallen van schade door robots waarbij er geen verzekeringsdekking is, moet er een compensatiefonds komen om te zorgen dat er alsnog een schadevergoeding wordt uitgekeerd. Als fabrikanten, programmeurs, eigenaren of gebruikers van robots financieel bijdragen aan dit compensatiefonds, zou hun aansprakelijkheid mogelijk beperkt kunnen worden, zo wordt in de motie voorgesteld.

De zelfstandigheid van de desbetreffende schadetoebrengende robot kan in de toekomst een cruciaal punt worden voor de mate van aansprakelijkheid van de ontwerper. In de motie wordt overwogen dat de aansprakelijkheid evenredig zou moeten zijn met het concrete niveau van de aan de robot gegeven instructies en de mate van autonomie. Dit betekent dat hoe groter het leervermogen of de autonomie van een robot is, en hoe langer de eventuele 'opleiding' van de robot heeft geduurd, hoe groter de juridische aansprakelijkheid van zijn 'opleider' zal zijn.

Het Europees Parlement wil dat voor het toekennen van de schade wel specifiek onderscheid wordt gemaakt tussen de vaardigheden die de robot tijdens de opleiding heeft opgedaan en de vaardigheden die puur zijn toe te schrijven aan het zelflerende vermogen. Hiermee wordt duidelijk dat de verantwoordelijkheid volgens de motie vooralsnog bij de mens moet liggen en niet bij de robot.

De motie, die op ludieke wijze begint met een korte overweging over Frankenstein, de Praagse Golem en de robot van Karel Čapek, is aangenomen met 396 stemmen vóór, 123 tegen en 85 onthoudingen. De Europese Commissie is niet verplicht de aanbevelingen in de motie op te volgen; wel moet de Commissie ingeval van een afwijzing onderbouwen waarom de motie niet wordt uitgevoerd.