Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 februari 2017 16:12

Onderzoekers uit Eindhoven hebben een 'dna-computer' ontwikkeld die bepaalde acties kan uitvoeren op basis van de detectie van antistoffen. De onderzoekers denken dat de moleculaire circuits op termijn kunnen helpen bij het afgeven van medicijnen op basis van de input.

Dat dna-moleculen geschikt zijn voor signaalverwerking en berekeningen was al bekend. Autonome moleculaire circuits kunnen zo input uit hun omgeving verwerken op basis van algoritmes en het resultaat vertalen in een biologische activiteit. Die reactie kunnen onderzoekers programmeren door de volgorde binnen dna-moleculen aan te passen. Die volgorde bepaalt met welke andere dna-moleculen het circuit kan reageren, meldt de Technische Universiteit Eindhoven. Het voordeel van de 'dna-computer' is dat deze op moleculair niveau te integreren is in biologische systemen.

Het nadeel voor biomedische toepassingen was tot nu toe dat de circuits alleen werkten op basis van input van dna- of rna-moleculen. Onderzoekers zouden liever zien dat ze reageren op antistoffen. De aanwezigheid van bepaalde antistoffen in het lichaam vormt namelijk een goede aanwijzing voor een reeks ziektes, zoals infectie- en auto-immuunziekten.

De wetenschappers van de TU/e hebben nu een methode bedacht om de aanwezigheid van antistoffen te vertalen naar specifieke dna-outputsequenties. De moleculaire circuits kunnen op basis van die dna-reeksen bepalen dat er één of meerdere antistoffen aanwezig zijn, en beslissen dat medicijnafgifte vereist is.

"Onze resultaten laten zien dat we de dna-computer kunnen gebruiken om de activiteit van enzymen te controleren, maar we denken dat het ook mogelijk is om bijvoorbeeld de activiteit van een therapeutisch antilichaam te controleren", zegt promovendus en eerste auteur Wouter Engelen. Voor het zover is moet er nog veel gebeuren, maar de vinding is volgens de universiteit wel een belangrijke stap op weg naar slimme, ‘zelfdenkende’ medicijnen die goedkoop medicatie kunnen controleren.

De wetenschappers publiceren hun onderzoek onder de titel Antibody-controlled actuation of DNA-based molecular circuits in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.