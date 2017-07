Bedrijf komt met 'app store' voor kopen van persoonlijke info via dna-analyse

Het Amerikaanse bedrijf Helix begint een online marktplaats waar consumenten op basis van een analyse van hun dna persoonlijke informatie kunnen kopen. Helix analyseert het dna en slaat de gegevens op, waarna derde partijen de informatie verwerken in apps, die de consument kan kopen.

Helix vraagt geïnteresseerde consumenten om een dna-uitstrijkje bij zichzelf af te nemen via het wangslijm, en dat vervolgens op te sturen naar het bedrijf. In eerste instantie moet er 80 dollar worden betaald voor het in kaart brengen van de belangrijkste 20.000 genen, genaamd het exoom. Deze informatie wordt gedigitaliseerd en opgeslagen, waarna Helix delen van deze informatie beschikbaar stelt aan derde partijen die er allerlei apps mee maken. Deze app kunnen consumenten inzicht geven in bepaalde onderdelen van het genoom. Het gaat dan bijvoorbeeld om apps met informatie voor de familiestamboom, of in de categorieën fitness, gezondheid of voeding.

Er zijn inmiddels al meer dan tien bedrijven die apps hebben gemaakt voor Helix. Elke app vertelt weer iets anders over het genoom van de desbetreffende consument. Zo kunnen er bijvoorbeeld medische apps worden gebruikt die de kans op verhoogd cholesterol en daaruit voortvloeiende hartproblemen kunnen inschatten. Andere apps kunnen iets zeggen over de aanwezigheid van genetische aandoeningen of de gevoeligheid voor bepaalde typen voedsel. Het bedrijf Exploragen heeft een app geïntroduceerd die informatie kan geven over iemands slaappatroon. Een ander bedrijf, Insitome, heeft een app ontwikkeld die bepaalt welk percentage van het dna afstamt van de Neanderthalers en zou ook aangeven hoe dat relevant is voor de gezondheid; deze app gaat 30 dollar kosten.

In de VS bestaan al bedrijven die het dna van consumenten in kaart brengen, zoals AncestryDNA en 23andMe. Zij verkopen kits met testmateriaal, zodat de koper zijn eigen dna via bijvoorbeeld het wangslijm kan verzamelen en opsturen, waarna het bedrijf een hele rits informatie op basis van de genetische analyse opstuurt. Volgens de directeur van Helix, Robin Thurston, is deze informatie echter vrij complex en vragen mensen een dergelijk rapport veelal slechts één keer in hun leven op. Hij zegt dat Helix de persoonlijke genetische informatie via de apps op een duidelijke begrijpelijke manier presenteert, en hoopt dat mensen hun hele leven informatie over hun dna blijven opvragen, in plaats van slechts één keer. De methode die Helix hanteert bij het analyseren van het dna levert volgens het bedrijf ook veel meer informatie op dan wat AncestryDNA en 23andMe kunnen bieden.