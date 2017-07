SpaceX gaat mogelijk een kleinere raket gebruiken voor kolonisatie van Mars

Elon Musk, de topman van SpaceX, heeft op Twitter gehint op een mogelijke kleinere raket die gebruikt zal worden voor het plan om in of vanaf 2020 mensen naar Mars te sturen. De raket krijgt mogelijk een diameter van 9 meter, waardoor de productie eenvoudiger is te realiseren.

Musk heeft op Twitter geantwoord op een vraag om een update te geven over de specificaties van de raket die wordt gebruikt voor de Mars-missie. De topman van SpaceX zei in zijn korte reactie dat een voertuig met een diameter van 9 meter in de bestaande fabrieken past. Meer uitleg en context gaf hij niet, maar waarschijnlijk doelt hij hiermee de grootte van de raket die gebruikt gaat worden voor de missie om mensen naar Mars te sturen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het Interplanetary Transport System een diameter van 12 meter zou krijgen en zou worden aangedreven door 42 raketmotoren.De diameter van de raket wordt nu mogelijk verkleind naar 9 meter, waardoor waarschijnlijk ook het aantal motoren en de massa van de raket aanzienlijk wordt teruggebracht.

De raket zal echter nog altijd beduidend groter zijn dan de huidige Falcon 9-raket, welke een diameter van 3,7 meter heeft. Met de Falcon 9 brengt SpaceX satellieten in een baan om de aarde. Ook bracht de raket in maart de Dragon-capsule naar het ISS. De Saturn V-raket die de bemanning van de Apollo naar de maan lanceerde, had een diameter van 10 meter.

Het verkleinen van de diameter van de raket hangt waarschijnlijk samen met het vereenvoudigen van de productie. Met een diameter van 9 in plaats van 12 meter kan de raket in bestaande fabrieken van SpaceX worden gebouwd, waardoor er geen nieuwe, grotere fabriek nodig is. Mogelijk maakt dit de raket ook interessanter voor commercieel en militair gebruik.

In februari gaf SpaceX aan dat het zijn ambitieuze plannen voor een ruimtereis naar Mars heeft moeten uitstellen van 2018 tot 2020. Tijdens deze missie moet de nog in ontwikkeling zijnde Red Dragon-capsule landen op Mars. De eerste missie is bedoeld als test, om te bepalen of dergelijke missies succesvol zijn om zwaar materiaal op de Rode Planeet te krijgen. Mogelijk volgen daarna ook bemande missies. In 2016 maakte SpaceX de plannen bekend over het sturen van astronauten naar Mars. Daarvoor wordt gewerkt aan een upgrade van de Dragon-capsule zodat deze ook mensen kan vervoeren.