SpaceX zegt in 2019 te beginnen met het lanceren van internetsatellieten die een wereldwijd netwerk voor breedbandinternet moeten verzorgen. Volgens het plan zijn daar uiteindelijk 4425 satellieten voor nodig. De lanceringen met de herbruikbare Falcon 9 zullen tot 2024 duren.

SpaceX heeft tegenover de Amerikaanse Senaat aangegeven dat het voor het einde van dit jaar een prototype van een internetsatelliet lanceert en dat dit begin 2018 nogmaals wordt gedaan. Als SpaceX de techniek succesvol kan demonstreren, wil het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk in 2019 beginnen met het lanceren van de duizenden satellieten die nodig zijn voor het netwerk.

In november vorig jaar legde SpaceX de plannen voor het netwerk bloot en deed het een aanvraag om 800 satellieten te mogen lanceren, maar destijds was nog niet bekend wanneer er begonnen zou worden met de aanleg van het satellietnetwerk.

De satellieten worden in een baan om de aarde gebracht op een relatief korte afstand tussen 1150 en 1325 kilometer. Dat moet snel internet mogelijk maken, dat kan concurreren met glasvezelnetwerken op het land. In eerste instantie moet het satellietnetwerk met 800 satellieten snelle internettoegang naar de VS, Puerto Rico en de Maagdeneilanden brengen. Met 4425 satellieten wil SpaceX wereldwijde dekking mogelijk maken.

Het satellietnetwerk van SpaceX bevindt zich vele malen dichter bij de aarde dan huidige oplossingen voor satellietinternet, met een lagere latency tot gevolg. Het ruimtevaartbedrijf zegt de vertraging te kunnen beperken tot minder dan 35ms, wat vergelijkbaar is met vaste aansluitingen. Bij huidige internetverbindingen via satellieten die veel hoger zijn gepositioneerd, is de latency 600ms of meer.

Klanten van het satellietnetwerken krijgen thuis een kastje 'ter grote van een laptop' dat direct de signalen ontvangt. Daardoor hoeft er geen infrastructuur aangelegd te worden en dat maakt de aanleg van snel internet in buitengebieden makkelijker volgens SpaceX. Met het netwerk zou een snelheid van 1Gbit/s mogelijk moeten zijn, maar SpaceX is van plan om abonnementen met verschillende snelheden aan te bieden.

SpaceX wil de internetsatellieten met zijn herbruikbare Falcon 9-raket de ruimte in schieten. De satellieten hebben afmetingen van 4x1,8x1,2 meter, exclusief zonnepanelen. Ieder exemplaar weegt 386kg en volgens SpaceX hebben de satellieten een levensduur van vijf tot zeven jaar. Hoeveel exemplaren er per lancering de ruimte in geschoten worden en hoeveel lanceringen er dus nodig zijn, heeft het bedrijf nog niet bekendgemaakt.

Ook heeft SpaceX een voorstel gedaan voor een tweede satellietnetwerk, dat nog dichter bij de aarde opereert en uit 7500 satellieten bestaat. In de toekomst zou dat voor meer capaciteit moeten zorgen en lagere latency in dichtbevolkte gebieden.

Eind 2016 waren er ruim 1400 actieve satellieten in een baan om de aarde. Ook zijn er duizenden inactieve satellieten die niet meer werken. Het netwerk van SpaceX zou het aantal satellieten dat rond de aarde vliegt nog eens verveelvoudigen.



Weergave van alle huidige satellieten via stuffin.space