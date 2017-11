SpaceX-raketmotor ontploft in fabriek tijdens test

In een fabriek van SpaceX in Texas is tijdens een test een exemplaar van de nieuwe generatie van de Merlin-raketmotor ontploft. Het bedrijf van Elon Musk zegt nog niets te weten over de oorzaak. SpaceX meldt dat er geen doden of gewonden zijn gevallen.

De geteste raketmotor, een block 5-versie, is nog niet gebruikt voor raketlanceringen en zou volgend jaar voor de lancering van een Falcon 9-raket worden gebruikt. Volgens SpaceX vond de explosie in het afgelopen weekend plaats, tijdens een 'kwalificatietest', zo meldt The Washington Post.

Een bron zei tegen de website Space.com dat de ontploffing plaatsvond tijdens een Lox drop-test, waarbij de motor wordt gevuld met vloeibaar zuurstof om te kijken of er geen lekken zijn. De raketmotor zou daarbij niet gestart zijn. Ergens tijdens de test is er bij het vloeibare zuurstof iets ontvlamd, maar SpaceX weet niet of de motor nu geheel onbruikbaar is.

Wellicht duurt het twee tot vier weken voordat de testruimte is gerepareerd, maar SpaceX stelt dat dit verder geen gevolgen heeft voor het huidige lanceerschema van de Falcon 9-raketten. Daarvan heeft SpaceX er dit jaar tot nu toe zestien gelanceerd. Bij dertien van deze lanceringen landde de eerste trap uiteindelijk weer voor toekomstig hergebruik. Voor het restant van 2017 zijn nog drie lanceringen gepland. Ook wil SpaceX nog voor het einde van dit jaar de Falcon Heavy lanceren, een zwaardere versie van de Falcon 9-raket. Tests met de booster van deze raket zijn in september afgerond.

SpaceX heeft in het verleden al vaker te maken gehad met explosies. Zo ontplofte in september 2016 een Falcon 9-raket op het lanceerplatform tijdens test. De raket, de Amos 6-communicatiesatelliet en het lanceerplatform werden daarbij vernietigd. De oorzaak was een ontwerpfout in een van de gebruikte heliumkokers in de tank voor vloeibaar zuurstof in de tweede trap van de raket. In juni 2016 ontplofte een raket bij een landing op een droneschip en in juni 2015 ontplofte een Falcon 9-raket, die met vracht op weg was naar het ISS, enkele minuten na de lancering.