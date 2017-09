SpaceX heeft tests met nieuwe Falcon Heavy-raket afgerond

SpaceX heeft met succes de laatste tests met de Falcon Heavy-raket afgerond. Het bedrijf toonde een video van een zogenaamde static fire, waarbij een van de draagraketten werden getest, met als bedoeling om in november daadwerkelijk te gaan lanceren.

Op Twitter liet SpaceX weten dat de tests voor de lancering van de Falcon Heavy met succes zijn afgerond, na een laatste static fire. Het ruimtevaartbedrijf liet op Twitter een video zien waarin een van de draagraketten van de Falcon Heavy met succes ongeveer een minuut lang brandde. De eerste trap van de Falcon Heavy bestaat in totaal uit drie draagraketten, waar de originele Falcon 9 er maar eentje heeft. Overigens was deze draagraket al eens eerder gebruikt bij een lancering voor het internationale ruimtestation.

Nu alle draagraketten de noodzakelijke tests hebben doorlopen, lijkt SpaceX op schema te liggen voor de eerste lancering van de Falcon Heavy. De bedoeling is om die in november plaats te laten vinden, maar het bedrijf heeft dit al eerder moeten uitstellen en er is nog geen definitieve datum gepland. Een van de problemen waar SpaceX mee kampte is de aerodynamica; omdat de Falcon Heavy in feite bestaat uit drie aan elkaar geknoopte Falcon 9-draagraketten, en dus zwaarder en krachtiger is, zorgt dit voor veel meer vibratie. Ook kunnen veel zaken op de grond niet worden getest, waardoor er een kans bestaat dat de eerste lancering onsuccesvol zal zijn.

Met de Falcon Heavy hoopt SpaceX onder meer zwaardere ladingen te kunnen vervoeren naar het internationale ruimtestation. Ook moet de raket ingezet worden bij missies naar de maan, of naar Mars. De bedoeling is om volgend jaar al de eerste maanmissie te organiseren, maar een missie naar Mars komt op zijn vroegst in 2020.