Ruimtevaartbedrijf wil opblaasbare leefmodule voor astronauten naar maan brengen

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Bigelow Aerospace heeft plannen om in 2022 een opblaasbare ruimtemodule te lanceren die in een lage baan om de maan moet komen. De module moet gebruikt worden voor commerciŽle activiteiten en voor het trainen van astronauten van NASA.

Bigelow werkt samen met de commerciële ruimtevaartorganisatie United Launch Alliance om de opblaasbare B330-module via een nog in ontwikkeling zijnde Vulcan 562-raket in een lage baan om de aarde te krijgen. Als daar eenmaal aangekomen alles goed functioneert, dan zullen twee Vulcan raketten met elk een ACES -rakettrap worden gelanceerd. Eenmaal aangekomen in een lage baan om de aarde, wordt alle cryogene brandstof van de ene rakettrap overgeheveld naar de andere. Deze zal dan de B330-module naar de maan brengen.

Uitbreidbare of opblaasbare modules zoals de B330 vereisen relatief weinig raketbrandstof voor transport en kunnen een vrij ruime en comfortabele leefruimte bieden aan astronauten. De romp van de opblaasbare B330-module wordt gevormd door een combinatie van lagen schuimrubber, Nextel-isolatiemateriaal, kevlar en een brandwerende stof. Dit leidt tot een romp met een totale dikte van bijna een halve meter. Volgens Bigelow is de romp in opgeblazen toestand net zo hard als beton en is hij beter bestand tegen straling en ruimtepuin dan de aluminium romp van het ISS. Ook moet het materiaal in staat zijn bescherming te bieden tegen hoge en lage buitentemperaturen. Een B330-module heeft een inhoud van 330 kubieke meter en is qua volume vergelijkbaar met een derde van de leefruimte in het ISS.

Er is in 2016 al een opblaasbare module naar het ISS gebracht met een Falcon 9-raket van SpaceX; deze BEAM is een kleinere experimentele module van slechts 16 kubieke meter. In april 2016 kwam de module aan bij het ISS en eind mei 2016 werd de module opgeblazen. Er worden tests mee uitgevoerd om te kijken hoe het materiaal zich houdt in de omstandigheden in de ruimte en of het bestand is tegen ruimtestraling en -puin.