Door Arnoud Wokke, woensdag 15 februari 2017 20:23, 27 reacties • Feedback

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie overweegt om binnen een paar jaar mensen richting de maan te sturen. Dat blijkt uit een interne memo die techsite The Verge heeft verkregen. Tot nu zou de raket, die bedoeld is om testen uit te voeren voor een Mars-missie, onbemand vertrekken.

De lancering van de EM-1 staat momenteel gepland voor 30 september 2018, maar als de bemande missie doorgaat wordt dat mogelijk later, schrijft The Verge op basis van de memo. Het is nog niet zeker of de bemande missie doorgaat. NASA zou intern onderzoek doen of een bemande missie nog mogelijk is.

De raket moet in een baan om de maan komen, om vervolgens na drie weken via parachutes weer terug te keren op Aarde. Het Space Launch System waar de EM-1-missie in valt, is bedoeld om te kijken of NASA de mens naar Mars kan brengen.

Om de missie mogelijk te maken, moet EM-1 systemen krijgen om de astronauten in leven te houden, iets waar NASA pas had gedacht rekening mee te moeten houden met EM-2, die op de rol staat voor 2021. Het vervroegen van de bemande missie zou de ontwikkeling het Space Launch System mogelijk kunnen versnellen. De laatste keer dat er een bemande missie naar de maan is geweest, was in 1972.