NASA: maanmissie in 2024 niet haalbaar omdat ruimtepakken niet gereed zijn

Het zogeheten Office of Inspector General van NASA heeft in een rapport geconcludeerd dat een Amerikaanse maanmissie in 2024 'niet haalbaar' is wegens een krap schema voor de nieuwe ruimtepakken en te verwachte vertragingen daarbij.

In het rapport wordt geconcludeerd dat een vluchtwaardig ruimtepak nog 'jaren is verwijderd van voltooiing'. NASA zegt te verwachten dat er meer dan een miljard dollar zal worden uitgegeven voordat er twee ruimtepakken gereed zijn voor gebruik. Inmiddels is er al 420 miljoen dollar uitgegeven. Dit zogeheten xEVA Project om de nieuwe pakken te ontwikkelen, heeft onder meer te maken gehad met budgetbeperkingen. Ook zijn er nog altijd aanhoudende moeilijkheden en vertragingen door de pandemie, waarvan de volledige impact nog niet duidelijk is. NASA spreekt dan ook over 'te verwachten vertragingen' bij de ontwikkeling van de ruimtepakken en stelt dat eind 2024 niet haalbaar zal zijn. April 2025 wordt genoemd als het meest optimistische scenario; eerder zullen de pakken volgens de ruimtevaartorganisatie niet gereed zijn.

Het Amerikaanse ruimteagentschap benadrukt dat deze problemen met de ruimtepakken niet de enige hobbels op de weg zijn om de terugkeer naar de maan in 2024 te kunnen verwezenlijken. Zo wijst NASA erop dat bij eerdere onderzoeken is gebleken dat er ook aanzienlijke vertragingen zijn bij andere grote, essentiële programma's voor de maanlanding. Het gaat dan bijvoorbeeld om het Space Launch System, de nieuwe, zware en peperdure raket die ingezet zal worden. Ook zijn er zorgen over de ontwikkeling en het tijdschema van de Orion-capsule waar de astronauten in zullen plaatsnemen. NASA stipt ook aan dat er protest is aangetekend tegen het toekennen van het contract voor de lander. Dat contract ging naar SpaceX. Daar had Blue Origin van Jeff Bezos protest tegen aangetekend. Die bezwaren zijn onlangs afgewezen, maar ook dit heeft volgens NASA gevolgen voor het schema om een landing in 2024 nog mogelijk te maken.

De huidige ruimtepakken, die gebruikt kunnen worden voor ruimtewandelingen in het vacuüm van de ruimte, zijn al zo'n 45 jaar geleden ontwikkeld voor NASA's Space Shuttle-programma. Een nieuw zogeheten EVA-pak voor extravehicular activity is dus geen overbodige luxe. Elon Musk heeft zich in de discussie gemengd met een korte opmerking dat zijn bedrijf SpaceX het ook zou kunnen doen. Hij gaf hier echter geen nadere toelichting op. SpaceX zal ook met een dergelijk pak voor zijn beoogde Marsmissie moeten komen, maar die missie is nog een stuk verder weg dan de geplande maanmissie van NASA. SpaceX ontwikkelde al wel eigen pakken voor astronauten die plaatsnemen in de Crew Dragon om bij het ISS te komen, maar dat zijn geen EVA-pakken.