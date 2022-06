NASA geeft commerciële bedrijven opdracht voor ontwerpen van nieuwe ruimtepakken

NASA heeft twee commerciële bedrijven de opdracht gegeven nieuwe ruimtepakken te ontwerpen. Axiom Space en Collins Aerospace mogen pakken maken die zowel worden gebruikt voor ruimtewandelingen vanuit ruimtestations als op de maan en later zelfs op Mars.

De twee bedrijven krijgen een contract onder het Exploration Extravehicular Activity Services-programma. Dat is vergelijkbaar met programma's zoals het Commercial Cargo en het Commercial Crew Program waarbij NASA geld geeft aan bedrijven als SpaceX, Boeing of Sierra Nevada Corp voor het bouwen van bemenste en onbemenste capsules naar het ISS. Onder het xEVAS-contract kunnen de bedrijven maximaal 3,5 miljard dollar verdienen. NASA maakt het exacte bedrag dat de bedrijven krijgen voor de eerste stap in het proces later pas bekend. Voor die eerste stap moeten de bedrijven technologie demonstreren die voor een ruimtewandeling buiten het ISS kan worden gebruikt.

De bedrijven kunnen gebruikmaken van technische data die NASA al heeft verzameld met zijn eigen ruimtepak: de Exploration Extravehicular Mobility Unit, een conceptruimtepak waar NASA al jaren aan werkt, maar dat niet wordt gebruikt in het ISS of op andere missies. NASA geeft Axiom en Collins de technische specificaties en kwalificaties voor de ruimtepakken, maar de bedrijven blijven wel zelf de eigenaar ervan. Ze mogen die volgens het contract ook gebruiken voor commerciële missies. Daarmee hoopt NASA dat er 'een opkomende commerciële markt voor een nieuwe groep klanten' ontstaat.

De huidige ruimtepakken van NASA zijn aan vervanging toe. De Extravehicular Mobility Units die nu in het ISS worden gebruikt zijn oud en hebben regelmatig problemen. In 2014 lekte er water in een ruimtepak tijdens een ruimtewandeling, waardoor astronaut Luca Parmitano bijna 'verdronk'. Dat probleem bleef aanhouden. Vorige maand besloot NASA de ruimtepakken voorlopig helemaal niet meer te gebruiken voor niet-noodzakelijke ruimtewandelingen. Daarnaast is er een noodzaak om nieuwe ruimtepakken te ontwikkelen voor toekomstige missies. De pakken die astronauten op de maan droegen, zijn niet meer in gebruik, maar omdat NASA in de toekomst plannen heeft om naar de maan terug te keren, moeten de nieuwe ruimtepakken aan de eisen voldoen om daar rond te kunnen lopen. Ook wil NASA dat de pakken in de toekomst op Mars kunnen worden gebruikt.