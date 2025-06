Intuitive Machines maakt eerste landing op de maan met commerciële lander

Voor het eerst in de geschiedenis is een commercieel bedrijf erin geslaagd op de maan te landen. De Odysseus-lander van het Amerikaanse Intuitive Machines maakte om 00.23 uur Nederlandse tijd een zachte landing vlakbij de zuidpool van de maan.

Intuitive Machines bevestigde tijdens een livestream dat de landing een succes was. Dat gebeurde zo'n vijftien minuten nadat de landing daadwerkelijk plaatsvond. Het team ontdekte toen een zwak maar onmiskenbaar signaal. Het bedrijf moest de landing wel met twee uur uitstellen om een extra baan om de maan te maken. Dat kwam omdat de lasers die werden gebruikt voor de landing niet goed werkten. Door een softwarepatch kon het Odysseus-vaartuig andere instrumenten gebruiken voor de landing. Dat was een instrument dat NASA als een lading had meegestuurd.

De IM-1-missie had twaalf van zulke payloads aan boord. De helft daarvan was afkomstig van NASA, dat Intuitive Machines in 2019 een subsidie gaf onder het Commercial Lunar Payload Services-programma. Daarmee moeten commerciële bedrijven worden gestimuleerd om eigen maanlanders te bouwen. Het vaartuig had verder nog zes payloads aan boord van bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstituten, zoals een camera en isolatiemateriaal.

De Odysseus is het eerste vaartuig van een commerciële partij dat op de maan wist te landen. Verder zijn er slechts vijf landen waarvan de nationale ruimteagentschappen ooit op de maan zijn geland. Naast de VS en Rusland zijn dat China, India en recent nog Japan.

Eerdere commerciële ruimtemissies mislukten nog. In 2019 mislukte de landing van het Israëlische vaartuig Beresheet. Vorig jaar mislukte een landing van het Japanse iSpace en vorige maand wist maanlander Peregrine van Astrobotic de maan niet eens te bereiken. Overigens is de landing op de maan voor bedrijven onder het CLPS-programma slechts een deel van de missiedoelen; bedrijven krijgen ook geld als ze bepaalde andere belangrijke onderdelen van een maanmissie goed weten te vervullen, zoals het uitvoeren van koerscorrecties of het gebruik van een aandrijfsysteem.