Maanlander Peregrine verbrandt vermoedelijk in aardatmosfeer door brandstoflek

De maanlander Peregrine die maandag werd gelanceerd, keert terug naar de aarde door een brandstoflek. De fabrikant, Astrobotic, verwacht dat deze zal opbranden in de atmosfeer. Het was de bedoeling dat Peregrine op 23 februari een landing op de maan zou maken.

Het team van Astrobotic schrijft zaterdagavond in een update dat de Peregrine-maanlander volgens de recentste metingen onderweg is naar de aarde. Dat komt door een brandstoflek, waardoor er niet genoeg brandstof over is om het ruimtevaartuig in een baan om de maan te brengen. Het lek zou inmiddels 'aanzienlijk' zijn afgenomen, maar desondanks zou Peregrine inmiddels al op weg zijn naar de aarde. Een zachte landing zal niet mogelijk zijn, schrijft het Amerikaanse bedrijf. Astrobotic is naar eigen zeggen de mogelijke vervolgstappen aan het afwegen.

Peregrine werd op 8 januari gelanceerd aan boord van de nieuwe Vulcan Centaur-raket van United Launch Alliance. De Peregrine-lander is door Astrobotic gebouwd in opdracht van NASA. Het was de bedoeling dat deze het eerste commerciële vaartuig zou worden dat landt op de maan. Dat is wel eens eerder geprobeerd, onder meer door het Japanse ruimtebedrijf ispace, maar nog nooit met succes. Niet lang nadat de lander in een baan om de aarde is gebracht, dienden de eerste problemen zich aan. Dinsdag werd bekend dat een brandstoflek in het voortstuwingssysteem, vermoedelijk veroorzaakt door een explosie, daaraan ten grondslag ligt. In eerste instantie werd verwacht dat Peregrine daardoor zou neerstorten op de maan, maar nu blijkt dus dat deze terugkeert naar de aarde.