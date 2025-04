United Launch Alliance lanceert langverwachte Atlas-raketopvolger Vulcan Centaur

United Launch Alliance heeft voor het eerst zijn nieuwe Vulcan Centaur-raket gelanceerd. De Vulcan is de opvolger van de Atlas 5, die jarenlang het werkpaard van de Amerikaanse ruimtevaartindustrie was. De Vulcan nam NASA's maanlander mee de ruimte in.

De Vulcan Centaur steeg om 08.18 Nederlandse tijd op vanaf het Kennedy Space Center. De lading van de missie, de Peregrine-lander, werd vijftig minuten na de lancering in aan baan om de aarde gebracht. Het Peregrine-ruimtevaartuig is gebouwd door een Amerikaans bedrijf onder opdracht van NASA. Het is een lander die op 23 februari een landing op de maan moet maken. Dat is een onderdeel van het Commercial Lunar Payload Services-programma, waarbij NASA geld aan bedrijven betaalt om ruimtevaartuigen te bouwen.

Dit is de eerste lancering van de nieuwe raket van United Launch Alliance of ULA, een joint-venture van Boeing en Lockheed Martin. De nieuwe raket was jaren in ontwikkeling en liep ook al veel vertraging op. Dat kwam met name door het gebruik van de BE-4-motoren in de eerste trap, die door Blue Origin worden gebouwd.

De raket maakt verder nog gebruik van RL10-motoren, die ook in het Space Launch System van NASA worden gebruikt. Tijdens de vlucht, na het losmaken van de lading, ontstak de raket de RL10-motoren voor een derde keer. Dat was bedoeld als test, om te zien hoe de raket in de toekomst ladingen naar een geostationaire aardbaan moet brengen.

De Vulcan Centaur is de opvolger van ULA's Delta 4 en Atlas 5. Met name die laatste stond bekend als het werkpaard van de Amerikaanse lanceerindustrie. De raket werd 99 keer succesvol gelanceerd, een tot voor kort ongekend hoog aantal lanceringen. Inmiddels is ULA ingehaald door SpaceX, dat zijn Falcon 9 met hogere frequenties en tegen veel lagere kosten laat vliegen. In tegenstelling tot de Falcon 9 is de Vulcan niet herbruikbaar, waardoor de kosten waarschijnlijk in de toekomst veel hoger uit zullen vallen dan die van SpaceX. ULA heeft desondanks enkele tientallen lanceringen op de planning staan. In april brengt het naar verwachting Sierra Nevada's Dream Chaser-ruimtevliegtuig mee naar de ruimte.