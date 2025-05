Amazon wil Project Kuiper-internetsatellieten begin volgend jaar lanceren

Amazon wil in het eerste kwartaal van 2023 twee prototypes van zijn Project Kuiper-satellieten in een baan rond de aarde brengen. De lancering van de prototypes zou eerst dit jaar nog plaatsvinden, maar is door omstandigheden verplaatst naar volgend jaar.

Naast het verplaatsen van de lanceerdatum meldt Amazon dat United Launch Alliance (UAL) de lancering overneemt van ABL Space Systems. De vertragingen en de mogelijkheid om te lanceren met ULA, waarbij Amazon 47 KuiperSat-lanceringen heeft ingepland, dwongen het bedrijf om van raket te veranderen. Dat heeft Rajeev Badyal, de vice-president van technologie voor Project Kuiper, gezegd tegen The Washington Post.

De prototypes worden vervoerd op de nieuwe raket van ULA, de Vulcan Centaur. De lancering van de satellieten wordt tevens de eerste vlucht van de raket. De Vulcan Centaur-raket is sinds 2014 in ontwikkeling, maar de eerste lancering is herhaaldelijk uitgesteld door onder meer vertragingen bij de ontwikkeling van de BE-4 motor. Deze is ontworpen door Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De Vulcan Centaur-raket wordt gelanceerd vanaf het Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Naast prototypes van Amazon is de Peregrine-maanlander van Astrobotic aan boord van de raket. De maanlander is in opdracht van NASA gemaakt.

Amazon werkt al langer aan het aanbieden van satellietinternet. Het bedrijf kreeg in 2020 toestemming van de FCC om voor 2029 meer dan 3200 satellieten naar een lage aardbaan te lanceren. Hiermee wil het bedrijf de concurrentie aangaan met andere satellietprojecten, zoals Starlink van SpaceX, hoewel dat ruimtevaartbedrijf zijn internetdiensten inmiddels al commercieel aanbiedt. Amazon is van plan om tien miljard dollar in Project Kuiper investeren.