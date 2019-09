Overal ter wereld snel internet

Wat hebben Elon Musk en Bill Gates met elkaar gemeen? Beiden zijn van het mannelijk geslacht, hebben een uitpuilende bankrekening en waren of zijn verantwoordelijk voor een of meer zeer succesvolle, grote techbedrijven. Een wellicht iets minder bekende overeenkomst zijn de plannen die beide hadden of hebben voor het in stelling brengen van een satellietconstellatie om overal ter wereld een internetverbinding te kunnen aanbieden. Bill Gates hoopte in de jaren negentig met het bedrijf Teledesic een kleine revolutie teweeg te brengen door een netwerk van honderden internetsatellieten in een baan om de aarde te brengen. In tegenstelling tot Microsoft werd het door Motorola ondersteunde Teledesic allesbehalve een succesverhaal en dat bleek uiteindelijk exemplarisch voor vergelijkbare bedrijven en de satellietmarkt van die tijd.

Ruim twintig jaar later wil Musk alsnog de droom van Gates realiseren met een netwerk van satellieten die overal ter wereld snel breedbandinternet kunnen verzorgen zonder een al te hoge latency. Zijn netwerk moet uit twaalfduizend satellieten gaan bestaan. Andere bedrijven met soortgelijke plannen zijn bijvoorbeeld OneWeb en Telesat. Inmiddels dient ook Amazon zich aan. Een nieuwe 'spacerace' voor internetsatellietdiensten is ophanden.

Het gaat bij alle plannen om relatief grote aantallen satellieten die in lage banen om de aarde moeten komen, waarmee onder meer het latency-nadeel van de veel hoger hangende geostationaire satellieten moet worden ondervangen. Het kan dus zomaar dat over pakweg vijf jaar tot tien jaar de toch al drukke ruimte om de aarde nog een stuk drukker wordt. Hoe zien enkele van deze satellietconstellatieplannen eruit? Waarom gingen bedrijven met soortgelijke plannen twintig jaar geleden veelal op de fles en hoe groot is de kans dat de huidige bedrijven met hun plannen in deze spacerace de finishlijn halen?