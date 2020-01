SpaceX lanceert Starlink-satelliet met antireflectiecoating

SpaceX heeft wederom zestig Starlink-internetsatellieten gelanceerd. Een van de satellieten heeft een donkere coating die reflecties deels tegen moet gaan. Daarmee probeert het bedrijf in te spelen op de kritiek dat de satellieten astronomische waarnemingen vanaf de aarde verstoren.

SpaceX heeft bevestigd dat de satellieten succesvol in de ruimte zijn gebracht. Ze gingen omhoog met een Falcon 9-raket, waarbij de eerste trap voor een vierde keer is ingezet; deze landde later succesvol op een droneschip. Dat is de 48e keer dat een booster succesvol is geland. Het opvangen van de fairing van de raket, het bovenste neuskegelgedeelte, was niet succesvol. Het is de derde keer dat er een serie van zestig Starlink-satellieten in een enkele lancering omhoog zijn gegaan.

Eén van de zestig gelanceerde Starlink-satellieten is voorzien van een speciale donkere coating. Het bedrijf van Elon Musk probeert hiermee te testen of het mogelijk is om de mate van licht dat door de satelliet wordt gereflecteerd, te beperken. Hiermee zou de helderheid van de satelliet aan de nachtelijke hemel, gezien vanaf aarde, moeten afnemen.

Met name na de tweede lancering in november kwamen er veel klachten van astronomen, waarbij waarnemingen vanaf de aarde werden verstoord door 'lichtsporen' die door de Starlink-satellieten veroorzaakt werden. Ook na de eerste lancering in mei waren er slierten te zijn, veroorzaakt door de 'satellietentreintjes' in de ruimte.

Het probleem speelt met name direct na de lancering, wanneer de satellieten nog dicht op elkaar zitten en bezig zijn om in een hogere baan om de aarde te komen. Hun zonnepanelen zijn tijden die fase op een speciale manier geconfigureerd, wat ze goed zichtbaar maakt vanaf de aarde. Eenmaal op de juiste hoogte en positie aangekomen zijn ze volgens SpaceX veel minder goed zichtbaar. Uiteindelijk wil het bedrijf vele duizenden satellieten lanceren om te komen tot een netwerk voor breedbandinternet.