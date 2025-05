SpaceX belooft hinder van Starlink-satellieten voor astronomie te beperken

SpaceX heeft een overeenkomst met de Amerikaanse National Science Foundation gesloten. Daarin staat dat het bedrijf van Elon Musk zich in moet blijven spannen om de hinder van Starlink-satellieten voor astronomische waarnemingen te beperken.

Conform de overeenkomst belooft SpaceX dat het doorgaat met pogingen om de Starlink-satellieten niet helderder te laten worden dan een magnitude van 7, waarmee ze onzichtbaar zijn voor het blote oog. Het maakt ze nog niet 'onzichtbaar' voor astronomische waarnemingen, maar het effect ervan wordt hiermee wel beperkt. Er worden bepaalde aanpassingen bij de zonnepanelen doorgevoerd en er wordt een nieuwe zwarte verf toegepast.

Hiermee moet het probleem van de reflectie van zonlicht verder worden tegengegaan. Daardoor kunnen de satellieten als heldere stippen aan de hemel zichtbaar zijn, met name omdat ze in een relatief lage baan om de aarde worden geplaatst. In het verleden heeft dat al geleid tot verstoringen van astronomische observaties en daar zijn al vaker zorgen over geuit.

De zorgen gaan niet alleen over waarnemingen in het zichtbare deel van het spectrum. Ook radiotelescopen kunnen last van de Starlink-satellieten hebben. Als onderdeel van de overeenkomst zegt SpaceX toe geen signalen te verzenden op het moment dat de satellieten over grote radiotelescopen vliegen. Dit lijkt wel beperkt te zijn tot Amerikaanse radiotelescopen.

Het gaat hier om een overeenkomst die zich richt op de tweede generatie Starlink-satellieten. Toezichthouder Federal Communications Commission gaf begin december vorig jaar toestemming om alvast 7500 van de geplande 30.000 kunstmanen te lanceren. De huidige coördinatieovereenkomst met de National Science Foundation was een voorwaarde voor de licentie van de FCC. Los van dit licentievereiste is er geen verplichting voor SpaceX om zich te committeren aan het verminderen van de impact van zijn Starlink-satellieten op de astronomie; er zijn geen wetten of beleid die op dit terrein regels stellen.

Er is overigens een organisatie die overleggen en afstemmen onvoldoende vindt. De International Dark-Sky Association heeft een zaak aangespannen tegen de FCC-goedkeuring. Deze organisatie vindt dat deze toestemming leidt tot negatieve effecten voor astronomie door amateurs en professionals en stelt dat het leidt tot een vermindering van de mogelijkheid om te kunnen genieten van een donkere hemel. Volgens de International Dark-Sky Association heeft de FCC de National Environmental Policy Act geschonden door de licentie toe te kennen aan SpaceX. De FCC heeft eerder bepaald dat een milieubeoordeling op grond van deze Amerikaanse wet niet hoeft plaats te vinden, omdat de beperkende maatregelen van SpaceX en de overeenkomst met de National Science Foundation afdoende zijn.