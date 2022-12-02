FCC laat Starlink 7.500 nieuwe satellieten lanceren, fors minder dan verzocht

De Amerikaanse FCC heeft SpaceX toestemming gegeven om nog eens 7.500 nieuwe satellieten te lanceren voor Starlink-internet. Het bedrijf diende een verzoek in om 29.988 satellieten in een baan om de aarde te brengen.

SpaceX StarlinkDe Federal Communications Commission zegt in de gedeeltelijke toezegging van het verzoek van SpaceX dat het betreffende aantal Gen2-satellieten voorlopig genoeg zou moeten zijn: "Het lagere aantal satellieten maakt het mogelijk om de uitrol [van de satellieten] op basis van de in deze aanvraag geaccepteerde vereisten te monitoren, alvorens er overwogen kan worden om een eventuele aanvraag van de lancering van veel meer satellieten van SpaceX toe te zeggen."

De betreffende satellieten mogen op hoogtes van 525, 530 en 535 kilometer in een baan om de aarde worden gebracht. Er zou eerst geconcludeerd moeten worden dat de nieuwe Gen2-satellieten van Starlinks internetservice geen 'schadelijke verstoringen' in de ruimte rondom de aarde veroorzaakt. Het Amerikaanse overheidsorgaan gaf eerder al in stappen toestemming voor de lancering van in totaal bijna 12.000 Starlink-satellieten van de eerste generatie. Daarvan zijn er zover bekend bijna 3300 daadwerkelijk in een baan om de aarde gebracht.

De tweede generatie van Starlinks satellietconstellatie moet naast het faciliteren van een internetverbinding op praktisch iedere plek op aarde ook 'gewoon' mobiel telefoonverkeer ondersteunen. Hiervoor zouden fors meer satellieten nodig zijn, wat zou verklaren waarom SpaceX een aanvraag voor de lancering van 30.000 stuks deed. Hier is veel kritiek op, onder meer van NASA, dat bang is dat de vele satellieten van SpaceX toekomstige raketlanceringen bemoeilijken. Ook sprak de ruimtevaartorganisatie haar angsten uit over een toenemende kans op botsingen tussen ruimteobjecten, net buiten de dampkring van de aarde.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 19:39 154

02-12-2022 • 19:39

154

Lees meer

Donald Trump duidt bigtechcriticus Brendan Carr aan als FCC-voorzitter
Donald Trump duidt bigtechcriticus Brendan Carr aan als FCC-voorzitter Nieuws van 18 november 2024
SpaceX lanceert eerste Starlink-satellieten voor Direct to Cell-telefoondienst
SpaceX lanceert eerste Starlink-satellieten voor Direct to Cell-telefoondienst Nieuws van 3 januari 2024
Starlink brengt Direct to Cell-dienst voor mobiele telefoons volgend jaar uit
Starlink brengt Direct to Cell-dienst voor mobiele telefoons volgend jaar uit Nieuws van 12 oktober 2023
WSJ: Starlink loopt flink achter op in 2015 gestelde financiële doelen
WSJ: Starlink loopt flink achter op in 2015 gestelde financiële doelen Nieuws van 14 september 2023
Starlink verlaagt prijs van internetabo naar 65 euro per maand in Nederland
Starlink verlaagt prijs van internetabo naar 65 euro per maand in Nederland Nieuws van 19 april 2023
Starlink brengt Roam-dienst voor wereldwijd internet uit voor 230 euro per maand
Starlink brengt Roam-dienst voor wereldwijd internet uit voor 230 euro per maand Nieuws van 16 maart 2023
SpaceX belooft hinder van Starlink-satellieten voor astronomie te beperken
SpaceX belooft hinder van Starlink-satellieten voor astronomie te beperken Nieuws van 13 januari 2023
Telecomwaakhond VS wil boete van 300 miljoen dollar opleggen aan robocallbedrijf
Telecomwaakhond VS wil boete van 300 miljoen dollar opleggen aan robocallbedrijf Nieuws van 22 december 2022
Starlink introduceert schotel voor ontvangst onderweg met landvoertuig
Starlink introduceert schotel voor ontvangst onderweg met landvoertuig Nieuws van 26 oktober 2022
Onderzoekers gebruiken Starlink-satellieten om aan locatiebepaling te doen
Onderzoekers gebruiken Starlink-satellieten om aan locatiebepaling te doen Nieuws van 23 oktober 2022
Satellietinternet van Starlink nu ook beschikbaar op Antarctica
Satellietinternet van Starlink nu ook beschikbaar op Antarctica Nieuws van 15 september 2022
De nieuwste functie van smartphones: berichten sturen zonder mobiel bereik
De nieuwste functie van smartphones: berichten sturen zonder mobiel bereik Nieuws van 15 september 2022
SpaceX verliest wellicht 40 Starlink-satellieten door geomagnetische storm
SpaceX verliest wellicht 40 Starlink-satellieten door geomagnetische storm Nieuws van 9 februari 2022
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Politiek en recht SpaceX Elon Musk Ruimtevaart Satelliet Starlink

Reacties (154)

-Moderatie-faq
154
154
65
2
0
58
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Louw Post 2 december 2022 19:59
Ik vind het ook maar een rare gang van zaken. Ten eerste dat er zoveel satellieten de lucht ingepompt worden en ten tweede dat een partij in de VS daar blijkbaar goedkeuring voor kan geven, terwijl ze rondom de aarde geplaatst worden.
TechSupreme @Louw Post2 december 2022 20:54
ten tweede dat een partij in de VS daar blijkbaar goedkeuring voor kan geven
Dat is vastgelegd in het verdrag van buitenaardse ruimte van 1967.

Daarin staat dat elk land het recht heeft om de ruimte te verkennen en private entiteiten (bedrijven) dat ook mogen als ze goedkeuring hebben van het land waarin ze zich bevinden. Daarin staat ook dat het land uiteindelijk verantwoordelijk is voor alles wat ze goedkeuren.
Article VI of the Outer Space Treaty deals with international responsibility, stating that "the activities of non-governmental entities in outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall require authorization and continuing supervision by the appropriate State Party to the Treaty" and that States Party shall bear international responsibility for national space activities whether carried out by governmental or non-governmental entities.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 08:09]

Verwijderd @TechSupreme3 december 2022 00:16
Dan lijkt me een update van dit verdrag op z'n plaats!
TechSupreme @Verwijderd3 december 2022 02:23
Zoals? en waarom?
Verwijderd @TechSupreme3 december 2022 03:38
Een internationaal genootschap. Omdat je natuurlijk niet wilt dat de 1 of 2 meest machtige landen de ruimte volschieten met onzin waar de rest niet per se iets aan heeft. De ruimte is immers van ons allemaal!

*Ik ben gedeprimeerd door de reacties. Wat een kutwereld.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 08:09]

jaquesparblue @Verwijderd3 december 2022 04:54
Dan gaat er nooit iets de lucht in, veel te veel tegenstrijdige belangen.
kimborntobewild @jaquesparblue3 december 2022 22:03
Dan gaat er nooit iets de lucht in, veel te veel tegenstrijdige belangen.
Wat een klinkklare onzin. Ja, je moet natuurlijk niet een extreem achterlijk systeem hanteren waardoor één land een veto kan uitspreken, zoals in de VN wel eens gebeurt.
Hanteer dan een percentage: als bijv. 2/3e van het aantal inwoners akkoord is, dan mag het doorgaan.
jaquesparblue @kimborntobewild3 december 2022 22:18
De inwoners? Welk benul hebben inwoners over de subject matter om hier enige zeggenschap over te hebben?
kimborntobewild @jaquesparblue3 december 2022 22:25
De inwoners? Welk benul hebben inwoners over de subject matter om hier enige zeggenschap over te hebben?
Jij hebt het over de status quo. Ik heb het over hoe het zou moeten zijn.
Dat is het verschil.
Uiteraard zou de status quo veruit ondergeschikt moeten zijn aan hoe het zou moeten zijn. Dus stel dat 35% van de landen tegen is, maar die landen vertegenwoordigen minder dan 35% van de mensen, dan zou je kunnen zeggen: het feest gaat niet door (als je als regel hebt dat 2/3e van inwoners vóór moet zijn).
Dit is natuurlijk maar een voorbeeld; je kan andere percentages hanteren. Maar je moet ooit eens beginnen (met wereldwijde samenwerking).

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 23 juli 2024 08:09]

RocketKoen
@Verwijderd3 december 2022 06:03
Dus de VS moet toestemming hebben van China om een militaire satelliet te lanceren. En vise versa. Ja, dat gaat goed werken.
kimborntobewild @RocketKoen3 december 2022 22:13
Dus de VS moet toestemming hebben van China om een militaire satelliet te lanceren. En vise versa. Ja, dat gaat goed werken.
Of iets 'goed gaat werken' mag geen invloed hebben op de invoering van (overkoepelende) regels.
Wat van belang is, is rechtvaardigheid. Dat je regels in sommige gevallen niet kun afdwingen, mag geen reden zijn om ze niet in te voeren: juist dán kom je als mensheid niet verder. We hebben in toenemende mate steeds meer te maken met onze buren: het verbranden van je afval, het smijten van plastic in de oceanen, etc. etc: het heeft wereldwijd invloed, en niet alleen in je eigen land!
RocketKoen
@kimborntobewild4 december 2022 08:40
Er zijn overkoepelende regels. Het land dat iets lanceert is aansprakelijk.

De VS en EU hebben (tegenwoordig) bijvoorbeeld best strenge regels mbt hoe je omgaat met ruimteafval. Rusland deed het ook best netjes. China en India not so much. Denk aan een wolk puin door een opgeblazen satelliet en rakettrappen die ongecontroleerd neerstorten in bewoond gebied.

Maar zo'n land aansprakelijk stellen blijkt lastig. Net als met plastic in de oceaan komt het niet verder dan een boze brief schrijven.
grimlock @RocketKoen4 december 2022 09:23
Dus, de regels zijn niet goed genoeg, herschrijven dus en vastleggen wat de sancties zijn bij overtreding.
RocketKoen
@grimlock5 december 2022 07:08
En wie gaat deze regels herschrijven en de sancties uitvoeren?

De wereld kan het niet eens eens worden over hoeveel landen er zijn. En als je maar genoeg kernwapens hebt kun je zelfs relatief ongestoord genocide plegen.
grimlock @RocketKoen5 december 2022 07:28
Klopt, vanuit al je reacties komt ook meer de trend dat we het allemaal maar op zijn beloop moeten laten. Kinderen moet je ook een opvoeding geven en regels voorleggen. Dit is nieuw terrein en daar is deze behoefte ook. Als China stout is, dan zal er zeker een verschuiving komen met sancties zodat hun handel er onder te leiden heeft, en ik durf erom te wedden dat het impact heeft. Dus alleen de terroristenstaten blijven over.

We kunnen voor alles regels genereren, dus hier ook voor. Het geeft sturing aan een proces dat zich ontwikkelt.
RocketKoen
@grimlock5 december 2022 12:16
Kinderen krijgen hun opvoeding van volwassenen. Maar er is geen hogere macht die ons regels komt opleggen. En er is geen "we" om regels te maken.

Dat er bijna geen regels zijn voor in de ruimte is niet omdat "we" dachten dat dat de beste oplossing zou zijn voor de mensheid, maar omdat dat de enige uitkomst was waar iedereen mee akkoord ging.
kimborntobewild @RocketKoen10 december 2022 03:50
Maar zo'n land aansprakelijk stellen blijkt lastig. Net als met plastic in de oceaan komt het niet verder dan een boze brief schrijven.
Het is een keuze om een land niet aansprakelijk te stellen. Het is louter een 'lastige' keuze omdat wijzelf ook niet zo fatsoenlijk zijn; men blijft liever zaken doen met landen die zich niet aan fatsoenlijke regels houden. Geld is nu eenmaal belangrijker dan voor onze planeet zorgen.
JustRob @Verwijderd3 december 2022 10:13
“De ruimte is van ons allemaal” is precies wat er met het huidige verdrag bepaald is…

Je bent volledig vrij hetzelfde te bewerkstelligen…
Blokker_1999
@Verwijderd3 december 2022 10:29
En dan weiger je de lancering van iets en wat zegt dat land dan: dan doen wij hier niet meer aan mij en staan we de lancering alsnog toe. Wat ga je dan doen?

Je kan andere, onafhankelijke landen nu eenmaal niet verplichten zich te houden aan verdragen. Alles gebeurd op vrijwillige basis. En als niemand de ruimte kan claimen als zijn eigendom vanop aarde, is er ook niets waarmee je het kunt afdwingen. Ik ben zelf al blij dat we al 60 jaar wapens uit de ruimte kunnen houden dankzij het respecteren van deze verdragen.
TechSupreme @Verwijderd3 december 2022 11:12
Je zegt het verkeerd. De ruimte is van niemand en in het verdrag staat ook letterlijk dat niemand het mag claimen.

Maar goed, dan komt er een internationaal agentschap. Hoe ga je bepalen wie wat mag lanceren en waarom?
morphje @Verwijderd3 december 2022 11:57
Juist starlink heeft de rest van de wereld ook wat aan.
Oekraine bijvoorbeeld maakt erg graag gebruik van het alternatieve communicatie netwerk.
grimlock @morphje4 december 2022 09:25
Starlink heeft de wereld de aankomende paar jaar iets aan. Daarna zijn er alternatieven en moet het netwerk maar zien winstgevend te blijven. Wat zou je nog meer met zo'n satellietennetwerk kunnen doen? Het is niet voor niets dat Musk zijn ei opgooit in Oekraine.
morphje @grimlock4 december 2022 20:30
wat zijn die alternatieven dan?

Het enige alternatief voor starlink is of een ander satelliet netwerk of landl-based communicatie. Maar juist het gebrek aan land communicatie is de gunfactor voor starlink. Of het nou door oorlog is of door gebrekkige dekking van breedband in het buitengebied. Enige directe concurrent van starlink is oneweb die een vergelijkbaar netwerk aan het opzetten is. En concurrentie op dat vlak is ook weer goed.

En alternatieve doelen? Wat dacht je van een telefoonnetwerk? Juist de geostationaire satelieten die nu communicatie verzorgen in onmogelijke gebieden moeten zich zorgen maken over een nieuwe concurrent. Met name om de omzet die ze nu halen.
grimlock @morphje5 december 2022 07:30
Zoals ik schreef, als iemand succes ergens mee heeft dan komt er concurrentie op dat vlak. Dus het aftellen is al begonnen. Ik ben niet slimmer als Musk, maar niet dommer om te beseffen dat het kwestie van tijd is voordat een product achterhaald gaat worden.
morphje @grimlock5 december 2022 14:09
Maar wederom, concurrentie is goed voor de marktwerking zoals ik eerder zei. Maar dat maakt het originele product niet gelijk achterhaalt of overbodig. Ik snap de stap naar jouw conclusie niet.

De oudere geostationaire communicatiesatelieten zijn nu ook nog steeds functioneel en economisch actief. Die zijn ook niet perse achterhaald omdat Musk toevallig langs komt met een nieuwe variant van satelliet communicatie, hooguit dat ze economisch een bedreiging vormen.

Maar ja, dat is uberhaupt de hele opzet van nieuwe producten. Alles raakt verouderd.
mikee368
@grimlock5 december 2022 14:34
U heeft volledig gelijk met dat er concurentie zal komen.

Maar hoe gaan ze competitief zijn in de kosten voor de dekking?
SpaceX heeft zowel de raketten als de satellieten die ze zelf bouwen en gebruiken.
Zolang een concurrent niet het zelfde kan en ook prijs competitief op deze beide vlakken is zullen ze niet SpaceX eruit kunnen concurreren.
Dr C @Verwijderd3 december 2022 15:41
Ik ben het wel met je eens. Vooral ruimteafval gaat echt een groot probleem worden
mikee368
@Dr C5 december 2022 14:32
Gelukkig doet SpaceX daar niet aan mee met Starlink.

Van te voren al met de oplossing gekomen zodat alles wat ze niet meer onder controle hebben terug de dampkring in valt. En anders toch wel na 5 jaar i.v.m. de levensduur die ze geven en dan zelf terug de dampkring in sturen.
Tijgert @Verwijderd4 december 2022 10:10
*Ik ben gedeprimeerd door de reacties. Wat een kutwereld.
Begrijp ik goed omdat anderen mensen er gedachtes en meningen over hebben, sommigen met zelfs ronduit goede argumenten, je opeens de hele wereld kut vindt? Echt?
Verwijderd @Tijgert5 december 2022 04:24
Nee, dat begrijp je niet goed.
bamboe @TechSupreme3 december 2022 07:31
waarom... euh...
Ik ben ff de andere namen kwijt maar er zijn wereldwijd meerdere partijen een stuk of 5 die allemaal dat aantal de ruimte in willen sturen, als je er 125.000 satellieten in een baan op dezelfde hoogte zet voor goede communicatie gaat het vast goed toch.....
morphje @bamboe3 december 2022 12:21
Oneweb, Viasat, GeeSpace, Telesat, Amazon en een prestige project van de EU. Van die 6 projecten zijn er maar 2 een directe concurrent, namelijk ViaSat en OneWeb.

ViaSat lanceert op GEO banen en heeft maar 4 satellieten actief. Het originele idee van satelliet internet met hoge latency zeg maar.
Telesat is hetzelfde met satellieten op grote hoogte. Je hoort er vrij weinig over, maar ja canadees dingetje....
Geeweb is exclusief chinees, dus niet echt interessant hier.
Oneweb lanceert op 1200km en is meer een concurrent van Starlink, hoewel ze al een keer falliet gegaan zijn en zijn inmiddels gefuseerd met Eutelsat. Ze zijn vooral reseller, daar waar Starlink rechtstreeks verkoopt. Fun fact: sinds de oorlog heeft Musk aangeboden de lanceringen over te nemen voor Oneweb (zijn directe concurrent).
Project kuiper (amazon) was in 2019 aangekondigd, maar er is nog een raket gelanceert. Ik denk vooral dat hij een miljardje of wat te kort komt vanwege wat slechte investeringen in TV shows (pun intended).
Het EU project idem, vooral een wens van een aantal politici, maar dat zal waarschijnlijk een grote geldput worden.

Dus al met al zal het wel meevallen met die 5x 12000 satellieten. Hooguit eentje die van toepassing is, namelijk Oneweb, maar die lanceert hoger dan starlink, dus heeft minder satellieten nodig. De rest bestaat nog niet of zit zo hoog dat het totaal niet boeit.

[Reactie gewijzigd door morphje op 23 juli 2024 08:09]

feuniks @TechSupreme4 december 2022 13:20
Zoals? en waarom?
Bijvoorbeeld, omdat men toen nooit had kunnen bedenken dat ruimtevaart uiteindelijk zo goedkoop zou worden dat een bedrijf zo ontzettend veel satellieten in een baan rond de aarde zou willen brengen. En het probleem is dat Musk niet de enige is die zo'n netwerk de ruimte in wil brengen. Amazon wil bijvoorbeeld hetzelfde gaan doen. En als tijden veranderen, dan is het goed om te bepalen of wat in het verleden is afgesproken nog wel verstandig is. En het hoeft echt niet zo te zijn dat alles via een commissie moet gebeuren. Maar dit soort ingrijpende projecten van private ondernemingen, daar mag wat mij betreft de hele wereld wat over zeggen.
Plexodus @Louw Post2 december 2022 20:23
Goed punt. Ook onderdeel van de film Gravity en genaamd het Kessler Syndrome (https://www.space.com/kessler-syndrome-space-debris). Als er eenmaal een wolk aan puindeeltjes gemaakt is kom je er niet meer van af. Dus het gaat niet eens om toestemming maar om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eigenlijk heeft Musk ervoor gezorgd om monopolist te worden want nog zo'n hoeveelheid satellieten is onverantwoord. Persoonlijk vind ik het maar niks en ik kan me voorstellen dat toekomstige generaties hier teleurgesteld op terug kijken.
Sissors
@Plexodus2 december 2022 20:31
Het is wel echt automatisme om bij alles over satellieten direct het Kessler syndroom erbij te halen.
Eigenlijk heeft Musk ervoor gezorgd om monopolist te worden want nog zo'n hoeveelheid satellieten is onverantwoord.
[Citation needed]

Ja ik snap het Kessler syndroom, maar wat mensen vergeten is dat de ruimte groot is. Heel erg groot.
Plexodus @Sissors2 december 2022 20:59
De ruimte is groot inderdaad, diep vooral, oneindig zou je zeggen. Een baan rond de aarde is daarentegen wel wat minder onmetelijk toch?

Maar goed, ik ben geen pro en met angst kom je nergens dus kom maar op met de concurrentie! https://www.telecomtv.com...000-leo-satellites-45686/
Sissors
@Plexodus2 december 2022 21:03
De ruimte is groot inderdaad, diep vooral, oneindig zou je zeggen. Een baan rond de aarde is daarentegen wel wat minder onmetelijk toch?
Zeker, maar stel je voor dat er op de hele aarde 7500 auto's waren. Zou je je druk maken dat die constant met elkaar botsen?

En natuurlijk niet 1 op 1 te vergelijken. Want satellieten hebben grotere kans te botsen omdat ze:
- Heel veel sneller gaan.

Ze hebben kleinere kans om te botsen omdat:
- Er meer ruimte op een paar honderd kilometer is als landoppervlakte op aarde
- Het 3D is, zo kunnen boven/onder elkaar door
- Er geen idioten achter het stuur zitten maar ze gewoon compleet voorspelbare rondjes doen.

Je hebt die plaatjes die laten zien hoe vreselijk vol de ruimte is. Echter, het probleem van die plaatjes is dat de satellieten niet bepaald op schaal getekend zijn. Het is alsof je een kaart van Nederland bekijkt met alle McDonaldsen en dan nog wat uitzoomt. Natuurlijk kan je dan zeggen, we hebben daar ook best wat van. En dat is zo, maar als het logo zo groot is als de stad Utrecht, dan is het ook wel heel makkelijk om het te laten lijken dat er geen ruimte meer is.
Waah @Sissors2 december 2022 21:08
het enige probleem is als er een botsing is, dat je dan van 2 objecten naar honderden objecten gaat. En als die honderden objecten weer een doel vinden, kan je een enorme kettingreactie krijgen.

Dus nee, niet bang voor 7500 auto's om de aarde. Maar wel voor de eventuele gevolgen daarvan.
Sissors
@Waah2 december 2022 21:15
Uiteraard, en zoals ik in de post erboven schreef, ik begrijp het Kesslersyndroom. Maar het wordt wel echt bij elke satelliet die gelanceerd wordt erbij gezet in de reacties. En hoewel mensen natuurlijk weleens stomme dingen doen, ga ik er ook vanuit dat er wel wat mensen in de verschillende astronomische organisaties ook het Kesslersyndroom kennen.
!GN!T!ON @Sissors2 december 2022 22:38
tragedy of the commons ben ik meer bang voor in deze context.
StGermain @Sissors4 december 2022 02:19
Ik kan het niet dadelijk terugvinden maar heb een documentaire gezien waar experts stellen dat het niet de vraag is of maar wanneer het kessler syndroom eens gaat gebeuren.
eliasje @Sissors2 december 2022 22:24
vind het toch raar dat een land hier toestemming voor kan geven.Dit systeem heeft nogal wat privacy problemen, aangezien je dan overal over de hele wereld bereikbaar bent.Ook is het heel erg milieu vervuilend, zoveel raketen de ruimte in sturen.
RocketKoen
@eliasje3 december 2022 06:09
Je bent overal ter wereld bereikbaar, als je de keuze maakt om je telefoon aan te zetten en verbinding te maken met het mobiele netwerk.

Dat is geen privacy probleem. Dat is vrijheid.

Als je als overheid zou beslissen dat je bevolking niet bereikbaar mag zijn heeft dat ook een naam: onderdrukking. Populair bij dictaturen zoals Iran en NK.
SpiceWorm @RocketKoen3 december 2022 12:32
Je bent overal ter wereld bereikbaar, als je de keuze maakt om je telefoon aan te zetten en verbinding te maken met het mobiele netwerk.
Klopt maar het is niet onmogelijk dat je telefoon, zelfs als deze uitstaat, zelfstandig verbinding kan maken met een zendmast. De modemfirmware is geheim (maar wel een eigen soc) dus zeg het maar. Beste spionageapparaat ooit? Het is maar zo mogelijk.
RocketKoen
@SpiceWorm4 december 2022 08:32
Dat is dan al 20 jaar het geval. Daar verandert deze nieuwe techniek weinig aan.

Tenzij je nu wel altijd een mobieltje bij je hebt maar uit angst voor spionage nooit binnen het bereik van een zendmast komt. (dan heb je vrij weinig aan dat mobieltje).
Plexodus @Sissors2 december 2022 21:22
Oh dat ben ik het helemaal met je eens, in verhouding zijn die pixels op die grafische weergaves eerder puin formaatje Texel. Dus als je valt over het feit dat ons angst wordt aangepraat ben ik het met je eens. De restrictie van FCC met argumentatie over 'schadelijke verstoringen' zou je ook zo kunnen zien en dat is wat ik ook bedoel onder 'monopolisme' want als de Low Earth Orbit volgens hun te vol komt te zitten mag Kuiper van Bezos dan nog wel? Of als hij zich niet wil laten beteugelen, kan hij de lanceringen niet gewoon in een ander land inkopen?
Blokker_1999
@Sissors3 december 2022 10:35
Nu nemen we die 7500 wagens en laten we die aan 20 000km/h rijden. Zou jij nog veilig de straat durven oversteken wetende dat elk moment zo een wagen zou kunnen passeren?

Je geeft zelf al aan dat snelheid het net heel moeilijk maakt, dus waarom dan toch enkel eerst het argument geven van heel veel ruimte en dus geen probleem?

En dan heb je ineens een Starlink treintje dat op enkele kilometers van het Chinese ruimtestation passeert, en wie moet zich uit de weg zetten? De Chinezen natuurlijk, want dat Starlink treintje mag je niet verstoren. Zeggen dat er geen idioten achter het stuur zitten is dus ook niet zomaar waar. Want doordat er geen coordinatie is, is het een kwestie van tijd voordat er eens een ernstige botsing gebeurd.
Sissors
@Blokker_19993 december 2022 10:40
Nu nemen we die 7500 wagens en laten we die aan 20 000km/h rijden. Zou jij nog veilig de straat durven oversteken wetende dat elk moment zo een wagen zou kunnen passeren?
Ja gezien je een stoplicht hebt staan die je 5 maanden vantevoren verteld wanneer zo'n wagen langs gaat komen.
Je geeft zelf al aan dat snelheid het net heel moeilijk maakt, dus waarom dan toch enkel eerst het argument geven van heel veel ruimte en dus geen probleem?
Ik schrijf niet dat snelheid het heel moeilijk maakt, ik schrijf dat snelheid het moeilijker maakt. En andere dingen maken het makkelijker.

En onder de streep vermoed ik dat het geen probleem is nee. Want iets doet mij denken dat al die ruimtevaartorganisaties hier ook rekening mee houden, en niet alleen de Tweakers comment sectie.
Hetwitje @Sissors2 december 2022 22:02
De ruimte is groot ja, maar dat vonden we vroeger van de oceanen ook. En die hebben we inmiddels volgegooid met microplastics. Ik heb niks tegen het idee van internet satellieten, maar als Musk mag, mag Bezos ook, en China (God laat ze het niet proberen, die hebben overal lak aan), enz. Voor je het weet staat het vol met miljoenen satellieten. En de use case lijkt mij beperkt. Voor die paar duizend mensen die daadwerkelijk het geld hebben om voor +- $100,- per maand het abonnement af te sluiten en dat ook doen helpen we geen arme mensen in infra-arme gebieden. Musk leeft op het moment met maar 1 gedachte: #omdathetkan. Dit soort mensen worden niet gecorrigeerd door democratische processen, ze smijten er gewoon een boel geld tegenaan. Doet me denken aan de Chinese methode voor economische groei; iedereen aan de kant, want er moet geld verdient worden.
Sissors
@Hetwitje2 december 2022 22:29
Of het echt commercieel haalbaar gaat zijn moet ik nog maar zien. Maar als jij stelt dat ze tienduizenden satellieten willen lanceren zodat een paar duizend mensen internet hebben, denk ik toch dat je er heel erg naast zit qua aantal gebruikers van zoiets.
Hetwitje @Sissors3 december 2022 08:05
Per juni 500duizend. Dus ze zijn (veel) kleiner dan een Ziggo of KPN hier in Nederland. En momenteel 6 concurrenten (net even op de wiki gesnuffeld). Kijk ik ben geen marktonderzoeker, maar op een gegeven moment zijn de potentiële gebruikers wel op. Ze moeten bijvoorbeeld van goede huize komen om mijn €45,- per maand gigabit glas lijn te vervangen.
Marcel Br @Hetwitje3 december 2022 09:27
Maar met 10.000 satellieten wordt alles anders. De prijs omlaag en de capaciteit en de aantallen klanten omhoog. Desnoods door eerst gratis aan te bieden. Geld genoeg.
robindemey @Hetwitje5 december 2022 07:12
Jij en ik behoren dan ook niet tot de doelgroep.
Blokker_1999
@Sissors3 december 2022 10:32
En ook die reactie van "de ruimte is zo groot" is er eentje waar je van op aan kunt dat deze telkens terugkomt door hen die het verdedigen. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk ook weer niet. Want ja, er is veel plaats in de ruimte, maar alles beweegt er ook razendsnel. Daarom heb je ook veel vrije ruimte nodig. Je kan geen 2 sattelieten op enkele kilometers van elkaar laten passeren want de kans op een botsing is dan te groot. Stel je even voor: kilometers afstand en het risico is te groot!
Sissors
@Blokker_19993 december 2022 10:34
Maar is dat risico te groot, of is er geen reden nu om dat risico te nemen gezien het niet nodig is, omdat de ruimte nogal groot is? En natuurlijk, ik had ook in een andere post geschreven dat de hoge snelheden wel het risico vergroten. Tegelijk is het ook compleet voorspelbaar wat een satelliet doet, en je hebt ook qua hoogte nog eens verschillende banen, een satelliet dropt niet ineens 10km in hoogte in een paar dagen.
PjotrX @Plexodus2 december 2022 21:19
Je trekt wel snel de conclusie dat je nooit van het puin af komt. Hoe kleiner de deeltjes doe sneller het gedeorbit. In de jaren zestig werd een wolk van 400 miljoen(!!) naalden gelanceerd onder de naam Project West Ford op een hoogste van 3500km, dat is 6 keer zo hoog als Starlink. De meeste deeltjes gingen uiteen en deorbiten binnen paar jaar. Er zijn echter klonten ontstaan en daar zijn nu nog maar 45 van over.
Plexodus @PjotrX2 december 2022 21:54
Was inderdaad netter geweest als ik het woord 'compleet' er tussen had gevoegd. Had wel eens over het project gelezen maar weer vergeten en idd nog 45 klonten over, na 60 jaar. Bizar eigenlijk.
Nimja @Plexodus2 december 2022 23:04
Ik dacht dat de Starlink sattelieten expres ontworpen waren om naar beneden te vallen. Ze kunnen niet "in de baan blijven" zonder bijsturing.
Plexodus @Nimja3 december 2022 00:32
Klopt, in feite is er een levenscyclus gepland waarvan het einde moet zijn om te verbranden door de wrijving in de dampkring. Het is dus pas een probleem als er een defect of een botsing is waardoor die bijsturing weigert. 5 jaar voelt bij mij wel als een korte cyclus, wat denk jij? En er gaan 60 per lancering de lucht in, delen door de gewenste 30.000 en dat elke 5 jaar. Druk druk druk. (Ook een leuk lijstje)
TechSupreme @Plexodus2 december 2022 21:01
Je vergeet dat we niet meer in de jaren 60 leven, tegenwoordig zijn de instanties zich daar zeer bewust van. Als je iets in de ruimte plaatst dan heb je ook de plicht om dat op te ruimen als je ermee klaar bent (laten verbranden in de dampkring). Dat is ook onderdeel van de aanvraag, als je dat plan niet hebt dan houdt het bij voorbaat al op.

Het grote probleem is, wat doe je als een object niet meer reageert of in botsing komt met een andere satelliet, dan pas komt het Kessler syndroom om de hoek kijken.
Marc H @TechSupreme2 december 2022 23:34
Weten de Chinezen dat ook? Ik heb daarvan zo mijn twijfels, al ik zie dat ze hun ruimte puin gewoon uit de lucht laten vallen.....

https://www.rtlnieuws.nl/...aarde-onduidelijk-waar-ze
TechSupreme @Marc H3 december 2022 02:30
We hebben het over rotzooi in de ruimte achterlaten, dat is het Kessler syndroom. Een object de-orbitten gecontroleerd of ongecontroleerd is juist wat dat syndroom tegen gaat.

China heeft het Ruimte verdrag ondertekend en dat wil zeggen dat ze erkennen dat ze verantwoordelijk zijn als er iets misgaat. Dat zij andere ideeën hebben over wat verantwoord is, is een punt van discussie maar uiteindelijk hun verantwoording.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 08:09]

Sailor69 @Plexodus2 december 2022 20:49
Echt weer grappig om Musk te benoemen. Alsof hij daar invloed op heeft. Als je het daarover hebt snap je niet hoe de vork in de steel zit. Ieder kan gewoon investeren in space x. Space X is niet beurs genoteerd maar je kan gewoon participeren.
Plexodus @Sailor692 december 2022 21:32
Zover ik kan zien heeft Musk 48% van Starlink in handen en een stemrecht van 78%. 10% is van Alphabet dus ik kan via een aandeel daarin net doen alsof ik interessant ben. Verder snap ik niet hoe ik zou kunnen participeren? Hoeft ook niet hoor maar ben wel benieuwd hoe jij dat ziet.
Sailor69 @Plexodus2 december 2022 21:41
Zal het niet goed hebben gelezen. Je hebt het over starlink en ik reageerde met Space X. Sorry.
TechSupreme @Sailor693 december 2022 02:40
Hetzelfde gaat ook op voor SpaceX, want Starlink is op dit moment een tak van SpaceX. SpaceX wordt niet publiekelijk verhandelt dus als je je in wil kopen dan moet je de huidige aandeelhouders ervan overtuigen dat jij mee mag doen. Elon heeft 48% van de aandelen in handen.

Op dit moment is er voor de gewone man maar 1 manier om mee te doen met SpaceX en dat is indirect. Alphabet wordt wel publiekelijk verhandelt en heeft 7.5% van de aandelen in handen. Dus als je je inkoopt bij Alphabet dan koop je je indirect ook in bij SpaceX.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 08:09]

mikee368
@TechSupreme5 december 2022 14:43
Op dit moment is er voor de gewone man maar 1 manier om mee te doen met SpaceX en dat is indirect.
tenzij je een inkomen hebt van een paar honderd k voor de afgelopen jaren of een veermogen van meer dan 1 miljoen voor de afgelopen jaren. Dan kan je ook aandelenkopen van ze direct bij bv een nieuwe investeerders ronde.
TechSupreme @mikee3685 december 2022 22:02
Zoals ik al zei:
dan moet je de huidige aandeelhouders ervan overtuigen dat jij mee mag doen.
En het is niet zo eenvoudig zoals jij het daar uitlegt en een miljoentje ben je er zeker niet mee klaar. Bij zo'n investeerders ronde benaderen ze mogelijk investeerders direct. Mensen die toegang hebben tot de hoeveelheden cash die zij nodig hebben zijn wel bekend in dat wereldje.

Als je 100 miljoen op de rekening hebt staan kan je misschien direct bij ze aankloppen en netjes vragen of je mee mag doen. Dus als je ze ervan weet te overtuigen.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 08:09]

mikee368
@TechSupreme6 december 2022 12:39
Correct.
Je moet de ronde nog wel binnen komen.

Echter waar ik op doelde was dat het de minimum vereiste zijn om überhaupt er voor in aanmerking te komen. Had ik beter kunnen verwoorden. Excuses.
TechSupreme @mikee3687 december 2022 07:19
Die minimumvereiste kloppen ook niet en zijn tegenstrijdig met wat er wordt gezegd. Er wordt gezegd dat iedereen mee kan doen, jij zegt dat je minimaal een miljoen moet hebben. Dat is tegenstrijdig want lang niet iedereen heeft dat. Ten tweede, wat ik al zei, een miljoen kom je er echt niet. Dat is bij SpaceX waarschijnlijk binnen een dag al op.

Zoals gezegd, als je als (iedereen) gewone burger met je spaarcenten mee wil doen is indirect via Alphabet de enige manier.
mikee368
@TechSupreme7 december 2022 07:37
https://www.financialsamu...ors-are-there-in-america/

Leuk dat het tegenstrijdig is met wat andere zeggen. Echter het is zeer zeker wel corrected informatie.

Sterker nog. Ken nu 1 iemand persoonlijk die met een miljoen heeft kunnen investeren in SpaceX nadat hij al jaren lang als accredited investor geboekt stond.
U kunt er hoog of laag over zingen maar zo werken de regels nou eenmaal om in een privaat bedrijf zoals SpaceX te kunnen investeren als burger.

Echter moet ik dan natuurlijk ook erbij zeggen dat dit met een soort groep is gedaan zodat ze zoals u vermoeden een echte hoeveelheid geld hebben kunnen neer zetten.

Hier had hij Echter nooit aan mee kunnen doen als hij geen accredited investor was.

Als je niet accredited kan worden is Inderdaad de weg due u benoemd 1 van de weinige manieren voor een indirecte investering
Mathijs22 @Sailor693 december 2022 13:23
Space X is niet beurs genoteerd maar je kan gewoon participeren.
Dat moet je echt even uitleggen want dat lijkt me vrijwel uitgesloten. Er zijn geen aandelen, ze vragen nooit om leningen en vrijwilligerswerk lijkt me ook vergezocht.
mikee368
@Mathijs225 december 2022 14:41
Als je een "acredited investor" kan worden in de VS wat neer komt op een meer jarig inkomen van minimaal 200k-300k of meer jarig vermogen hebt van meer dan een miljoen kan je aandelen van SpaceX kopen. Ze geven regelmatig nieuwe aandelen uit om geld op te halen.
Verwijderd @Plexodus2 december 2022 21:57
ik snap niet wat het Kessler syndrome er per definitie mee te maken heeft. Ja, als er spul aan de gang gaat, gaat alles.

Maar onderaan de streep is er niets mis mee dat er zoveel satellieten de lucht in gepompt worden. Er is ruimte zat.
Een partij als de VS is een grote partij, en eentje die de ruimte race gewonnen heeft.

Baas boven baas.
Zo is de situatie nu eenmaal. Kunnen we jaloers of afgunstig op zijn maar de realiteit is nu eenmaal zo.
laptopleon @Verwijderd2 december 2022 22:25
De VS heeft de race gewonnen heeft qua als eerste iemand op de maan zetten en daarna was er op korte termijn niet veel meer te 'winnen', in ieder geval niet wat het publiek heel boeiend vond.

Maar dat was een halve eeuw geleden. ik begrijp op mijn beurt niet waarom dat de VS de baas in de ruimte zou maken of zo. Wie het eerst op de maan is, is voor eeuwig eigenaar van heel het heelal of zo? :? Het heeft ook weinig met jaloezie te maken.
Verwijderd @laptopleon2 december 2022 22:36
de Soviet-Unie was praktisch overal eerder mee, behalve de uiteindelijke kernzaken.
De VS is gewoon een belangrijke factor. Verder niets mis mee, maar ik snap dan ook de verkapte afgunst niet met die kritiek op de VS.
laptopleon @Verwijderd2 december 2022 23:53
Als China, Japan, whatever, België voor mijn part hetzelfde zou doen, zouden dezelfde zorgen uitgesproken worden. Dat het afgunst zou zijn, is een interpretatie.
Verwijderd @laptopleon2 december 2022 23:56
van de landen die je noemt is alleen China een beetje de gebeten hond als het gaat om bepaald gedrag in het 'space domain'. Meer niet.
GekkePrutser
@Plexodus3 december 2022 01:52
Gravity was een nogal overgedramatiseerd verhaal. Zo groot is het probleem absoluut niet. Vergeet niet dat de ruimte erg groot is. Groter dan de ruimte op aarde (want grotere diameter en 3 dimensies in plaats van twee).

Edit: Wat @gaskabouter zegt hieronder: gaskabouter in 'FCC laat Starlink 7.500 nieuwe satellieten lanceren, fors minder dan verzocht'

En daar gaat die er nog vanuit dat ze allemaal op dezelfde hoogte hangen ook (dus geeft ze niet het voordeel van de 3 dimensies).

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 08:09]

Plexodus @GekkePrutser3 december 2022 11:40
Zeker was Gravity gedramatiseerd, want een film, en het probleem is idd ook niet groot want anders zou het wel vaker in het nieuws zijn dan een koningshuis. Dit overzicht van NASA somt het aardig op vind ik. Veel traceerbare rommel en wat uitwijkmanoeuvres van het ISS. Daarnaast zijn het aantal aanvaringen(vliegingen) nog overzichtelijk en is men zich bewust van het moeten laten dampkring-verbranden op aarde van End-of-Life satellieten.
Maar wat ik ze niet zie doen is schouderophalen want 'ruimte is groot'. Wat PjotrX ergens hierboven ook aangeeft met Project West Ford is dat er 60 jaar na dato nog steeds rommel zijn rondjes aan het maken is. Ik zit eigenlijk een beetje te wachten tot China zijn Starlink variant gaat lanceren, zouden die ook toestemming vragen bij de FCC?

Kortom, je hebt gelijk dat het nu geen serieus probleem is en ruimte is idd groot maar ik ben blij dat de JWST netjes zijn L2 heeft bereikt. Ook ben ik benieuwd naar hoeveel Starlink concurrenten we tegen 2030 hebben en of die satellieten elkaar een beetje lief vinden.
mikee368
@Plexodus5 december 2022 14:39
aar wat ik ze niet zie doen is schouderophalen want 'ruimte is groot'. Wat PjotrX ergens hierboven ook aangeeft met Project West Ford is dat er 60 jaar na dato nog steeds rommel zijn rondjes aan het maken is.
Met dit soort beargumentering laat u niet zien dat u weet waar het hier over gaat. Want dit is juist een groot punt waar SpaceX van te voren over heeft nagedacht en met oplossingen voor is gekomen zoals dat de satellieten 100% verbranden bij terugkeer in de atmosfeer en dat ze binnen 5 jaar vanzelf terugkeren de atmosfeer in.

tegen 2030 zullen alle Starlink sats die nu bv in een baan om de aarde vliegen al zo'n 2 tot 3 jaar lang uit die baan zijn en opgebrand zijn.
Plexodus @mikee3685 december 2022 16:51
Prima, ik ben dom. Alles wat gepland is gaat goed en in 2030 zullen alle Starlink sats die nu rondgaan netjes verbrand zijn. Geen enkele lancering of geplande re-entry gaat fout want er is overal rekening mee gehouden. Niet-SpaceX lanceringen kunnen wel fout gaan want daar is Musk geen Chief Engineer, misschien moet hij die bedrijven ook overnemen? Maar goed, ik ga snel heel veel bijlezen over dit onderwerp zodat ik in ieder geval beter de schijn op kan houden dat ik weet waar het over gaat. En misschien ook zo'n mooi badge erbij kan nemen, want ik neem aan dat daar een gedegen overhoring achter zit? Sorry dat ik uw tijd verspild heb met zoveel ridicule comments. Smakelijk eten voor straks!
mikee368
@Plexodus6 december 2022 12:36
Prima, ik ben dom. Alles wat gepland is gaat goed en in 2030 zullen alle Starlink sats die nu rondgaan netjes verbrand zijn.
Ik zeg niet dat u dom bent. Ik zeg simpel dat u niet weet waar het hier over gaat. De reden datvze tegen 2030 allemaal niet meer rondgaan die nu rondgaan heeft met natuurkunde te maken. Niet met controle over de satelliet.

Net zoals bv het ISS vaak een extra boost nodig heeft om op de juiste hoogte te blijven hebben die satellieten van Starlink dat ook nodig.

Tot een hoogste van zo'n 500-600km gaat het verval van de baan om de aarde zeer snel. Maar daarboven gaat het exponentieel langzamer.

Dat is dus 1 van de dingen waar ze van te voren over hebben nagedacht zodat mocht er iets mis gaan het teminste snel "opgelost" is en geen verdere problemen vormt voor de toekomst van de ruimtevaart.
WigaDan @Plexodus5 december 2022 13:00
'Wolk van puindeeltjes'

En zo wordt er weer een volgende crisis voorbereid. Crisis op crisis op crisis. Alleen al op Tweakers barst het tegewoordig van crisis-artikelen. Niets is fijn of meer leuk lijkt wel. Zoveel inteligente mensen op deze planeet maar de ene oplossing veroorzaakt (op de langere termijn) weer crisis voor de toekomst.

Zal allemaal wel toeval zijn zoals zoveel zaken de afgelopen jaren!
The Realone @Louw Post2 december 2022 20:07
Wie moet daar anders toestemming voor geven volgens jou?
Andros @The Realone3 december 2022 01:26
De rest van de planeet heeft daar ook iets over te zeggen, de VS is niet de baas van iedereen he.
The Realone @Andros3 december 2022 01:30
Klopt, maar dan heeft ieder land ter wereld er wat over te zeggen. En dat gaat sowieso nog wel een zooi worden de komende decennia als het over de ruimte aankomt, want we kunnen het op aarde al nooit eens worden.
GekkePrutser
@The Realone3 december 2022 01:50
Klopt, maar dan heeft ieder land ter wereld er wat over te zeggen.
Zo is het nu dus ook. Een bedrijf dat wat wil, vraagt het aan bij het land waar het gevestigd is, en de toezicht organisatie van dat land heeft het laatste woord.

Dat het een puinhoop is zo, ja best wel maarja... Hoe wil je het anders regelen. Als het via de VN moet gaan dan wordt het gewoon een eindeloze patstelling met landen die elkaar lopen te dwarsbomen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 08:09]

Baritee @GekkePrutser3 december 2022 08:30
En toch moeten de landen het ooit wel ergens samen gaan beslissen. Als er op deze schaal satelieten in de lucht geschoten worden wordt het binnenkort een regelrechte ramp (botsingen en nog meer ruimtepuin) als er geen betere afspraken komen. En dan is het gedaan met satellieten of zelfs om raketten de ruimte in te schieten.
The Realone @GekkePrutser3 december 2022 02:06
Dat was precies mijn punt...
TechSupreme @Andros3 december 2022 02:27
Helaas maar waar, de VS heeft gewoon een historische voorsprong en daardoor vinden meeste lanceringen daar plaats. Maar aan de andere kant van de mediale, wij Europeanen hebben ook onze eigen raketten, zo ook de Russen en Chinezen. Al die lanceringen gebeuren onder toezicht van de nationale entiteiten. De Amerikanen hebben ook geen zeggenschap over onze Ariane raketten of onze sattelieten.
Blokker_1999
@TechSupreme3 december 2022 10:30
Nee, de Soviets hadden de historische voorsprong.
watercoolertje @Blokker_19993 december 2022 11:12
Ja hadden, hij gebruikt niet voor niks hebben, soviet bestaan niet eens meer :+
TechSupreme @Blokker_19993 december 2022 11:14
De Soviet Unie bestaat al heel lang niet meer.
kimborntobewild @TechSupreme3 december 2022 21:58
Helaas maar waar, de VS heeft gewoon een historische voorsprong en daardoor vinden meeste lanceringen daar plaats. ... De Amerikanen hebben ook geen zeggenschap over onze Ariane raketten of onze sattelieten.
Het gaat niet om de zeggenschap over raketten/satellieten, maar om de zeggenschap over de ruimte.
Mooi dat je historisch gezien een voorsprong hebt: dat moet voor je rechten niks uitmaken.
TechSupreme @kimborntobewild3 december 2022 22:52
Heb je het verdrag gelezen? Daarin staat letterlijk dat de ruimte van niemand is en dat niemand het mag claimen. Zie het als een openbare parkeerplaats, wie er als eerste is mag het gebruiken en als je weg bent komt de volgende.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 23 juli 2024 08:09]

kimborntobewild @TechSupreme10 december 2022 03:45
En? Dan gaat het toch nog steeds om de zeggenschap over de ruimte. Als je er geen zeggenschap over hebt, kan je er ook geen satelliet plaatsen.
Dat je automatisch zeggenschap krijgt over een stuk ruimte als je er een satelliet plaatst, doet daar niets aan af.
En het is natuurlijk raar dat een land zeggenschap kan krijgen over meer ruimte, louter omdat het land meer geld heeft en daardoor feitelijk meer ruimte kan claimen door er meer satellieten te plaatsen. En dat is dus wat anders zou moeten.
icecreamfarmer @The Realone2 december 2022 20:19
VN middels de itu.
Odie @icecreamfarmer3 december 2022 12:05
De ITU gaat over telecom gerelateerde zaken. Een satelliet of een raket of ruimtestation is niet noodzakelijk iets met betrekking tot telecom.
icecreamfarmer @Odie3 december 2022 12:08
Zoek eens op waar FCC voor staat. Hint het heeft niets met satellieten van doen ;).
Odie @icecreamfarmer3 december 2022 12:22
Toestemming wordt dus ook in eerste instantie gegeven door de FAA.

De FCC gaat alleen over het gebruik van spectrum.
joepP @Louw Post2 december 2022 20:07
SpaceX lanceert vanuit Amerika, en is een Amerikaans bedrijf. Dat lijkt me dus niet meer dan logisch. Helemaal gezien het feit dat ze de overheid als grootste klant hebben (NASA en defensie).
laptopleon @joepP2 december 2022 20:27
Alle landen gebruiken dezelfde ruimte voor lanceringen en ruimteonderzoek etc. dus het is niet meer dan logisch om dan op zijn minst te overleggen.

Als vanuit een ander land zoveel satellieten worden uitgespreid – en dat gaat vroeg of laat gebeuren – en het de Amerikanen niet uit komt, gaan die wél meteen protesteren, let maar op.

[Reactie gewijzigd door laptopleon op 23 juli 2024 08:09]

Sissors
@laptopleon2 december 2022 21:16
En dat is hun goed recht. Net als dat nu andere landen mogen protesteren. En daar blijft het een beetje bij wat ze mogen. Maar gezien niet de halve wereld vol verontwaardiging aan het protesteren is, is het misschien niet zo ernstig allemaal als je zou denken van de Tweakers comment sectie.
Verwijderd @laptopleon2 december 2022 21:58
nou en? dat zien we dan wel weer.
Tot die tijd is de VS gewoonweg een grote speler en ga ik er vanuit dat de FCC ook wel rekening houdt met de algemene belangen.
kimborntobewild @Verwijderd3 december 2022 21:52
nou en? dat zien we dan wel weer.
Tot die tijd is de VS gewoonweg een grote speler en ga ik er vanuit dat de FCC ook wel rekening houdt met de algemene belangen.
FCC heeft maar één belang, en dat is het belang van de United States.
kimborntobewild @joepP3 december 2022 21:54
SpaceX lanceert vanuit Amerika, en is een Amerikaans bedrijf.
De ruimte is niet van de US, dus dat is geen argument.
Dat lijkt me dus niet meer dan logisch.
Rare logica hanteer jij.
Helemaal gezien het feit dat ze de overheid als grootste klant hebben (NASA en defensie).
En wat heeft dát nou weer mee te maken met wie welke rechten krijgt in de ruimte?
IStealYourGun @Louw Post2 december 2022 20:38
Beetje zoals bij de international zeevaart, het land waaronder de satelliet vliegt, blijft verantwoordelijk.
holoduke51 @Louw Post2 december 2022 20:53
De wereld word genomineerd door de VS op dit moment. Dat lijkt me geen nieuws toch? En beter een VS dan Rusland of China. Alleen Europa zou een betere kandidaat zijn.
slijkie @Louw Post3 december 2022 09:27
Er bestaat een enorme (en dat is een understatement) misconseptie over de ‘hoeveelheid’ sattelieten om onze aarde hangen.

Veel mensen schrikken door plaatjes ervan, omdat alle ‘objecten’ minimaal 1 pixel moeten zijn, en vaak meer zijn trouwens, lijkt het dat het helemaal propvol hangt.

Echter, in September 2021 waren het er ~4550 sattelieten.

En dat zijn dan alle formaten, groot tot klein.

Als je een ‘gemiddelde’ satteliet pakt, is die pak en beet 7 meter lang.

De sattelieten hangen op allemaal verschillende hoogtes, de aarde is totaal 510,100,000 km2 (kilometer dus he!) en de totale ‘ruimte’ hoe hoger je gaat hoe groter dat oppervalk wordt.

Oftewel, al knallen we nog 500.000 sattelieten om de aarde, is dit he-le-maal niks.

De huidige afstand tussen de sattelieten is zo ontzettend mega groot.

Dan komt men vaak met het Kessler Syndroom, dat is in ‘theorie’ mogelijk, maar dan moet je zo ongelofelijk veel sattelieten in pak en beetje diezelfde hoogte hebben om de aarde dat dit een kans maakt. De computer gegenereerde beelden die je hiervan ziet lijkt het alsof ze allemaal een kilometer van elkaar af zitten.

Al met al, momenteel is er niks om zich zorgen over te maken, en kan men zich beter druk maken over 101 andere belangrijkere zaken hier op aarde.
nandervv @slijkie3 december 2022 15:55
Nee, want de banen liggen niet mooi gelijkmatig. Dus daarmee krijg je in feite dat objecten op willekeurige plaatsen gaan botsen (zeker als banen niet helemaal cirkelvormig zijn), in feite een broertje van de birthday paradox. En als er eenmaal een botsing is, dan mept het puin tegen andere satellieten aan. Resultaat in dit geval: 5 jaar geen ruimtevaart.
mikee368
@nandervv5 december 2022 14:29
Gelukkig is er zeer maar dan ook zeer veel ruimte om botsingen te voorkomen en zijn er ook nog eens voorzoorgs maatregelen genomen om botsingen te voorkomen.

Hoeveel botsingen gebeuren er nou met vliegtuigen dagelijks? en hoeveel vliegen er wel nit dagelijks?

In de ruimte is er alleen nog maar meer ruimte om botsingen te voorkomen.
nandervv @mikee3685 december 2022 15:46
Hoeveel vliegtuigen zijn er die jaren doorvliegen terwijl ze defect zijn? Als je controle kwijtraakt over een sataliet, dan is het niet zo dat hij binnen een paar uur aan de grond is (op welke manier dan ook)..
mikee368
@nandervv5 december 2022 15:49
Gelukkig is er zeer maar dan ook zeer veel ruimte om botsingen te voorkomen en zijn er ook nog eens voorzoorgs maatregelen genomen om botsingen te voorkomen.
Aangezien u niet verder denkt dan dat uw neus lang is herhaal ik nogmaal wat ik al eerder zei.

Denkt u soms dat andere satellieten niet onder controle zijn? Dat er geen software en hardware geinstaleerd is om botsingen te voorkomen?
Dat er niet dagen zo niet weken van te voren bepaald kan worden waar elke satelliet waar is rond de aarde met redelijke precisie zodat botsingen voorkomen kunnen worden?

Dit kan namelijk zelfs bij brokstukken die ze niet in de buurt van het ISS willen hebben....
HakanX 2 december 2022 20:11
Films met heel veel "space debris" zijn opeens geen science fiction meer. Gaat zo toch sneller dan gedacht en niet 1000jr later. Je ziet nu al met enige regelmaat de Starlink satellieten in de hemel in een rijtje, straks ga je niet meer anders zien met tienduizenden Starlink satellieten. Verder blokkeren ze ook steeds meer onze zicht richting de ruimte. Ik vind het een verontrustende verloop. Hier gaan we nog diep spijt van krijgen dat "we" het hebben toegestaan.

[Reactie gewijzigd door HakanX op 23 juli 2024 08:09]

NielsFL @HakanX2 december 2022 22:16
Tijd voor een verwijderingsbijdrage. Als Space X straks failliet is mag de (Amerikaanse) belastingbetaler die zooi weer opruimen.
robindemey @NielsFL5 december 2022 07:36
Nee hoor. Als SpaceX failliet gaat zijn er binnen de 5 jaar geen satellieten meer van hun in de ruimte
Sissors
@HakanX2 december 2022 20:55
Je ziet nu al met enige regelmaat de Starlink satellieten in de hemel in een rijtje
Vlak na een lancering ja. Normaal zal je dat nooit zien.
Verder blokkeren ze ook steeds meer onze zicht richting de ruimte.
Nou blokkeren? Zoveel zijn er nou ook niet.
HakanX @Sissors2 december 2022 22:09
Vlak na een lancering ja. Normaal zal je dat nooit zien.
Ik heb het afgelopen kwartaal vaker gezien (vanuit Turkije), maar ik zie ook dat er lanceringen zijn geweest, dus geen idee of dat dezelfde momenten waren.
Nou blokkeren? Zoveel zijn er nou ook niet.
@Verwijderd Zie onder kopje "Impact on Astronomy" op Wikipedia.
Als zelfs SpaceX zelf zo te zien bezig is om ze minder licht reflecterend te maken, klopt het toch wel. Dat is nu met duizenden satelieten. SpaceX alleen al wil tienduizenden blijkbaar. Het gaat gewoon een probleem worden, vroeg of laat.

[Reactie gewijzigd door HakanX op 23 juli 2024 08:09]

Verwijderd @HakanX2 december 2022 22:13
beste oplossing lijkt me dat meerdere bedrijven dan gebruik gaan maken van gedeelde satellieten. 1 netwerk gebruikt door meerdere bedrijven ipv iedereen hun eigen zwerm.
HakanX @Verwijderd2 december 2022 22:16
Dat zou mooi zijn idd, maar dat doen we op aarde ook niet. Zie glasvezel in Nederland, sommigen hebben 0, anderen hebben 3 verschillende fysieke aanbieders thuis.
Verwijderd @HakanX2 december 2022 22:35
praat me er niet van.
Ik woon in een Hanzestad waar Delta net glasvezel probeert uit te rollen.
Ik zou het wel willen (als het beter is) maar heb het niet nodig.
Wat ik ook niet nodig heb is minstens 1x per week een flyer in deur dat ze langs zijn geweest en mij gemist hebben. Bijkbaar hebben ze aangebeld tijdens kantooruren, terwijl ik aan het werk ben en dus niet thuis ben.
Het lijkt PostNL wel. Komen overdag langs met een pakje terwijl ik zelf ook aan het werk ben en dus niet thuis ben. Laten vervolgens een briefje achter met een bericht dat ze de volgende werkdag weer langs zullen komen.
Het is net alsof men denkt dat de rest van Nederland werkloos thuis zit en dus thuis is.

Erg vervelend, zo afhankelijk zijn van iets fysieks bij je voordeur.
Kan je beter een satellite-dish bestellen en laten bezorgen bij het AH-afhaalpunt en verder zelf regelen want de satellieten zweven in LEO in plaats van dat er een stukje glas je voordeur door geblazen moet worden terwijl je fysiek aanwezig bent.
Sissors
@HakanX2 december 2022 22:32
Ik heb het afgelopen kwartaal vaker gezien (vanuit Turkije), maar ik zie ook dat er lanceringen zijn geweest, dus geen idee of dat dezelfde momenten waren.
Net na de lancering komen ze allemaal tegelijk uit de raket zetten, en gaan ze tijdje achter elkaar aan naar hun daadwerkelijke hoogte, alwaar ze splitsen naar hun baan. Maar bij normaal gebruik heeft het weinig nut om 10 satellieten vlak achter elkaar te hebben ;)

En dat ze impact kunnen hebben op astronomie is mij bekend inderdaad, tegelijk is dat natuurlijk nog wel wat anders als het zicht blokkeren. Voor astronomie hebben die goedkopere lanceringen natuurlijk ook voordelen, zelf goedkoper observatie satellieten de ruimte in krijgen ;)
Bergen @Sissors3 december 2022 00:35
[...]

Vlak na een lancering ja. Normaal zal je dat nooit zien.
Bij sommige lanceringen is het maanden later nog steeds een rijtje. Selecteer hier op Heavens Above bijvoorbeeld eens de lancering van 24 september en draai de aarde even om te kijken waar ze nu hangen; dat zijn de live posities van de satellieten. Ook bij de andere lanceringen daarna zijn het nog steeds (gedeeltelijk) mooie treintjes van satellieten.
mikee368
@Bergen5 december 2022 14:26
Klopt, kan tot wel een halfjaar duren voor dat alle satellieten van een lancering in de juiste baan en hoogte zitten. Dit omdat ze ook nog van baanvlak moeten veranderen wat gedaan wordt door een langere tijd laag te blijven vliegen terwijl de rest van de trein hoger gaat vliegen.
Bergen @mikee3685 december 2022 21:09
Is een baanvlak hetzelfde als de inclination? En komen dan niet alle satellieten van één lancering in dezelfde inclination te hangen? Lijkt me heel complex om ze allemaal naar hun eigen omloop toe te sturen.
mikee368
@Bergen6 december 2022 12:38
Elke batch wordt op een bepaalde inclinatie gegooid. Vervolgens gaan ze in 2 of 3 groepjes verder (kan weer veranderd zijn) om een ander baanvak op te zoeken met de zelfde inclinatie. Zo kunnen ze meer oppervlakte dekken met elke lancering om het zo maar even kort door de bocht te noemen.

En ja, het is zeker enig sinds complex.
Bergen @mikee3686 december 2022 12:58
Duidelijk, bedankt!
okkies @HakanX2 december 2022 20:27
Verschil is wel dat wij er in een vroeg stadium er bewust van zijn
Verwijderd @HakanX2 december 2022 21:59
sorry hoor maar al zijn er een miljoen starlink satellieten rond de aarde dan nog zie je ze nauwelijks.
Je ziet ze alleen omdat ze in een treintje om de aarde gaan.
Als ze netjes op hun plaats zitten zie je ze waarschijnlijk niet of nauwelijks meer.
En je kunt er nog steeds met dikke ruimteschepen langsheen vliegen.
Het is niet alsof de ruimte vol zit als SpaceX hun starlink satellieten volledig heeft gelanceerd.
Ook die andere bedrijven die bezig zijn met hun eigen netwerk krijgen de lucht niet vol.
mikee368
@Verwijderd5 december 2022 14:25
sorry maar er zijn "maar" zo'n 3200 Starlink satellieten rond de aarde.

Als ze op hun uiteindelijke hoogte vliegen kun je ze met het blote ook inderdaad niet meer zien ookal is dat nog maar de vraag met deze nieuwe generatie grotere Sat's.

Verder klopt het wel wat u zegt.
Dr. Strangelove 2 december 2022 20:25
We maken langzaam, heel langzaam meters met het creëren van bewustzijn met betrekking tot het leefbaar houden van land en zee maar de ruimte is blijkbaar gewoon een dumping ground.

Is er regelgeving waar SpaceX zich aan moet houden als het gaat om decommissioning van deze satellieten? Als je een olieplatform of windpark bouwt dien je funding apart te zetten voor het opruimen van je zooi na de economische levensduur. Geldt dat hier ook? En kan het technisch?

En waarom accepteren we eigenlijk tienduizenden satellieten als oplossing voor een niet-bestaand probleem? Astronomen hebben al aan de bel getrokken. En het gaat verder: De night sky is in veel opzichten het enige dat mensen direct in contact brengt met de cosmos, onze oorsprong en onze plaats in het universum. Het voelt misdadig om dat prachtige schouwspel te vernietigen door de sterren uit te blokken met tienduizenden bewegende puntjes.

[Reactie gewijzigd door Dr. Strangelove op 23 juli 2024 08:09]

Sissors
@Dr. Strangelove2 december 2022 20:52
Is er regelgeving waar SpaceX zich aan moet houden als het gaat om decommissioning van deze satellieten? Als je een olieplatform of windpark bouwt dien je funding apart te zetten voor het opruimen van je zooi na de economische levensduur. Geldt dat hier ook? En kan het technisch?
Yep, ze moeten netjes deorbitten.
En waarom accepteren we eigenlijk tienduizenden satellieten als oplossing voor een niet-bestaand probleem?
Nou ja voor sommige is het een uitkomst?
De night sky is in veel opzichten het enige dat mensen direct in contact brengt met de cosmos, onze oorsprong en onze plaats in het universum. Het voelt misdadig om dat prachtige schouwspel te vernietigen door de sterren uit te blokken met tienduizenden bewegende puntjes.
Ik zou me toch echt over heel iets anders zorgen maken als je je zorgen maakt over het "directe contact met de cosmos". Zoals het feit dat je in 90% van Nederland al blij bent dat je uberhaupt sterren kan zien met lichtvervuiling. En hoe goed zijn die laagvliegende satellieten uberhaupt zichtbaar in hun standaard baan buiten late avond / vroege ochtend?
OzBoz @Dr. Strangelove2 december 2022 21:25
We maken langzaam, heel langzaam meters met het creëren van bewustzijn met betrekking tot het leefbaar houden van land en zee maar de ruimte is blijkbaar gewoon een dumping ground.
Je bedoelt bewust als plastic rietjes zijn evil? De noordzee gaat richting de 60% industriegebied met een enorme rol voor het geweldige Vattenfall die daar met het grootste windmolenpark ter wereld dit kleine kut landje gaat voorzien van zo'n 3% van de benodigde energie. Dat heeft met bewustzijn helemaal niets te maken. Meer met denken op de vreselijk korte termijn terwijl het verkloten van echt oorspronkelijke natuur lekker door gaat.
Bozebeer38 @OzBoz3 december 2022 07:32
Verklaar mij dan eens hoe die “3%” voor driekwart voorziet in stroomverbruik van heel Nederland?
Met als doel richting 2050 geheel te voorzien zijn met ~70 gigawatt?

https://nos.nl/artikel/24...ee-ambitie-verdrievoudigd

Leg dit mij dan eens uit als leek, want zo als jij het doet klinken, lijkt het alsof 3% nooit kan voorzien in driekwart van het stroomverbruik, maar volgens de officiële berichtgeving doet dit het eigenlijk juist wel.
OzBoz @Bozebeer383 december 2022 13:51
Ik heb Vattenfall aan de haren getrokken over het feit dat reclame maken met 2-3 miljoen huishoudens voorzien van stroom met het grootste windmolenpark ter wereld nogal een mooie manier van presenteren is.

Als je namelijk uit gaat van 3 miljoen huishoudens betekende dat (destijds) iets van 3,5% van onze jaarlijks benodigde energie. De vraag naar elektrisch neemt alleen debiel hard to door het vrij infantiele ''maak alles elektrisch" dus ik heb er maar vast 3% van gemaakt. En dan ben ik mild want ik ben niet van de 2 miljoen huishoudens uitgegaan maar van 3 miljoen huishoudens.

Vattenfall reageerde met dat ze het jammer vonden dat ik het zo zag. Ja, ik had ook liever gezien dat 2-3 miljoen huishoudens 90% waren van onze energiebehoefte maar nee, mijn rekenmachine zei wat anders.

Ik kan gewoon erg slecht tegen alle leugens en mooie babbels. Net als wat we met die windmolens gaan doen als ze weer vervangen moeten worden. Dat afval gaat never nooit niet in Nederland een plek vinden dus ik gok dat het na afschrijven allemaal op de boot naar Afrika gaat voor een 'tweede leven' wat weer mooi geld scheelt. Als ze al niet gewoon afgezonken worden in de Noordzee, dat is namelijk nog goedkoper.

Hetzelfde verhaal qua zonnepanelen op weilanden. Weilanden werken net zo goed als een bos qua absorberen van CO2. Het is leuk dat al die Oeigoeren in hun 'opleidingskampen' zo druk zijn met het produceren van zonnepanelen voor ons (zelfs de USA, houdt zonnepanelen uit China tegen bij de douane maar bij ons wint de VOC-mentaliteit). Maar buiten het feit dat we daar over 400 jaar weer excuses over moeten maken zijn zonnepanelen ook vooral goed voor erg veel afval in een erg korte termijn. Zal Afrika ook weer een mooie oplossing zijn want ze komen niet bij Jesse Klaver in de kelder te liggen.

Windmolens op het land, ook kansloos. Ik heb in 2010 een keer zitten uitrekenen hoeveel windmolens je nodig zou hebben op Nederlandse bodem om daar alle stroom vandaan te halen. Dat kostte ongeveer 2/3 van ons landoppervlak destijds. Dus 2/3 waar niemand meer kon wonen. Ging je uit van een gunstiger rendement dan was het nog steeds 1/3 dus je kunt redelijk rap concluderen dat het gewoon niet zinvol is.

Nu ben ik wel erg pro-groen maar er is niets groens aan windmolens in de noordzee of zonnepanelen op een weiland. Klimaat is een wereldwijd issue en hoewel ik zelf denk dat het vrij arrogant is om te veronderstellen dat je dat als mens even kan omdraaien is het niet gek om wat te doen aan de enorme puinbak op de wereld.

Dan kun je dus bv als klein pis landje beter de windmolens plaatsen op plekken in de wereld waar alleen nog maar met kolencentrales wordt gewerkt, waar ze meer oppervlak hebben en waar het harder waait. Onder de streep levert dat namelijk veel meer klimaatwinst op. Wellicht niet zo handig voor de economie maar wat doen qua klimaat levert meer op door wat te investeren in veel smeriger landen. Met 430 mensen op de km2 is dit land nooit heel groen te krijgen, handig om daar wat realistisch in te zijn.

Mij mag je wakker maken op het moment dat wereldwijd de CO2 daadwerkelijk gereduceerd is, daar heb je wel een hele hoop covid pandemiën voor nodig namelijk. Wat ook meteen weer een nadeel is want aangezien de warmte op de aarde nog altijd komt van de zon zou meer roet/fijnstof in de lucht beter helpen tegen de opwarming dan iets doen aan CO2. Met weinig verkeer en roetfilters voor diesel is het beter ademen maar het werkt wat contraproductief als het gaat om opwarming tegen gaan.

Kortom, ik vind persoonlijk veel dingen nogal een schijnvertoning die wel dusdanig veel geld kost dat het ten koste gaat van de kwaliteit van leven in Nederland en de kloof tussen arm/rijk alleen maar groter maakt.

Dan is er ook nog het idee om warmtepompen te verplichten en dat is dan het einde van ons grondwater in Nederland. De smurrie die namelijk die pijpen beschermt is niet heel vriendelijk qua samenstelling en ze worden wel door de lagen grondwater gefrut. Daar zijn nu al zorgen over maar de politiek zwijgt lekker zodat ze daar over 20 jaar wel weer sorry voor kunnen zeggen. Dan is het echter wel te laat en krijg je een nieuw soort PFAS situatie.

Zoals je ziet ben ik niet al te rooskleurig over de 'ambities' van zeker Nederland. Die zijn namelijk belachelijk kortzichtig en dat is de laatste 15 jaar alleen maar duidelijker geworden. We hadden gewoon meteen moeten beginnen met de bouw van kerncentrales, ook niet fraai maar die zouden we bijvoorbeeld ook ergens kunnen parkeren op een minder dichtbevolkte plek. Of we laten een land als Finland er nog 5 bijzetten, die zijn toch al aan het bouwen. Gaat daarmee wat mis dan heb je in ieder geval over 30 jaar een mooi natuurgebied (zie hier).

Zoals het nu gaat hebben we over 30 jaar geen enkel stuk groen meer in Nederland en ziet het hele land er uit als een f*cking industriegebied. Scheelt heerlijk stikstof maar komt de biodiversietijd ook niet echt ten goede, laat staan de leefbaarheid.

Gezien de link naar het artikel zijn de 'ambities' in ieder geval zo dat de Noordzee afgeschreven is plek voor oorspronkelijke natuur. En waar vroeger het Greenpeace tuig continu in de weer was om te zorgen dat er maar niets op de Noordzee gebeurde mag alles tegenwoordig gewoon worden omgeploegd. Gelukkig is er wel degelijk steeds meer verzet als het gaat om vergunningen voor parken in zee, ook in het buitenland. We gaan er namelijk de wereld alleen een beetje extra mee naar de kloten helpen. Dan is zelfs Gronings gas een handiger alternatief maar dan moet de overheid wel gewoon op een normale manier compenseren. Netto heel wat goedkoper dan hun weinig duurzame ambities in de Noordzee.

Het artikel gaat verder over wat er gepland is, niet over wat er daadwerkelijk staat als ik het goed begrijp.
Is is 21 gigawatt gepland, in 2040 moet er 50 gigawatt staan en in 2050 moet er 70 gigawatt staan. En neem alvast van mij aan dat die komende 30 jaar goed zijn voor 2 generaties windturbines. Dus dan is Afrika een stuk voller of de Noordzee een stuk minder diep.

Ik zou het graag wat rooskleuriger zien maar die hoop is wel vervlogen gezien de promotie van onrendable en weinig duurzame middelen labelen met 'groen'. En als ik ongelijk heb, mooi meegenomen.
grrfield @OzBoz3 december 2022 23:19
Goh, en volgens mij is CO² zelfs geeneens een probleem. Voor de rest volg ik je wel.
OzBoz @grrfield5 december 2022 14:30
Sja ik ben geen wetenschapper maar meer CO2 betekent ook harder groeiende planten maar dat vinden we gezien het stikstof-debacel ook een probleem. Daarbij zijn de oceanen nogal een opnamebron van CO2 (algen). Wat warmer water lijkt mij ook weer zorgen voor meer algen = meer opname van CO2. Hoe zich dat verhoudt, ik heb geen idee. Maar wetenschappers ook niet, laat die eerst eens uitvogelen hoe oceanen precies werken want dat blijft ook lastig.

Dat we goed zijn in het verbranden van olie is wel te volgen maar dan is ook volgens iets als het IPCC het aandeel van mensen nogal beperkt. Het is wel makkelijk om CO2 de schuld te geven van alles, het is ook de schuld van alles gezien het feit dat aardse levensvormen gebaseerd zijn op CO.

Ik vind het al met al vrij naïef en kan me niet aan de indruk ontrekken dat iets complex als de dynamiek van een klimaat zich lastig laat vatten in wat modellen met de kennis van nu. Maar er zijn generaties die denken dat alles maakbaar is dus waarom het klimaat niet. Volgens mij is het wat complexer dan dat. Zou het niet warmer worden dan wordt het kouder (er is immers altijd een trend waar te nemen in een dynamisch klimaat). En ik geloof dat kouder ook niet persé handig is voor het leven op aarde.

Persoonlijk vind ik het nogal een rare reactie om enorm veel middelen qua geld en ruwe materialen te verspillen aan een soort van wazige consensus over dat CO2 een rol speelt in de opwarming. Dat kan wel zo zijn maar wat je met het verspillen van al die middelen hooguit bereikt is het verloop wat afremmen. Dat je het om kan keren is een raar soort van arrogantie waar mensen niet vies van zijn of wat leuker gezegd, wensdenken.
Verwijderd @Dr. Strangelove2 december 2022 22:01
ik vind het niet een niet-bestaand probleem. Er zijn genoeg mensen op deze aardbol die behoefte hebben aan internetverbinding.
Dat wij in Nederland wonen met prima internetverbinding wil niet zeggen dat de rest van de wereld net zo is.

Zeg je dit ook over de hoeveelheid kabels in grond?
ouweklimgeit @Dr. Strangelove3 december 2022 01:10
Als je 30.000 satellieten ergens in Europa zou dumpen, dan is het al lastig om ze allemaal weer terug te vinden. Vergis je niet wat een bizar groot oppervlakte je hebt op 500km hoogte. Al zou je een miljoen satellieten in de ruimte hebben rondzweven, de kans dat er 1 een ster blokkeert is verwaarloosbaar.

Ik ben het met je eens dat het heelal geen afvaldump hoeft te worden, maar relatief gezien is er geen ‘vuiltje aan de lucht’.
Verwijderd @ouweklimgeit5 december 2022 23:29
er gaan er heel veel op dezelfde hoogte zijn. En 2 die elkaar raken worden duizenden stukjes welke de volgende weer gaan raken. En voor je het weet hebben we een sneeuwbal effect. Nu nog niet, maar als we doorgaan gaat dat wel een keer een probleem zijn.
_Pussycat_ @Dr. Strangelove3 december 2022 09:36
En waarom accepteren we eigenlijk tienduizenden satellieten als oplossing voor een niet-bestaand probleem?
Ik geloof dat ze daar in Oekraïne heel anders over denken.
mikee368
@Dr. Strangelove5 december 2022 14:21
Is er regelgeving waar SpaceX zich aan moet houden als het gaat om decommissioning van deze satellieten? Als je een olieplatform of windpark bouwt dien je funding apart te zetten voor het opruimen van je zooi na de economische levensduur. Geldt dat hier ook? En kan het technisch?
Dus eigenlijk wat u hier zegt is. Ik schreeuw hard van de toren hoe erg dit wel niet is maar ik heb eigenlijk geen idee waar ik het over heb?

Want SpaceX is zich zeer goed bewust van deze zaken. Daarom verbranden hun Starlink satellieten ook voor 100% op in de dampkring aan het eind van hun levensduur van zo'n 5 jaar.
Sterker nog, als ze de controle verliezen over een satelliet dan zal deze vanzelf terug keren in de dampkring omdat deze in zo'n lage baan vliegt dat er nog genoeg deeltjes van de atmosfeer zijn die de satelliet zullen afremmen.
En waarom accepteren we eigenlijk tienduizenden satellieten als oplossing voor een niet-bestaand probleem?
Ik denk dat u echt de bal 100% mis slaat met uw reactie.
Heeft u enig idee hoe belangrijk Starlink is geworden in Oekraine voor de oorlog?
Hulpdiensten rond de wereld die dit hebben kunnen toepassen in rampgebieden (TongA bv begin dit jaar) en ga zo maar door.
Astronomen hebben al aan de bel getrokken.
Een paar astronomen met zeer specifieke eisen die al lang gehoord zijn en tegemoet gekomen zijn.
Sterker nog als ze op operationele hoogte vliegen kan je ze nu bv al niet meer zien vliegen. En daarbij is het alleen rond de zon ondergang en opkomst dat je ze al kan waarnemen met de juiste apertuur.
gaskabouter 2 december 2022 20:25
Als die dingen allemaal op dezelfde hoogte in een baan om de aarde draaien hebben we het over een min of meer bolvormig oppervlakte van meer dan 500 miljoen vierkante kilometer. Als er vijfhonderd duizend rondzweven is dat er één op een oppervlak van 1000 vierkante kilometer.

Da's ongeveer één kliko in de provincie Utrecht.

Ik bedoel het lijkt allemaal veel maar de ruimte is serieus groot.

[Reactie gewijzigd door gaskabouter op 23 juli 2024 08:09]

Vlizzjeffrey 2 december 2022 23:51
Vraag me af of de voordelen van al deze internet satelieten opwegen tegen de nadelen voor de verkenning van de ruimte.
satya @Vlizzjeffrey3 december 2022 09:32
Wat te denken van de enorme hoeveelheid waardevolle grondstoffen die nu uiteindelijk letterlijk verbrandt zullen worden.
mikee368
@Vlizzjeffrey5 december 2022 14:15
Want wat zijn de nadelen voor de verkenning van de ruimte dan?

Kunt u hier concrete voorbeelden van geven?
Zo ver ik weet wordt er nog steeds dagelijks enorm veel geobserveerd door provisionele kijkers/telescopen van allerlei voormaten en soorten.
Alcor 2 december 2022 19:57
Kleine typo in titel: forst
friggler @Alcor2 december 2022 20:13
forum: Geachte redactie
AuteurYannickSpinner Redacteur @Alcor2 december 2022 20:22
Slordig, thanks voor de feedback!
Sissors
2 december 2022 20:52
Verkeerde plaats

[Reactie gewijzigd door Sissors op 23 juli 2024 08:09]

Verwijderd 3 december 2022 12:08
The Kessler Syndrome is waar we op een gegeven moment niet aan gaan ontkomen. En dat zou echt een ramp zijn.
mikee368
@Verwijderd5 december 2022 14:14
Heeft u enig idee wat de voorzorgsmaatregelen zijn die SpaceX heeft genomen om dit te voorkomen?

Waarom ze op de hoogte vliegen dat ze doen?
Verwijderd @mikee3685 december 2022 23:26
Het is niet alleen SpaceX. Het is de totaliteit wat op een gegeven moment een point of no return gaat zijn.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.