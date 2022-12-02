FCC laat Starlink 7.500 nieuwe satellieten lanceren, fors minder dan verzocht

Ik heb Vattenfall aan de haren getrokken over het feit dat reclame maken met 2-3 miljoen huishoudens voorzien van stroom met het grootste windmolenpark ter wereld nogal een mooie manier van presenteren is.
Als je namelijk uit gaat van 3 miljoen huishoudens betekende dat (destijds) iets van 3,5% van onze jaarlijks benodigde energie. De vraag naar elektrisch neemt alleen debiel hard to door het vrij infantiele ''maak alles elektrisch" dus ik heb er maar vast 3% van gemaakt. En dan ben ik mild want ik ben niet van de 2 miljoen huishoudens uitgegaan maar van 3 miljoen huishoudens.
Vattenfall reageerde met dat ze het jammer vonden dat ik het zo zag. Ja, ik had ook liever gezien dat 2-3 miljoen huishoudens 90% waren van onze energiebehoefte maar nee, mijn rekenmachine zei wat anders.
Ik kan gewoon erg slecht tegen alle leugens en mooie babbels. Net als wat we met die windmolens gaan doen als ze weer vervangen moeten worden. Dat afval gaat never nooit niet in Nederland een plek vinden dus ik gok dat het na afschrijven allemaal op de boot naar Afrika gaat voor een 'tweede leven' wat weer mooi geld scheelt. Als ze al niet gewoon afgezonken worden in de Noordzee, dat is namelijk nog goedkoper.
Hetzelfde verhaal qua zonnepanelen op weilanden. Weilanden werken net zo goed als een bos qua absorberen van CO2. Het is leuk dat al die Oeigoeren in hun 'opleidingskampen' zo druk zijn met het produceren van zonnepanelen voor ons (zelfs de USA, houdt zonnepanelen uit China tegen bij de douane maar bij ons wint de VOC-mentaliteit). Maar buiten het feit dat we daar over 400 jaar weer excuses over moeten maken zijn zonnepanelen ook vooral goed voor erg veel afval in een erg korte termijn. Zal Afrika ook weer een mooie oplossing zijn want ze komen niet bij Jesse Klaver in de kelder te liggen.
Windmolens op het land, ook kansloos. Ik heb in 2010 een keer zitten uitrekenen hoeveel windmolens je nodig zou hebben op Nederlandse bodem om daar alle stroom vandaan te halen. Dat kostte ongeveer 2/3 van ons landoppervlak destijds. Dus 2/3 waar niemand meer kon wonen. Ging je uit van een gunstiger rendement dan was het nog steeds 1/3 dus je kunt redelijk rap concluderen dat het gewoon niet zinvol is.
Nu ben ik wel erg pro-groen maar er is niets groens aan windmolens in de noordzee of zonnepanelen op een weiland. Klimaat is een wereldwijd issue en hoewel ik zelf denk dat het vrij arrogant is om te veronderstellen dat je dat als mens even kan omdraaien is het niet gek om wat te doen aan de enorme puinbak op de wereld.
Dan kun je dus bv als klein pis landje beter de windmolens plaatsen op plekken in de wereld waar alleen nog maar met kolencentrales wordt gewerkt, waar ze meer oppervlak hebben en waar het harder waait. Onder de streep levert dat namelijk veel meer klimaatwinst op. Wellicht niet zo handig voor de economie maar wat doen qua klimaat levert meer op door wat te investeren in veel smeriger landen. Met 430 mensen op de km2 is dit land nooit heel groen te krijgen, handig om daar wat realistisch in te zijn.
Mij mag je wakker maken op het moment dat wereldwijd de CO2 daadwerkelijk gereduceerd is, daar heb je wel een hele hoop covid pandemiën voor nodig namelijk. Wat ook meteen weer een nadeel is want aangezien de warmte op de aarde nog altijd komt van de zon zou meer roet/fijnstof in de lucht beter helpen tegen de opwarming dan iets doen aan CO2. Met weinig verkeer en roetfilters voor diesel is het beter ademen maar het werkt wat contraproductief als het gaat om opwarming tegen gaan.
Kortom, ik vind persoonlijk veel dingen nogal een schijnvertoning die wel dusdanig veel geld kost dat het ten koste gaat van de kwaliteit van leven in Nederland en de kloof tussen arm/rijk alleen maar groter maakt.
Dan is er ook nog het idee om warmtepompen te verplichten en dat is dan het einde van ons grondwater in Nederland. De smurrie die namelijk die pijpen beschermt is niet heel vriendelijk qua samenstelling en ze worden wel door de lagen grondwater gefrut. Daar zijn nu al zorgen over maar de politiek zwijgt lekker zodat ze daar over 20 jaar wel weer sorry voor kunnen zeggen. Dan is het echter wel te laat en krijg je een nieuw soort PFAS situatie.
Zoals je ziet ben ik niet al te rooskleurig over de 'ambities' van zeker Nederland. Die zijn namelijk belachelijk kortzichtig en dat is de laatste 15 jaar alleen maar duidelijker geworden. We hadden gewoon meteen moeten beginnen met de bouw van kerncentrales, ook niet fraai maar die zouden we bijvoorbeeld ook ergens kunnen parkeren op een minder dichtbevolkte plek. Of we laten een land als Finland er nog 5 bijzetten, die zijn toch al aan het bouwen. Gaat daarmee wat mis dan heb je in ieder geval over 30 jaar een mooi natuurgebied (zie hier
).
Zoals het nu gaat hebben we over 30 jaar geen enkel stuk groen meer in Nederland en ziet het hele land er uit als een f*cking industriegebied. Scheelt heerlijk stikstof maar komt de biodiversietijd ook niet echt ten goede, laat staan de leefbaarheid.
Gezien de link naar het artikel zijn de 'ambities' in ieder geval zo dat de Noordzee afgeschreven is plek voor oorspronkelijke natuur. En waar vroeger het Greenpeace tuig continu in de weer was om te zorgen dat er maar niets op de Noordzee gebeurde mag alles tegenwoordig gewoon worden omgeploegd. Gelukkig is er wel degelijk steeds meer verzet als het gaat om vergunningen voor parken in zee, ook in het buitenland. We gaan er namelijk de wereld alleen een beetje extra mee naar de kloten helpen. Dan is zelfs Gronings gas een handiger alternatief maar dan moet de overheid wel gewoon op een normale manier compenseren. Netto heel wat goedkoper dan hun weinig duurzame ambities in de Noordzee.
Het artikel gaat verder over wat er gepland is, niet over wat er daadwerkelijk staat als ik het goed begrijp.
Is is 21 gigawatt gepland, in 2040 moet er 50 gigawatt staan en in 2050 moet er 70 gigawatt staan. En neem alvast van mij aan dat die komende 30 jaar goed zijn voor 2 generaties windturbines. Dus dan is Afrika een stuk voller of de Noordzee een stuk minder diep.
Ik zou het graag wat rooskleuriger zien maar die hoop is wel vervlogen gezien de promotie van onrendable en weinig duurzame middelen labelen met 'groen'. En als ik ongelijk heb, mooi meegenomen.