FCC laat Starlink 7.500 nieuwe satellieten lanceren, fors minder dan verzocht

De Amerikaanse FCC heeft SpaceX toestemming gegeven om nog eens 7.500 nieuwe satellieten te lanceren voor Starlink-internet. Het bedrijf diende een verzoek in om 29.988 satellieten in een baan om de aarde te brengen.

De Federal Communications Commission zegt in de gedeeltelijke toezegging van het verzoek van SpaceX dat het betreffende aantal Gen2-satellieten voorlopig genoeg zou moeten zijn: "Het lagere aantal satellieten maakt het mogelijk om de uitrol [van de satellieten] op basis van de in deze aanvraag geaccepteerde vereisten te monitoren, alvorens er overwogen kan worden om een eventuele aanvraag van de lancering van veel meer satellieten van SpaceX toe te zeggen."

De betreffende satellieten mogen op hoogtes van 525, 530 en 535 kilometer in een baan om de aarde worden gebracht. Er zou eerst geconcludeerd moeten worden dat de nieuwe Gen2-satellieten van Starlinks internetservice geen 'schadelijke verstoringen' in de ruimte rondom de aarde veroorzaakt. Het Amerikaanse overheidsorgaan gaf eerder al in stappen toestemming voor de lancering van in totaal bijna 12.000 Starlink-satellieten van de eerste generatie. Daarvan zijn er zover bekend bijna 3300 daadwerkelijk in een baan om de aarde gebracht.

De tweede generatie van Starlinks satellietconstellatie moet naast het faciliteren van een internetverbinding op praktisch iedere plek op aarde ook 'gewoon' mobiel telefoonverkeer ondersteunen. Hiervoor zouden fors meer satellieten nodig zijn, wat zou verklaren waarom SpaceX een aanvraag voor de lancering van 30.000 stuks deed. Hier is veel kritiek op, onder meer van NASA, dat bang is dat de vele satellieten van SpaceX toekomstige raketlanceringen bemoeilijken. Ook sprak de ruimtevaartorganisatie haar angsten uit over een toenemende kans op botsingen tussen ruimteobjecten, net buiten de dampkring van de aarde.