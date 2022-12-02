WSJ: Netflix wil previewprogramma naar tienduizenden gebruikers uitbreiden

Netflix wil het previewprogramma voor het testen van nieuwe content fors uitbreiden, zo melden anonieme betrokkenen aan The Wall Street Journal. Er zouden tienduizenden panelleden moeten komen om vroegtijdig feedback op content te geven.

Het gaat om een uitbreiding van de Netflix Preview Club, een focusgroep van momenteel zo'n tweeduizend gebruikers uit de VS. Zij krijgen enkele maanden lang uiteenlopende content te zien en worden gevraagd om de films en series te beoordelen voordat dit wereldwijd wordt uitgebracht. Dit programma zou naar buiten de Verenigde Staten uitgebreid worden en zou tienduizenden leden bij het proces betrekken. Het is niet duidelijk in welke markten Netflix panelleden gaat werven.

Het previewsysteem zou eventueel een grote invloed op de content hebben die Netflix uitbrengt, zo zeggen dezelfde bronnen aan de hand van de recente Netflix-film Don't Look Up. De politiek geëngageerde komedie van Adam McKay zou volgens panelleden te serieus zijn geweest, waarna er in de montage meer nadruk op het komedieaspect van de film werd gelegd.

Het panelsysteem werd eerder dit jaar door Variety ontdekt nadat Netflix nieuwe abonnees verzocht om zich bij het programma aan te sluiten. Het principe is een vast onderdeel van het filmmakersproces in Hollywood; praktisch alle films en series worden al sinds de begindagen van de filmindustrie aan testpublieken voorgelegd. Op deze manier kunnen studio's, en tegenwoordig ook streamingdiensten, uitproberen of bijvoorbeeld de toon, het verhaal of het einde goed ontvangen wordt door een breed publiek.