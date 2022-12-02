WSJ: Netflix wil previewprogramma naar tienduizenden gebruikers uitbreiden

Netflix wil het previewprogramma voor het testen van nieuwe content fors uitbreiden, zo melden anonieme betrokkenen aan The Wall Street Journal. Er zouden tienduizenden panelleden moeten komen om vroegtijdig feedback op content te geven.

Het gaat om een uitbreiding van de Netflix Preview Club, een focusgroep van momenteel zo'n tweeduizend gebruikers uit de VS. Zij krijgen enkele maanden lang uiteenlopende content te zien en worden gevraagd om de films en series te beoordelen voordat dit wereldwijd wordt uitgebracht. Dit programma zou naar buiten de Verenigde Staten uitgebreid worden en zou tienduizenden leden bij het proces betrekken. Het is niet duidelijk in welke markten Netflix panelleden gaat werven.

Het previewsysteem zou eventueel een grote invloed op de content hebben die Netflix uitbrengt, zo zeggen dezelfde bronnen aan de hand van de recente Netflix-film Don't Look Up. De politiek geëngageerde komedie van Adam McKay zou volgens panelleden te serieus zijn geweest, waarna er in de montage meer nadruk op het komedieaspect van de film werd gelegd.

Het panelsysteem werd eerder dit jaar door Variety ontdekt nadat Netflix nieuwe abonnees verzocht om zich bij het programma aan te sluiten. Het principe is een vast onderdeel van het filmmakersproces in Hollywood; praktisch alle films en series worden al sinds de begindagen van de filmindustrie aan testpublieken voorgelegd. Op deze manier kunnen studio's, en tegenwoordig ook streamingdiensten, uitproberen of bijvoorbeeld de toon, het verhaal of het einde goed ontvangen wordt door een breed publiek.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 02-12-2022 21:30 39

02-12-2022 • 21:30

39

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Reacties (39)

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MAD_Sofia 2 december 2022 21:38
Hmm.. ik ben eigenlijk helemaal niet voor 'consumenten' invloed in de ontwikkeling van nieuwe content. Dat zelfde geldt voor games overigens.

Op deze manier laat content zich echt aanpassen door wat de massa wil, en gaat het voorbij aan de creatieve inborst van de creator.

Ja, misschien zonder vroege access en reviews komen er op die manier mislukkingen op de markt, maar aan de andere kant is dit de enige manier om onverwachte nieuwe en interessante concepten geboren te laten worden :).
TwiekertBOB @MAD_Sofia3 december 2022 09:39
Vroegtijdig feedback ophalen is juist van groot belang als je als bedrijf wilt weten of je product gaat doen wat je er mee beoogt.

Het is wel aan het bedrijf om ervoor te zorgen dat de juiste conclusies getrokken (kunnen) worden uit de feedback.
litebyte @TwiekertBOB5 december 2022 13:35
In principe een goed idee, als deze 'consumenten'feedback ook openbaar is.
Daoka @MAD_Sofia2 december 2022 21:53
Aan de andere kant lees ik vaak genoeg dat Netflix te weinig leuke content heeft (die men nog niet gezien heeft). Als de massa het dus niet leuk vind dan komt er dus alleen maar meer troep bij.
pieterhi @Daoka3 december 2022 08:07
Even voor je gecorrigeerd "Als de massa het leuk vind dan komt er alleen maar meer troep bij."😂
Maar zonder gekheid... Met eten zie je wel als resultaat dat men door gebruik van test panels het eten aanpast aan wat het panel voor feedback geeft. Het gevolg is meer zout, suiker en vet. Zo tot de max dat het net niet opvalt. Of het goed is en of dat nu echt de vraag van de consument beantwoord... Daar wordt niet naar gekeken.
Niet helemaal hetzelfde, maar zo zou je content via kanalen als Netflix ook kunnen zien. Zo zou het misschien wel eens goed zijn om door gebrek aan 'ongezonde' snacks op Netflix, 'gedwongen' te worden eens wat anders te proeven.
Tja... Ik weet dat dit niet het doel van Netflix is, maar toch een interessante gedachte denk ik.
Iblies @Daoka3 december 2022 11:29
Of je krijgt verkeerde content omdat je panel niet doorsnee genoeg is.


Netflix loopt tegen het probleem dat ze te veel op omzet/winst zijn gefocused en dat verliezen heel zwaar worden uitvergroot met alle negatieve commotie waardoor er een sneeuwbaleffect ontstaat.

Beter zou het zijn als ze links en rechts kleinere producties zouden stimuleren waar soms uitschieter in zouden kunnen en soms dompers.
CAPSLOCK2000 @Daoka3 december 2022 11:41
Aan de andere kant lees ik vaak genoeg dat Netflix te weinig leuke content heeft (die men nog niet gezien heeft). Als de massa het dus niet leuk vind dan komt er dus alleen maar meer troep bij.
Volgens mij is het richten op de massa juist een vergissing. Onze smaken lopen ver uit elkaar, het is logisch dat veel van wat op Netfix staat niet geschikt is voor de meeste mensen. De meeste dingen zijn nu eenmaal niet geschikt voor de meeste mensen. Als je dat wel probeert krijg je vooral saaie en zwakke creaties, die niet goed zijn maar vooral ook niet heel slecht.

In de sport is het heel normaal dat er verschillende sporten zijn die allemaal hun eigen publiek hebben en die allemaal vinden dat veel andere sporten eigenlijk maar saai zijn. Gelukkig probeert er niemand een sport te ontwikkelen waarin iemand met een raceauto op lange latten een besneeuwde berg afglijdt om een golfbal in een korf te dunken die in een zwembad staat.
Natuurlijk zijn er sporten die meer en minder populair zijn maar zelfs de meest populaire sport wordt niet door iedereen gewaardeerd om het maar niet te hebben over de mensen die helemaal niks om sport geven.

Volgens mij valt er meer te winnen met betere sytemen om nieuwe content te vinden, zoals de automatische aanbevelingen (die imho ook de fout maken door te proberen content te vinden die iedereen leuk vindt).
Zer0 @MAD_Sofia3 december 2022 00:19
maar aan de andere kant is dit de enige manier om onverwachte nieuwe en interessante concepten geboren te laten worden :).
Waarom zou dat niet kunnen? Concepten ontstaan voor de productie gestart wordt (en het het preview programma in gaat)
centr1no @MAD_Sofia3 december 2022 10:06
De 'creatieve uitspattingen' die Netflix met veel geld heeft gesponsord waren in veel gevallen projecten die op de plank lagen omdat de 'echte' studio's, die films daadwerkelijk in de bioscoop vertonen, er geen brood in zagen.
Netflix is niet geïnteresseerd in de creatieve inborst van filmmakers maar is op zoek naar een potentiële franchise die ze uit kunnen melken. Ze geven daarvoor een ruim budget en een mooi vast salaris voor de regisseur en een aantal populaire acteurs die het veelal matige verhaal nog op een acceptabel, kijkbaar niveau trekken.
Er zijn maar weinig Netflix producties die goed zouden scoren als ze op de 'normale' manier een bioscooprelease hadden gehad.

Die voorvertoningen zijn al lange tijd normaal, worden gedaan met een zo goed als gereed product en hebben zelden nog echt invloed tenzij de makers echt de plank misgeslagen hebben.
Een groot deel van producties ontstaat niet meer als creatieve uitspatting maar als behoefte. Studio;s gaan op zoek naar iets dat populair is en de potentie heeft publiek te trekken (een merknaam, een boek, een concept), kopen daar de rechten voor, zoeken daar een schrijver, een regisseur en wat populaire acteurs bij en produceren vervolgens de zoveelste politiek correcte, vergeetbare blockbuster.
De creativiteit is er in de basis al niet meer. Er is geen enkele focusgroep die daar nog iets in gaat betekenen.

Het enige positieve van Netflix is dat ze zich niet beperken tot de massa maar ook investeren in de markten waar de 'normale' studio's niet komen. Ze spelen met The Witcher, Arcane, Edgerunners duidelijk op een specifiek deel van de markt. Helaas zie je dan bij specifiek The Witcher dat ze weer niet begrijpen wat die markt is en net zo goed de plank mis slaan net zoals bij andere studio's zoveel andere enorm populaire reeksen kapot zijn gemaakt doordat ze er schrijvers op los hebben gelaten die het gewoon niet snappen.
Het enige dat op Netflix in de buurt komt van een echte uiting van creativiteit is Love, Death & Robots. David Fincher en Tim Miller die animatiestudio's hun ding laten doen. Sommige van die korte filmpjes zijn op het geniale af maar je moet daar dan ook weer geen complete film of serie van willen maken.

Het punt is dat creativiteit en originaliteit niet genoeg geld oplevert en men bewust kiest voor veilig.
Joncik91 @centr1no3 december 2022 11:21
Ze slaan de plank mis voor jou en nog mensen maar niet voor iedereen bij the Witcher. Je moet maar geen 1:1 vergelijking verwachten met de game. :) Ik heb het spel gespeeld, de boeken gelezen en het interesseert mij (en ik ken nog mensen) niets dat het geen 1:1 kopie van de game is en ik vind de serie heel goed!
centr1no @Joncik913 december 2022 16:05
Je moet maar geen 1:1 vergelijking verwachten met de game.
Aannames.
Ik heb de game pas bij de 3e poging door kunnen spelen. De eerste keer was vlak na ik opeens gedwongen werd als Ciri te spelen, wat voor m'n gevoel nergens op sloeg en voor mij compleet de immersie weghaalde. Ik ben er na lange tijd achter gekomen dat dat maar een heel kort stukje zou zijn en dat die flauwekul maar 2 of 3 keer voor komt in het spel, dus heb ik een 2e poging gewaagd waarbij ik na een paar keer spelen gewoon mijn interesse verloor door het stupide gegeven dat je enorm veel moeite doet om speciale armors en wapens te vinden of laten maken en dat die nooit beter zijn dan de shit die je uren daarvoor ergens opgeraapt hebt en dat je soms verplicht voor keuzes gesteld wordt waarbij je geen enkele hint krijgt wat die keuze inhoud of wat de gevolgen zijn.
Ik ben helemaal geen fan van de game.

Ik verwachte ook zeker geen kopie van de game maar wel enigszins iets uit de boeken omdat dat voor release al ergens gezegd was. Ik vond de boeken niet zo goed, ben gestopt na 2 en ik vreesde ook dat het geheel voor de serie afgezwakt, meer geschikt voor alle leeftijden gemaakt zou worden. Mijn verwachtingen waren daarom vrij laag. Ik had ook mijn twijfels over de acteurs.
Ik vond de eerste paar afleverringen echter best aardig en heb daarop mijn mening bijgesteld.
En toen was het over. Het ging nergens meer over, er gebeurde niets dat mijn aandacht vast kon houden. Van de ene op de andere aflevering waren ze me kwijt.
Ik ken ook mensen en die vertellen me dat het een kwestie is van die sprongen in de tijd en dat het gewoon een goede serie is als je maar blijft kijken. En misschien geeft ik het nog wel een keer een kans.
Maar als ze het niet voor elkaar kunnen krijgen om me voor maar 8 afleveringen consequent te boeien dan heb ik er eigenlijk helemaal geen zin in.
Met wat ik lees over het 2e seizoen staat het me alleen maar meer tegen.

Natuurlijk is die mening persoonlijk. Natuurlijk hoor ik ook van anderen dat zij een andere mening hebben. Maar dat doet niets af aan het feit dat veel mensen de laatste tijd dingen geweldig vinden die vreselijk slecht geschreven zijn of die totaal geen feeling hebben voor het origineel waar ze op gebaseerd zijn of voor het publiek dat fan is het origineel of domweg copy-paste verhaaltjes of juist idiote onzin over multiverses verstoppen onder een enorme lading CGI.
En dan heb ik het maar niet over alle politiek correcte onzin die er tegenwoordig in moet zitten terwijl het totaal niets toevoegt en de niet politiek correcte realiteit die overal uitgehaald wordt omdat ze niet willen dat mensen 'gekwetst' worden.

Als je de berichten over The Witcher serie en de schrijfster ervan een beetje hebt gevolgd dan kom je meteen op een andere ziekte van deze tijd. De makers, schrijvers, showrunners van alles wat tegenwoordig ook maar een beetje kritiek krijgt verklaren doodleuk dat zij in hun genialiteit een meesterwerk hebben geleverd en iedereen die iets anders vindt mankeert iets of is een -ist of -foob of iets anders.

Om dan weer even terug te komen op creativiteit; kijk naar Paul Verhoeven die in Amerika een paar geniale films maakte die als (cult) klassiekers beschouwd worden en vervolgens door studio's gedwongen wordt formuleshit te regisseren en dat gelukkig maar 1 keer gedaan heeft.
Kijk naar die superheldenfilms waarvoor door de studio gewoon totaal onervaren regisseurs worden ongezet die totaal geen creatieve vrijheid krijgen. Alle broodschrijvers die worden ingehuurd om dingen te schrijven zoals de studio ze wil zien.
We worden overspoelt met bagger en mensen blijven zo'n club als Disney, die het voor elkaar krijgt om zowat iedere franchise die ze hebben langzaam maar zeker te reduceren tot slappe, politiek correcte cgi rommel maar geld geven.
SinergyX @MAD_Sofia2 december 2022 23:08
Er zijn genoeg 'creatieve inborsten' geweest die niet zo lekker uit de verf kwamen, Battlefield, Settlers, onze favoriet Diablo mobile, als jouw creativiteit gevoed wordt door 'mo money' of 'hype train', is jouw creativiteit net zo weinig waard als de feedback van een consument.
Marzman @MAD_Sofia5 december 2022 08:55
Dat is al toch? De meeste clicks, de meeste likes.

Waarom er een previewclub nodig is ontgaat me ook trouwens. Als ze de rechten hebben, zet het er dan gewoon op en laat iedereen voor zichzelf beslissen.
litebyte @Marzman5 december 2022 14:18
Het is ook een manier om aan te geven 'we luisteren naar jullie' ondanks dat je als imputgever natuurlijk geen enkele controle hebt in hoeverre de input wordt meegenomen laat staan ook werkelijk is gegeven als deze niet openbaar is. Als toevoeging, cultuurverschillen hebben grote invloed op hoe content wordt beoordeeld. Dus ben benieuwd hoe ze de afwegingen tussen verschillende landen gaan maken.

[Reactie gewijzigd door litebyte op 23 juli 2024 00:01]

Marzman @litebyte5 december 2022 14:34
Daarom gaan ze het waarschijnlijk buiten de VS uitrollen.
Jaerie @MAD_Sofia5 december 2022 20:36
Screenings zijn niet echt een nieuw fenomeen, bijna alle films en series gaan eerst langs focus groups en dergelijke.
Daoka 2 december 2022 21:58
Waar ik benieuwd naar ben is of men verplicht wordt alle previews te kijken of dat je mag kiezen wat je wil kijken. Mensen kunnen niet alles leuk vinden en wat niet jouw smaak is zal waarschijnlijk eerder dus negatief beoordeeld worden.
Bender @Daoka2 december 2022 22:27
Lijkt mij dat er geen verplichting is, want dat zou de mening alleen al kunnen beinvloeden.
Groningerkoek @Daoka3 december 2022 01:43
Voor zover ik weet krijg je een bericht dat er wat nieuws voor je klaar staat en dan heb je meestal een week om het wel of niet te kijken.

Verplicht kijken gaat niet werken, als ik een chick-flick zou moeten kijken laat ik die wel spelen terwijl ik de hond uitlaat om daarna een negatieve review te geven.
Taipau666 2 december 2022 21:33
Ik moet er niet aan denken dat don't look up nog grappiger was geweest. Hij was prima en deprimerend zoals hij was.
Soms moet je niet luisteren naar de grote groep. Maar goed dat is meer een taak voor de publieke omroep mss.
Groningerkoek @Taipau6662 december 2022 22:22
Nog grappiger dan nu het geval was had de film misschien gered, nu is het echt een ongelofelijke bagger film in mijn beleving. En dat is best wel een prestatie want het idee is goed, de cast is echt super, maar de uitvoering blijft zwaar achter.
Bender @Taipau6662 december 2022 22:26
Die film werd toch juist heel erg gehyped?
Ik heb hem afgezet, ik trok die film echt niet..
Koekhapperrr @Taipau6664 december 2022 07:49
Hij was prima en deprimerend zoals hij was.
Dan heeft de grote groep zn werk toch gedaan? De versie die jij hebt gezien zou niet 'nog grappiger' moeten worden, maar was voor de feedback nog deprimerender.
Jeanski 3 december 2022 00:15
"Politiek correcte gender correcte keuzes"? Heb je daar concrete voorbeelden van?

edit: doh, was een reply op computerjunky's bericht.

[Reactie gewijzigd door Jeanski op 23 juli 2024 00:01]

lenwar
3 december 2022 10:14
Het is denk ik verstandig om inderdaad ook buiten de VS mensen te laten toetsen. Je krijgt nu natuurlijk een heel erg eenzijdig publiek dat toetst voor heel de wereld.

Je zit onder aan de streep toch gewoon met verschil in mediacultuur.
leuk_he @lenwar3 december 2022 22:55
Inderdaad, de kwaliteit van ondertiteling wisselt wel eens. En dan hebben we het nog niet over nasynchronisatie.

Ook is men niet in alle landen met de zelfde politieke punten bezig. (BLM in Africa b.v... )
Jan Onderwater 3 december 2022 10:26
Ik zou graag meer Nederlandse en Vlaamse content zien bij Netflix. Sowieso meer Europese content. Verder best blij met Netflix. Veel beter dan Amazon Prime, enige reden dat ik die nog heb ik de gratis verzendkosten van mijn bestellingen.
teesee64 3 december 2022 12:18
Ik zou liever zien dat nieuwe seizoenen van series veel eerder worden toegevoegd. En niet zoals nu vaak na een jaar of zelfs vele jaren later. Laten ze daar hun tijd en geld in stoppen
tinzarian 3 december 2022 00:24
Misschien mis ik iets, maar wat is "paarduizend"? Het zou fijn zijn als er een redactie was die dit soort termen zou verklaren

[Reactie gewijzigd door tinzarian op 23 juli 2024 00:01]

Verwijderd 3 december 2022 09:16
Enige reden dat we nog Netflix hebben is omdat het account gedeeld wordt. Als dat delen definitief verdwijnt ga ik een jaartje iets anders proberen.
Astrix 4 december 2022 10:32
Netflix wil gewoon meer abonnees, Nu lopen (ontevreden) abonnees massaal weg, omdat de aangeboden content niet of te weinig voldoet aan de eisen van de abonnees. Netflix wil de uitstroom van (ontevreden) abonnees stoppen. Want nog altijd geldt de regel massa is kassa, kortom je krijgt een soort commissie van reviewers die bepaald of een (nieuwe) film, documentaire leuk of goed genoeg wordt gevonden, is om via Netflix te worden uitgebracht.

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