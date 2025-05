Medeoprichter van Netflix Reed Hastings stopt na bijna 25 jaar als ceo

Reed Hastings stopt per direct als ceo van Netflix. Hij zegt dat dit 'het juiste moment' is om het stokje door te geven, na bijna 25 jaar de topman van het bedrijf te zijn geweest. Ted Sarandos blijft co-ceo en Greg Peters wordt de tweede co-ceo.

Hastings zegt jaren aan zijn opvolging te hebben gewerkt. Daarom werd Sarandos in juli 2020 aangesteld als co-ceo en werd Peters toen chief operating officier. In de afgelopen jaren heeft Hastings steeds meer taken naar dit tweetal overgeheveld. Nu Netflix volgens Hastings 'een duidelijk pad om onze omzet- en winstgroei weer te versnellen' heeft gekozen, is dit het juiste moment om plaats te maken voor zijn opvolgers, aldus de medeoprichter. Hij zegt dat dit besluit samen met de raad van bestuur is genomen.

De ex-ceo vertrekt niet bij het bedrijf, maar blijft als executive chairman bij Netflix betrokken. In die rol zegt hij een overbruggingsrol te willen spelen tussen de raad van bestuur en de twee ceo's. Ook wil hij meer tijd besteden aan filantropie en zegt hij erop 'gefocust te blijven dat de beurswaarde van Netflix het goed blijft doen'.

Sarandos had volgens Hastings een grote rol bij het ontwikkelen van Netflix' plan om meer eigen tv-series en films te maken. Peters was in de afgelopen jaren gefocust op Netflix-advertenties, het personaliseren van Netflix en de samenwerkingen met externe bedrijven. Bela Bajaria wordt de nieuwe coo van het bedrijf.

Netflix is onder Hastings' leiderschap gegroeid van een bedrijf dat dvd's verhuurde, naar de wereldwijde streamingdienst die het vandaag de dag is. Hastings was niet de eerste ceo, maar nam die rol in 1999 over van de andere medeoprichter, Marc Randolph. Tot begin 2022 nam het aantal Netflix-abonnees alleen maar toe, maar inmiddels blijft die groei achter op Netflix' doelstellingen. Om het tij te keren, wil Netflix onder meer het delen van accounts tegengaan en advertentieabonnementen invoeren.