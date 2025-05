Nederlandse studio brengt op 2 mei turn-based strategiegame Age of Wonders 4 uit

De Delftse ontwikkelaar Triumph Studios heeft Age of Wonders 4 aangekondigd. Net als de eerdere drie genummerde games speelt het vierde spel zich af in een fantasysetting. Het spel verschijnt op 2 mei op de pc via Steam, en op Xbox Series- en PlayStation 5-consoles.

Age of Wonders 4 is een turn-based 4x-strategiegame, waarbij spelers veel vrijheid krijgen in het maken van hun volkeren. Ze kunnen bijvoorbeeld het lichaamstype, de maatschappijvorm en de magische krachten voor hun volk kiezen. Spelers kunnen vechten met legers of met grote monsters. Het spel is in zowel multi- als singleplayer te spelen.

De nieuwe game krijgt onder meer een moraalsysteem en een eventsysteem om gevechten en de verhalen binnen de game afwisselender te maken. Spelers kunnen op verschillende kaarten spelen, zoals bevroren landschappen en woestijnen.

Het laatste genummerde Age of Wonders-spel verscheen in 2014. In 2019 verscheen wel Age of Wonders: Planetfall, waar Tweakers een review over schreef, maar deze game speelde zich in tegenstelling tot andere Age of Wonders-games af in een futuristische scifisetting. Met Age of Wonders 4 keert Triumph Studios terug naar de 'bekende' fantasysetting van eerdere titels. Triumph Studios werd in 2017 overgenomen door Paradox.