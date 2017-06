Delftse ontwikkelaar Triumph Studios gekocht door Zweedse uitgever Paradox

Triumph Studios, de Delftse ontwikkelaar van Age of Wonders en Overlord, komt in Zweedse handen. De studio is gekocht door de Zweedse uitgever Paradox Interactive. De twee oprichters van de studio blijven de leiding over de studio houden.

In het persbericht waarin Paradox de overname aankondigt, zegt oprichter Lennart Sas dat zijn bedrijf eerder door uitgevers is benaderd, maar dat deze overname niet zozeer voelt als een zakelijke overeenkomst. "Deze samenwerking stelt ons in staat om substantieel te groeien en te doen waar we het best in zijn: het ontwikkelen van sommige van de beste turn-based strategygames op de markt." Sas en Arno van Wingerden, beide oprichters van de studio, blijven in dienst van Triumph en behouden de leiding.

Triumph Studios bestaat sinds 1997 en leverde in 1999 het eerste deel van de Age of Wonders-serie af. Na drie delen Age of Wonders rondde Triumph in 2007 de ontwikkeling van Overlord af, een actie-rpg die verscheen onder de vlag van uitgever Codemasters. Doordat Codemasters de rechten bezit op Overlord, kon de studio niet zelf beslissen over een nieuw deel in de serie.

Daarom besloot Triumph na twee delen Overlord weer een nieuwe Age of Wonders te maken, die in 2014 als Age of Wonders III in eigen beheer op de markt gebracht werd. Triumph, gevestigd in Delft, werkt sindsdien aan een nieuw project. Wat dat is, is niet bekend. De nieuwe games van Triumph zullen onder de vlag van Paradox op de markt komen.

Age of Wonders III