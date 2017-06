Google komt met vpn-dienst voor besparing data binnen apps

Google heeft een app online gezet, waarmee Android-gebruikers data kunnen besparen en datagebruik van apps voor beperkte tijd kunnen toestaan. De zoekgigant test de app in de Filippijnen en lijkt vooral gericht op prepaidgebruikers.

Met de dienst kunnen gebruikers blokkeren dat individuele apps data gebruiken, meldt Techcrunch. Om data te besparen binnen apps maakt Google gebruik van een vpn-verbinding, zodat al het verkeer langs een server van Google gaat. Op die server bespaart de zoekgigant de data door vermoedelijk afbeeldingen en andere elementen te comprimeren.

Google test Triangle met diverse providers op de Filippijnen en de app heeft in de Play Store tussen vijfduizend en tienduizend installs. Gebruikers kunnen alleen in de Filippijnen de app installeren, in de Benelux meldt de Play Store dat toestellen niet compatibel zijn.

Diensten als Triangle geven blijk van een interesse van Google in de budgetmarkt. Na Android One leek het stil te blijven rond die initiatieven, maar vorige maand zei de Android-maker op zijn ontwikkelaarsconferentie I/O dat het Android in tweeën splitst om Android Go te maken, een versie voor toestellen met weinig geheugen. Op I/O waren sessies die de nadruk legden op ontwikkeling van apps en diensten voor gebruikers met weinig krachtige toestellen en kleine databundels.