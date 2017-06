Tamron komt met verbeterd 24-70mm f/2.8-objectief voor fullframe-dslr's

Tamron komt met een nieuwe versie van zijn 24-70mm f/2.8-objectief voor fullframe-dslr's. Net als de voorganger heeft de zoom beeldstabilisatie. Volgens de fabrikant is de autofocus sneller en de beeldkwaliteit beter dan bij de voorganger. Het nieuwe objectief kost 1399 euro.

Volgens Tamron beschikt de SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2 over Dual Micro-Processing Units voor de aansturing van de autofocus en optische beeldstabilisatie. De autofocus zou daardoor nauwkeuriger en sneller zijn en de stabilisatie effectiever. Tamron belooft tot vijf stops winst dankzij de VC-stabilisatie.

Er komen versies voor de Canon EF- en Nikon F-vatting. De minimale scherpstelafstand is 38cm en er kunnen filters van 82mm op het objectief geschroefd worden. De optische constructie bestaat uit 17 elementen in 12 groepen, gelijk aan de eerste versie van het objectief dat in 2012 verscheen.

Het diafragma bestaat uit negen afgeronde lamellen en kan ingesteld worden van f/2.8 tot f/22. De G2-versie van de Tamron 24-70mm f/2.8 VC G2 heeft een diameter van 88,4mm en is 111mm lang. Bij het zoomen schuift het objectief nog uit. Het gewicht is ongeveer 900 gram en de behuizing is afgedicht tegen stof en vocht.

Tamron meldt dat de Nikon-versie begin augustus wordt uitgebracht en dat de Canon-variant begin september volgt. De Nederlandse importeur noemt een adviesprijs van 1399 euro.